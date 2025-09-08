ॲपलची आठ उत्पादनं लवकरच बंद होणार?
ॲपलचा ‘ऑ ड्रॉपिंग’ इव्हेंट 9 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे. आयफोन 17 मालिकेसह नवे वेअरेबल्स सादर होणार असून, आठ जुनी उत्पादने बंद होण्याची शक्यता आहे.
Published : September 8, 2025 at 10:47 AM IST
हैदराबाद : ॲपल आपला बहुप्रतिक्षित ‘ऑ ड्रॉपिंग’ इव्हेंट 9 सप्टेंबर 2025 रोजी आयोजित करत आहे. या कार्यक्रमात ॲपल आयफोन 17 मालिका सादर करणार आहे, तसंच नवीन वेअरेबल्स आणि ऑडिओ डिव्हाइसेसचा शुभारंभ होणार आहे. नवीन हार्डवेअरच्या लाँचसोबतच, ॲपल आपल्या अधिकृत स्टोअरमधून काही जुन्या उत्पादनांना बंद करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये आयफोन 15, 15 प्लस, 16 प्रो आणि 16 प्रो मॅक्स यांचा समावेश आहे. तसंच, ॲपल वॉच आणि एअरपॉड्सच्या काही मॉडेल्समध्येही बदल अपेक्षित आहेत. या इव्हेंटमध्ये ॲपलच्या नव्या तंत्रज्ञानाची झलक पाहायला मिळेल.
ऑ ड्रॉपिंग इव्हेंट 2025
ॲपलचा ‘ऑ ड्रॉपिंग’ इव्हेंटमध्ये कंपनी आपली नवीन उत्पादनं सादर करणार आहे. यंदा, 9 सप्टेंबर रोजी ॲपल पार्क येथून या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. यावेळी आयफोन 17 मालिकेच्या लाँचसह अनेक नव्या डिव्हाइसेस आणि अपडेट्स पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
चार मॉडेल्स बंद होणार?
9to5Mac च्या अहवालानुसार, आयफोन 17 मालिकेच्या लाँचनंतर ॲपल आपल्या उत्पादन यादीतून चार मॉडेल्स बंद करू शकते. यामध्ये आयफोन 15, आयफोन 15 प्लस, आयफोन 16 प्रो आणि आयफोन 16 प्रो मॅक्स यांचा समावेश आहे. ही मॉडेल्स थर्ड-पार्टी रिटेलर्सकडे उपलब्ध राहू शकतात, परंतु ॲपलच्या अधिकृत स्टोअरमधून ती काढली जाण्याची शक्यता आहे. ॲपलचा उद्देश त्यांच्या सर्व आयफोन्समध्ये ॲपल इंटेलिजन्स फीचर्सचा समावेश करणे हा आहे, त्यामुळं जुनी मॉडेल्स बंद करून नव्या तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल. ॲपलची रणनीती नेहमीच मागील वर्षीच्या स्टँडर्ड मॉडेल्सला कमी किंमतीत विक्रीसाठी ठेवण्याची राहिली आहे. त्यामुळं आयफोन 16 आणि आयफोन 16 प्लस कदाचित विक्रीसाठी उपलब्ध राहतील. याशिवाय, यावर्षी आयफोन SE ची जागा घेतलेला आयफोन 16e हा ॲपलच्या लाइनअपमधील सर्वात स्वस्त पर्याय म्हणून कायम राहण्याची शक्यता आहे.
ॲपल वॉच आणि एअरपॉड्समध्ये बदल
स्मार्टफोन्स व्यतिरिक्त, ॲपल आपल्या वेअरेबल्स आणि ॲक्सेसरीजच्या श्रेणीतही बदल घडवण्याची शक्यता आहे. ॲपल वॉच सिरीज 10, ॲपल वॉच अल्ट्रा 2 आणि ॲपल वॉच SE यांना बंद केलं जाऊ शकतं. त्याचप्रमाणे, एअरपॉड्स प्रो 2 ची जागा एअरपॉड्स प्रो 3 घेऊ शकतं. जर नवीन एअरपॉड्स प्रो 3 ची किंमत जास्त असेल, तर ॲपल कदाचित एअरपॉड्स प्रो 2 कमी किंमतीत विक्रीसाठी ठेवू शकतं.
आठ उत्पादनं बंद होण्याची शक्यता
यावेळी एकूण आठ उत्पादने बंद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये चार आयफोन मॉडेल्स, तीन ॲपल वॉच मॉडेल्स आणि एक एअरपॉड्स मॉडेल यांचा समावेश आहे. ॲपलनं याबाबत अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नसली, तरी नवीन पिढीच्या उत्पादनांच्या लाँचनंतर जुनी मॉडेल्स बंद करण्याची कंपनीची दीर्घकालीन परंपरा आहे.
ॲपलचा ‘ऑ ड्रॉपिंग’ इव्हेंट हा तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी एक उत्साहवर्धक क्षण असेल, जिथे आयफोन 17 मालिका, नवीन ॲपल वॉच आणि एअरपॉड्स यांसारख्या उत्पादनांचे अनावरण होईल. यासोबतच, ॲपलच्या उत्पादन यादीतून काही जुनी मॉडेल्स बंद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कंपनी आपल्या ॲपल इंटेलिजन्स फीचर्सवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल. हा इव्हेंट तंत्रज्ञानाच्या भविष्याची एक झलक देणारा ठरणार आहे.
हे वाचलंत का :