ॲमेझॉननं सादर केली ॲलेक्सा+, किंडल स्क्राइब आणि नवीन इको डिव्हाइसेस
ॲमेझॉननं ॲलेक्सा प्लस, नवीन फायर टीव्ही, इको डिव्हाइसेस, रंगीत किंडल स्क्राइब, रिंग 4K आणि ब्लिंक 2K कॅमेरे सादर केले.
Published : October 1, 2025 at 12:51 PM IST
हैदराबाद: ॲमेझॉननं आपल्या मनोरंजन, स्मार्ट होम आणि उत्पादकता उपकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. कंपनीनं ॲलेक्सा+ सह (Alexa Plus) नवीन फायर टीव्ही लाइनअप ( new Fire TV), पुढील पिढीतील इको स्मार्ट स्पीकर्स आणि डिस्प्ले, रंगीत समर्थनासह सुधारित किंडल स्क्राइब (colored Kindle Scribe), ब्लिंक 2K कॅमेरे (Blink 2K cameras), रिंगचे पहिले 4K कॅमेरे (Ring 4K ) आणि AI-आधारित पाळीव प्राणी शोध यंत्रणा सादर केली आहे. याशिवाय, प्राइम सदस्यांसाठी ॲलेक्सा+ नावाचं जनरेटिव्ह AI-आधारित सहाय्यक लॉंच करण्यात आलं आहे.
ॲमेझॉन हार्डवेअर इव्हेंट
ॲमेझॉननं आपल्या वार्षिक हार्डवेअर इव्हेंटमध्ये अनेक नवीन उपकरणे आणि तंत्रज्ञान सादर केले. यामध्ये ॲलेक्सा+ हे AI-आधारित सहाय्यक आहे, जे प्राइम सदस्यांसाठी विनामूल्य आणि इतरांसाठी $19.99/महिना शुल्कासह उपलब्ध आहे. ॲलेक्सा+ मोठ्या भाषा मॉडेल्स आणि “एक्सपर्ट्स” वापरून स्मार्ट होम नियंत्रण, रेस्टॉरंट बुकिंग, किराणा ऑर्डर आणि वैयक्तिक शिफारसी प्रदान करतं. हे इको डिव्हाइसेस, नवीन मोबाइल ॲप आणि ब्राउझरद्वारे उपलब्ध आहे.
फायर टीव्ही लाइनअप
ॲमेझॉननं फायर टीव्ही स्टिक 4K सिलेक्ट ($39.99), 2-सीरीज आणि 4-सीरीज ($159.99 पासून), आणि ओम्नी QLED टीव्ही ($479.99 पासून) सादर केले. ओम्नी QLED मालिका 60% उजळ व्हिज्युअल्स, डॉल्बी व्हिजन, HDR10+ ॲडॅप्टिव्ह सपोर्ट आणि ओम्नीसेन्स तंत्रज्ञानासह येतं. ॲलेक्सा+ एकत्रीकरणामुळं संभाषणात्मक शोध, चित्रपटातील दृश्य शोध, थेट क्रीडा उपडेट आणि वैयक्तिक शिफारसी शक्य आहेत.
इको डिव्हाइसेस
चार नवीन इको डिव्हाइसेस - इको डॉट मॅक्स ($99.99), इको स्टुडिओ ($219.99), इको शो 8 ($179.99) आणि इको शो 11 ($219.99) - ॲलेक्सा+ साठी तयार करण्यात आली आहेत. नवीन AZ3 आणि AZ3 प्रो चिप्स आणि ओम्नीसेन्स सेन्सर फ्यूजनमुळं सुधारित ऑडिओ, एज AI प्रक्रिया आणि संदर्भानुसार सक्रिय संवाद शक्य आहेत. इको स्टुडिओ आणि डॉट मॅक्स अॅलेक्सा होम थिएटरद्वारे फायर टीव्हीसह सराउंड साउंड प्रदान करतात.
किंडल स्क्राइब
ॲमेझॉननं किंडल स्क्राइब पुन्हा डिझाइन केलं आहे, ज्यामध्ये 11-इंच डिस्प्ले, क्वाड-कोर प्रोसेसिंग आणि AI-आधारित नोटबुक शोध आहे. नवीन किंडल स्क्राइब $499.99, किंडल स्क्राइब कलरसॉफ्ट $629.99 आणि फ्रंट लाइटशिवाय स्क्राइब $429.99 मध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये रंगीत पेन, हायलाइटर टूल्स, शेडिंग, गूगल ड्राइव्ह आणि वनड्राइव्हमधून दस्तऐवज आयात आणि AI-आधारित नोट सारांश यांचा समावेश आहे. ही उपकरणे यु.एस. मध्ये यावर्षी आणि यू.के./जर्मनीमध्ये पुढील वर्षी उपलब्ध होतील.
रिंग आणि ब्लिंक कॅमेरे
रिंगनं रेटिनल व्हिजन 4K कॅमेरे सादर केले, ज्यात वायर्ड डोअरबेल प्रो ($249.99), आउटडोअर कॅम प्रो ($199.99/$299.98 PoE), स्पॉटलाइट कॅम प्रो ($249.99/$349.98 PoE), फ्लडलाइट कॅम प्रो ($279.99) आणि वायर्ड डोअरबेल एलिट ($499.99) यांचा समावेश आहे. यामध्ये ॲलेक्सा+ ग्रीटिंग्स, फॅमिलीअर फेसेस रेकग्निशन आणि हरवलेल्या पाळीव प्राण्यांसाठी सर्च पार्टी AI टूल आहे. ब्लिंकनं आउटडोअर 2K+ ($89.99), मिनी 2K+ ($49.99) आणि ब्लिंक आर्क ($99.99) लॉंच केलं, जे 4x झूम, नॉइज-कॅन्सलिंग टू-वे ऑडिओ, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी देतं.
