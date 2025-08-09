हैदराबाद : रक्षाबंधनाचा सण आज देशभरात साजरा होत आहे. तुम्ही तुमच्या बहिणीसाठी बजेट स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर Amazon वरील आजच्या खास ऑफर तुमच्यासाठी उत्तम संधी घेऊन आल्या आहेत. सॅमसंग, वनप्लस आणि iQOO सारख्या प्रीमियम ब्रँड्सच्या स्मार्टफोन्सवर आकर्षक सवलत उपलब्ध आहे. या ऑफर्समध्ये नो-कॉस्ट EMI, बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफर्ससह अनेक फायदे मिळत आहेत. जर तुम्ही तुमच्या बहिणीला रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं एखादा उत्तम स्मार्टफोन भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर या बातमीत आम्ही तुम्हाला OnePlus 13, Samsung Galaxy S24 Ultra आणि iQOO Neo 10 5G या स्मार्टफोन्सच्या वैशिष्ट्यांबद्दल आणि त्यांच्या किंमतींबद्दल सविस्तर माहिती देत आहोत. चला, जाणून घेऊया या शानदार डील्सबद्दल...
वनप्लस 13 (OnePlus 13)
वनप्लस 13 हा स्मार्टफोन तुम्ही मिडनाइट ओशन रंगात आणि 12 GB रॅमसह 256 GB स्टोरेजसह खरेदी करू शकता. हा फोन लाइफटाइम डिस्प्ले वॉरंटीसह येतो, ज्यामुळं तो खरेदी करण्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरतो. यात अल्ट्रा-स्लिम डिझाइनसह दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी मिळते, जी तुम्हाला सतत वापरातही उत्कृष्ट बॅकअप देते. याशिवाय, याला एक वर्षाची वॉरंटी आणि दहा दिवसांचा सर्व्हिस सेंटर रिप्लेसमेंट पर्याय मिळतो. हा स्मार्टफोन तुम्ही Amazon वर फक्त 62,999 रुपयांना खरेदी करू शकता. याच्या प्रीमियम डिझाइन आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्समुळं तो रक्षाबंधनासाठी एक उत्तम भेट ठरू शकतो.
सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा (Samsung Galaxy S24 Ultra)
सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा हा एक प्रीमियम स्मार्टफोन आहे, जो टायटॅनियम ग्रे रंगात आणि 12 GB रॅमसह उपलब्ध आहे. यात 5000 mAh ची दमदार बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ टिकते. या फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 1 प्रोसेसर आहे, जो जलद आणि स्मूथ परफॉर्मन्स देतो. विशेष म्हणजे, यात 200 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे, जो रात्रीच्या अंधारातही उत्कृष्ट फोटो आणि व्हिडिओ क्वालिटी देतो. जर तुम्ही फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीचा छंद जोपासणाऱ्या बहिणीसाठी स्मार्टफोन शोधत असाल, तर हा फोन एक उत्तम पर्याय आहे. Amazon वरील आजच्या ऑफरमध्ये हा फोन 83,000 रुपयांना उपलब्ध आहे. यात तुम्ही नो-कॉस्ट EMI आणि इतर ऑफर्सचा लाभ घेऊ शकता.
iQOO Neo 10 5G
जर तुम्हाला दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी असलेला स्मार्टफोन हवा असेल, तर iQOO Neo 10 5G हा एक उत्तम पर्याय आहे. यात 7000 mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आहे, जी गेमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी आदर्श आहे. यात सुपरकॉम्प्युटिंग चिप आहे, जी हाय-क्लास FPS अनुभव देते. विशेषतः गेमिंगप्रेमींसाठी, हा फोन 144 FPS सपोर्टसह येतो, जो गेमिंगचा अनुभव अधिक रोमांचक बनवतो. यात व्हेपर कूलिंग चेंबर देखील आहे, ज्यामुळं फोन दीर्घकाळ वापरातही गरम होत नाही. हा स्मार्टफोन तुम्ही Amazon वर फक्त 35,998 रुपयांना खरेदी करू शकता. रक्षाबंधनासाठी बजेटमध्ये बसणारा हा स्मार्टफोन तुमच्या बहिणीला नक्कीच आवडेल.
