ETV Bharat / technology

अल्काटेल V3 मालिका भारतात लॉंच : किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता - ALCATEL V3 SERIES

अल्काटेल V3 सीरीज ( Alcatel )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 27, 2025 at 1:04 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 2:07 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : अल्काटेलनं भारतीय स्मार्टफोन बाजारात पुन्हा प्रवेश केला आहे. यावेळी त्यांनी V3 मालिका सादर केली आहे, ज्यात V3 क्लासिक, V3 प्रो आणि V3 अल्ट्रा हे तीन स्मार्टफोन्स समाविष्ट आहेत. हे फोन्स MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटनं सुसज्ज असून NXTPAPER डिस्प्ले तंत्रज्ञानासह येतात, जे डोळ्यांसाठी आरामदायी आहे. या मालिकेची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता याबद्दल जाणून घेऊया या बातमीतून... Alcatel V3 Seriesकिंमत आणि उपलब्धता

अल्काटेल V3 मालिका 2 जूनपासून फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. V3 क्लासिकची किंमत 12,999 रुपये, V3 प्रो 17,999 रुपये आणि V3 अल्ट्रा 19,999 रुपये आहे. सर्व फोन्सवर 1 वर्षाची वॉरंटी आणि चार्जर, USB Type-C केबल, सिम इजेक्टर टूल आणि केस यासारख्या ॲक्सेसरीजवर 6 महिन्यांची वॉरंटी मिळेल.

Last Updated : May 27, 2025 at 2:07 PM IST