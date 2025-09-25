ETV Bharat / technology

भारतात हवाई टॅक्सी सेवा लवकरच सुरू: ट्रॅफिक जामपासून मिळणार मुक्ती

देशाच्या मोठ्या शहरांमधील ट्रॅफिक जाममुळं त्रस्त प्रवाशांना लवकरच हवाई टॅक्सी सेवेचा दिलासा मिळणार आहे.

Priya Singh, Director, Chalo App
प्रिया सिंह, डायरेक्टर चलो ॲप (Etv Bharat National Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: देशाच्या प्रमुख शहरांमधील वाढत्या ट्रॅफिक जाममुळं त्रस्त प्रवाशांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. चित्रपटांमध्ये दिसणारी हवाई टॅक्सी आता वास्तवात उतरणार आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत मुंबई, बेंगलुरूंसह अनेक महानगरांमध्ये ही सेवा सुरू होऊ शकते. सरकारच्या सहकार्यानं कंपन्या आणि स्टार्टअप्स यावर कार्यरत आहेत. मुंबईतील 'चलो' मोबिलिटी प्रा. लि. ही कंपनी हवाई टॅक्सी प्रकल्पावर काम करत असून, त्यांच्या डायरेक्टर प्रिया सिंह यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत सविस्तर माहिती दिली...

प्रिया सिंह, डायरेक्टर, चलो ॲप (ETV BharatF)

हवाई टॅक्सीला प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न
मुंबईतील 'चलो' मोबिलिटी प्रा. लि. कंपनी हवाई टॅक्सी प्रकल्पावर सखोल काम करत आहे. कंपनीच्या डायरेक्टर प्रिया सिंह यांनी ईटीव्ही भारताशी बोलताना सांगितलं की, विदेशी तंत्रज्ञान आणि भारतीय गरजांना एकत्र करून हवाई टॅक्सीला प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांचं मत आहे की, ही सेवा प्रवाशांना केवळ वेगवान प्रवास देईलच, तर मोठ्या शहरांमधील जामला एक उत्तम पर्यायही ठरेल.

हवाई टॅक्सी कशी असेल?
प्रिया सिंह यांनी सांगितलं की, हवाई टॅक्सी ही छोट्या विमान किंवा हेलिकॉप्टरसारखी असेल, ज्यात 2 ते 6 प्रवासी बसू शकतील. ही हेलिकॉप्टरपेक्षा लहान आणि ड्रोनसारखी चालेल. ती कुठेही सहज उतरू शकेल आणि उडू शकेल, त्यासाठी हेलिपॅड किंवा धावपट्टीची गरज नाही. ही टॅक्सी वेळेनुसार नसून मागणीनुसार उड्डाण भरेल. कार किंवा इतर वाहनानं एक तास लागणारा प्रवास हवाई टॅक्सीत फक्त 10 मिनिटांत पूर्ण होईल. सुरुवातीला पायलट उड्डाण करेल, पण भविष्यात ती पायलटशिवाय चालेल. ध्येय आहे की, ही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असेल. यामुळं वेळ वाचेलच, पण प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल.

भारतातील तयारी
भारत सरकार आणि विमानन नियामक (डीजीसीए) यांनी हवाई टॅक्सीसाठी, म्हणजेच इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेकऑफ अँड लँडिंग विमानांसाठी नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई आणि बेंगलुरूमध्ये कंपन्या हवाई टॅक्सी विकसित करण्याच्या दिशेनं कार्यरत आहेत. या शहरांमध्ये व्हर्टिपोर्ट्स बांधण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. अनेक मोठ्या शहरांच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये हवाई टॅक्सीला समाविष्ट केलं आहे. अपेक्षा आहे की, लवकरच कंपन्या यात मोठं यश मिळवतील. भारतातील हवाई टॅक्सी प्रकल्प सध्या कार्यरत असून, ती 2,000 फूट उंचीवर उड्डाण करेल. विमानांच्या ट्रॅफिक व्यवस्थेप्रमाणेच हवाई टॅक्सीचं व्यवस्थापन होईल, जेणेकरून हवेत टक्कर होणार नाही.

इतर देशांमधील स्थिती
प्रिया सिंह यांनी पुढं सांगितलं की, जगातील अनेक देश भारतापेक्षा आधी ही तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत. पण भारतही मागं नाही. सरकारच्या सहकार्यानं हे काम सुरू आहे. दुबई आणि अबू धाबीमध्ये 2026 पर्यंत हवाई टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची तयारी आहे. सौदी अरेबियात चाचण्या सुरू आहेत. ब्राझील, चीन, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरमध्येही ही सेवा सुरू करण्याच्या तयारी आहेत. लॉस एंजेलिस 2028 ऑलिंपिकमध्ये हवाई टॅक्सी सेवा सुरू करणार आहे. भारतही 2028 पर्यंत ही सेवा सुरू करू शकतो.

ट्रॅफिक जामपासून मुक्ती
प्रिया सिंह यांचं मत आहे की, हवाई टॅक्सी आता भविष्याची कल्पना नसून लवकरच वास्तव ठरेल. देशात दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरू आणि इतर निवडक शहरांमध्ये ही सेवा पुढील काही वर्षांत उपलब्ध होईल. यामुळं प्रवाशांना ट्रॅफिक जामपासून सुटका मिळेल. प्रवास आकाशातून वेगवान, सोपा आणि पर्यावरणस्नेही होईल.

दिल्ली सीएमनं लाँच केलं चलो ॲप
वास्तविक, 23 सप्टेंबरला दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी प्रिया सिंह यांच्या स्टार्टअपद्वारे विकसित 'चलो' ॲपचं डीटीसी बस प्रवाशांसाठी लाँचिंग केलं. प्रिया सिंह यांनी सांगितलं की, हे ॲप दिल्लीच्या बस सेवांना डिजिटल आणि प्रवाशांसाठी सोपं करण्याचा महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. चलो ॲपद्वारे प्रवासी रिअल-टाइममध्ये बसची लोकेशन पाहू शकतील. तसंच, त्यांची बस स्टॉपवर किती वेळात पोहोचेल हे जाणून घेतील.

प्रवाशांचा प्रवास सोपा करणारे ॲप
याशिवाय डिजिटल तिकीटिंग आणि पासची सुविधा आहे, ज्यामुळं कॅशलेस, कॉन्टॅक्टलेस आणि पेपरलेस प्रवासाला चालना मिळेल आणि प्रवास अधिक सोयीचा होईल. ॲपवर रूट, स्टॉप आणि टाइमटेबलची माहिती मिळेल, तसंच काही बसांमध्ये प्रवाशांची संख्या पाहता येईल. प्रियानं सांगितलं की, मुंबईत हे ॲप 3,000 बसांच्या लाइव्ह ट्रॅकिंग आणि इतर सुविधांद्वारे प्रवाशांचा प्रवास सोपा करत आहे. आता दिल्लीतही हे ॲप प्रवाशांना उत्तम सेवा देईल.

हे वाचलंत का :

  1. ओप्पो रेनो 14 5G दिवाळी एडिशन लॉंच : मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेटसह 50 एमपी मुख्य सेन्सर
  2. शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिज लॉंच: 4के क्वचिट मिनी एलईडी पॅनल्ससह प्रगत स्मार्ट टीव्ही
  3. स्नॅपड्रॅगॉन समिटमध्ये स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेटची घोषणा

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR TAXIAIR TAXI SERVICEहवाई टॅक्सी सेवाहवाई टॅक्सीAIR TAXI SERVICE START SOON

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.