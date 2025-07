ETV Bharat / technology

अहमदाबाद विमान अपघात रिपोर्ट : 'तुम्ही इंधन का बंद केलं'?; वैमानिकांमधील शेवटच्या संवादामुळं गोंधळ - AHMEDABAD PLANE CRASH REPORT

अहमदाबाद विमान अपघात रिपोर्ट ( Etv Bharat MH Desk )

Published : July 12, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 10:18 AM IST

हैदराबाद Ahmedabad plane crash report : 12 जून रोजी अहमदाबादमध्ये झालेल्या एअर इंडिया विमान अपघाताचा प्रारंभिक तपास अहवाल भारतीय अपघात तपास ब्युरो (AAIB) नं जारी केला आहे. अहवालात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. 15 पानांचा प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध

12 जून 2025 रोजी अहमदाबाद येथे एअर इंडिया फ्लाइट AI171 चा भीषण विमान अपघात झाला होता, ज्यामध्ये 241 प्रवाशांसह 270 जणांचा मृत्यू झाला. बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्रकारच्या या विमानाचा अपघात हा भारतातील अलीकडील काळातील सर्वात भयानक विमान दुर्घटनांपैकी एक ठरला आहे. विमान उड्डाणानंतर अवघ्या काही सेकंदात कोसळलं होतं. या अपघातात केवळ एक प्रवासी वाचला होता. विमान अपघात तपास ब्युरोनं (AAIB) या अपघाताबाबतचा 15 पानांचा प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, विमानाच्या दोन्ही इंजिन्स उड्डाणानंतर लगेच बंद पडली, आणि कॉकपिटमधील संभाषणात वैमानिकांमध्ये गोंधळ असल्याचं दिसून आलं. बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अपघात (Etv Bharat Graphic) उड्डाणानंतर इंजिन्स बंद

AAIB च्या प्राथमिक अहवालानुसार, विमानानं उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या काही सेकंदातच दोन्ही इंजिन्स बंद पडली. तपासात असं आढळलं की, इंधन पुरवठा बंद करण्याचं स्विचेस (फ्यूल कटऑफ स्विचेस) 'RUN' वरून 'CUTOFF' स्थितीत एका सेकंदाच्या अंतरानं हलवलं गेलं. यामुळे विमानाला पूर्णपणे शक्ती मिळाली लागली, ज्यामुळं ही दुर्घटना घडली. या स्विचेसच्या हालचालीमागील कारण अद्याप अस्पष्ट आहे, आणि याबाबत अधिक तपास सुरू आहे. बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर इंजिन प्रकार (Etv Bharat Graphic) कॉकपिटमधील गोंधळ

कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डर (CVR) मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, वैमानिकांमध्ये गोंधळ असल्याचं दिसून आलं. एका वैमानिकानं दुसऱ्याला विचारलं, “तू इंधन का बंद केलं?” यावर दुसऱ्या वैमानिकानं उत्तर दिले, “मी नाही केलं.” या संभाषणावरून असं दिसतं की, वैमानिकांना इंधन स्विचेसच्या हालचालीबाबत माहिती नव्हती किंवा यामागे काही तांत्रिक दोष असू शकतो. हा गोंधळ अपघाताचं एक प्रमुख कारण असू शकतो, असं तपासकर्त्यांचं मत आहे. रॅम एअर टर्बाइन (RAT) सक्रिय

दोन्ही इंजिन्स बंद पडल्यानंतर, विमानाच्या आपत्कालीन यंत्रणेनं स्वयंचलितपणे रॅम एअर टर्बाइन (RAT) सक्रिय केलं. ही यंत्रणा विमानाला किमान हायड्रॉलिक शक्ती पुरवतं. सीसीटीव्ही फुटेजमधून या यंत्रणेच्या सक्रियतेची पुष्टी झाली आहे. मात्र, या आपत्कालीन यंत्रणेचा उपयोग विमानाला वाचवण्यासाठी पुरेसा ठरला नाही. इंजिन पुन्हा सुरू करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न

वैमानिकांनी हवेत असताना इंजिन्स पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये इंजिन 1 काही प्रमाणात कार्यरत झालं, परंतु इंजिन 2 पूर्णपणं बंद राहिलं. विमान उड्डाणानंतर केवळ 32 सेकंद हवेत राहू शकलं, आणि त्यानंतर ते रनवेच्या 0.9 नॉटिकल मैल अंतरावर असलेल्या एका वसतिगृहावर कोसळलं. थ्रॉटलमधील विसंगती

अपघातावेळी थ्रॉटल लिव्हर्स निष्क्रिय (आयडल) अवस्थेत आढळलं. मात्र, फ्लाइट डेटा रेकॉर्डरनुसार, उड्डाणादरम्यान थ्रॉटल्स टेकऑफ मोडवर होतं. यामुळं इंजिन नियंत्रण यंत्रणेत काही तांत्रिक दोष असण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा तपासाचा केंद्रबिंदू आहे.

Last Updated : July 12, 2025 at 10:18 AM IST