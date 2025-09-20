ट्रम्पच्या व्हिसा शुल्काच्या धक्क्यात अॅमेझॉनचा भारतीय आणि विदेशी कर्मचाऱ्यांना अल्टिमेटम: 21 सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत या...
ट्रम्प यांच्या नव्या H 1B व्हिसा नियमांमुळं ॲमेझॉनने कर्मचाऱ्यांना 21 सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळं भारतीय कर्मचाऱ्यांसमोर मोठं आव्हान उभ राहिलं आहे.
Published : September 20, 2025 at 2:59 PM IST
हैदराबाद : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी H-1B व्हिसा धारकांसाठी नवीन नियम लागू केले, ज्यामुळे ॲमेझॉनसह अनेक टेक कंपन्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या नव्या आदेशानुसार, H-1B व्हिसासाठी वार्षिक $100,000 शुल्क आकारलं जाणार आहे, ज्यामुळं परदेशी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः भारतीयांना, अमेरिकेत प्रवेश मिळवणे कठीण होऊ शकतं. अॅमेझॉननं आपल्या H-1B आणि H-4 व्हिसा धारक कर्मचाऱ्यांना 21 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपूर्वी अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला दिला आहे. या निर्णयामुळं तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आणि त्यांचे कर्मचारी यांच्यासमोर नवं आव्हान निर्माण झालं आहे.
Amazon issued travel advisory for tech workers outside US to return in the next 28hrs 😮#Amazon #h1bvisa pic.twitter.com/p21E22DeTQ— Nani from Clura.ai (@nanifromclura) September 20, 2025
H-1B व्हिसा धारकांसाठी नविन नियम
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात स्थलांतरावर कठोर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आहे. 19 सप्टेंबर 2025 रोजी त्यांनी H-1B व्हिसा धारकांसाठी एक नवीन कार्यकारी आदेश जारी केला, ज्यामुळे या व्हिसासाठी $100,000 चे वार्षिक शुल्क आकारलं जाणार आहे. हा नियम 21 सप्टेंबर 2025 रोजी पहाटे 12:01 वाजल्यापासून लागू होणार आहे. ट्रम्प यांच्या मते, H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा उद्देश उच्च कौशल्य असलेल्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत आणणे हा आहे. मात्र, या योजनेचा गैरवापर करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी कमी वेतन आणि कमी कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवलं जात आहे. यालाच पाठिंबा देत, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्युटनिक यांनी सांगितलं की, “कंपन्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांमधील नव्या पदवीधरांना प्रशिक्षण द्यावं आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नोकऱ्या देणे थांबवावं.”
नव्या नियमामुळं कंपन्यांवर मोठा परिणाम
या नव्या नियमामुळं तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांवर, ज्यांनी 2025 मध्ये सर्वाधिक H-1B व्हिसा मंजुरी मिळवली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, ॲमेझॉननं 30 जून 2025 पर्यंत 10,044 H-1B व्हिसा मंजुरी मिळवली आहे, ज्यामुळं ती या यादीत अव्वल आहे. या नव्या नियमामुळं ॲमेझॉननं आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीनं सूचना जारी केली आहे. कंपनीनं H-1B आणि H-4 व्हिसा धारकांना 21 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपूर्वी अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला दिला आहे. तसंच, सध्या अमेरिकेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देशाबाहेर न जाण्याचे आवाहन केलं आहे. या सूचनेमुळे परदेशात असलेले कर्मचारी अडचणीत येऊ शकतात, कारण नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणे कठीण होऊ शकतं.
या निर्णयाचा भारतीय कर्मचाऱ्यांवर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि जेपी मॉर्गनसारख्या कंपन्यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीनं परतण्याचा सल्ला दिला आहे. या कंपन्यांनी इमिग्रेशन वकिलांच्या सल्ल्यानं कर्मचाऱ्यांना नव्या नियमांमुळं उद्भवणाऱ्या जोखमींबाबत सावध केलं आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या H-1B व्हिसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात, आणि या नव्या शुल्कामुळं त्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
