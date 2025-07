ETV Bharat / technology

7,400mAh बॅटरीसह एसर आयकॉनिया टॅब iM11 भारतात लॉंच: जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता - ICONIA TAB IM11

आयकॉनिया टॅब iM11 t ( Acer Iconia Tab iM11 )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 11, 2025 at 11:41 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 11:47 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : एसरनं गुरुवारी भारतात आपला नवीन टॅबलेट, आयकॉनिया टॅब iM11, लॉंच केला आहे. हा टॅबलेट 11.45 इंच 2.2K डिस्प्लेसह येतो आणि यात स्टीरिओ क्वाड स्पीकर सिस्टम आहे. मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेटवर आधारित हा टॅबलेट 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह सुसज्ज आहे. याशिवाय, 7,400mAh बॅटरी आणि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येणारा हा टॅबलेट स्टायलस आणि फ्लिप कव्हरसह उपलब्ध आहे. 4G LTE आणि वाय-फाय कनेक्टिव्हिटीचा समावेश असलेला हा टॅबलेट भारतीय बाजारात आकर्षक पर्याय ठरत आहे. आयकॉनिया टॅब iM11 (Acer) आयकॉनिया टॅब iM11 (Acer) Acer Iconia Tab iM11 वैशिष्ट्ये आणि किंमत

एसर आयकॉनिया टॅब iM11 ची भारतातील किंमत 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजच्या एकमेव कॉन्फिगरेशनसाठी 23,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हा टॅबलेट ब्लू कलरवेमध्ये उपलब्ध असून, यासोबत अॅक्टिव्ह स्टायलस पेन आणि स्मार्ट फ्लिप कव्हर मिळेल. हा टॅबलेट Amazon, Flipkart, Acer India वेबसाइट आणि Acer च्या ऑफलाइन स्टोअर्सद्वारे खरेदी करता येईल.

