आज रात्री दिसणार लाल चंद्र : जाणून घ्या, ब्लड मून मागील खगोलीय रहस्य
आज रात्री चंद्र लाल आणि नारिंगी दिसणार आहे. यालाच ब्लड मून देखील म्हणतात. मात्र, चंद्र लाल का दिसतो? चला या मागील विज्ञान जाणून घेऊया...
Published : September 7, 2025 at 12:01 AM IST
नागपूर : आज 7 सप्टेंबरला रात्री देश एका नैसर्गिक आणि विस्मयकारक घटनेचा साक्षीदार होणार आहे, ती म्हणजे पूर्ण चंद्रग्रहण ( total lunar eclipse). ही घटना दुर्बिण, टेलिस्कोप किंवा अगदी उघड्या डोळ्यांनीही सुरक्षितपणे पाहता येईल. खगोलशास्त्रज्ञांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे, तर सामान्य लोकांसाठी ही एक विलोभनीय खगोलीय घटना पाहण्याची संधी आहे. भारतासह युरोप, आफ्रिका आणि आशियात तुम्ही पूर्ण चंद्रग्रहण पाहू शकता. रात्री 9.57 मिनिटांनी खंडग्रास ग्रहणाला सुरवात होऊन 12.22 वाजेपर्यंत ते पाहता येईल, अशी माहिती खगोल अभ्यासक आणि स्काय वॉच ग्रुपचे अध्यक्ष प्रासुरेश चोपने यांनी दिलीय.
चंद्रग्रहण म्हणजे काय?
जेव्हा पृथ्वी, सूर्य आणि चंद्राच्या बरोबर मध्ये येते, तेव्हा पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते, ज्यामुळं चंद्रग्रहण (lunar eclipse) होतं. ही घटना विशेष आहे कारण हे ग्रहण भारताच्या सर्व भागांतून पाहता येईल. हे ग्रहण अतिशय तुलनेनं दुर्मिळ आहे. यापूर्वी असं चंद्रग्रहण 2018 मध्ये झालं होतं, आणि यानंतर असंच ग्रहण 31 डिसेंबर 2028 रोजी दिसणार आहे.
लोकांनी ग्रहणाबद्दल कोणतीही भीती न बाळगता या नैसर्गिक घटनेचा आनंद घ्यायला हवा. ही एक दुर्मिळ संधी आहे. - डॉ. निरुज मोहन रामानुजम, विभाग प्रमुख इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅस्ट्रोफिजिक्स
21 सप्टेंबरला शेवटचे सूर्यग्रहण
21 सप्टेंबर रोजी या वर्षीतील शेवटचं सूर्यग्रहण दिसणार आहे, परंतु ते भारतातून दिसणार नाही. न्यूझीलंड,ऑस्ट्रेलिया, पॅसिफिक, अटाटिक आणि न्यूझीलंड ह्या देशातील काही भागातच हे सूर्यग्रहण पाहता येणार आहे. अशी माहिती स्काय वॉच ग्रुप तर्फे देण्यात आली आहे.असं देखील प्रासुरेश चोपने यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
गैरसमज आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन
चंद्रग्रहणाबद्दल अनेक गैरसमज आणि भीती आहेत, जसे की ग्रहणादरम्यान खाऊ नये, बाहेर जाऊ नये किंवा गर्भवती महिलांनी बाहेर पडू नये. पण, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, चंद्रग्रहण केवळ एक खगोलीय सावल्यांचा खेळ आहे. या चंद्र ग्रहणाचा आपल्यावर कोणताही हानिकारक परिणाम होत नाही. हे ग्रहण पाहणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. अर्थात, सूर्यग्रहणादरम्यान सावधगिरी बाळगणे आणि योग्य सोलर एक्लिप्स ग्लासेसचा वापर करणे आवश्यक आहे. प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट यांनी सहाव्या शतकातच सांगितलं होतं की, 'ग्रहण केवळ सावल्यांच्या खेळामुळं होतं". त्यांनी गणिताच्या मदतीनं ग्रहणांचा अंदाज लावण्याचे मार्गही विकसित केले होते.
ग्रहणाची वेळ
पिनम्ब्रल ग्रहण (उपछाया चंद्र ग्रहण) रात्री 8:58 वाजता सुरू होईल. चंद्राचा प्रकाश 10 टक्क्यांहून कमी झाल्यामुळं, हा टप्पा उघड्या डोळ्यांनी पाहणं थोडे अवघड होईल. रात्री 9:57 वाजता प्रत्यक्ष आंशिक ग्रहण सुरू होईल, जेव्हा चंद्र पृथ्वीच्या गडद सावलीत प्रवेश करेल. रात्री 11:01 वाजता पूर्ण ग्रहण सुरू होईल आणि सुमारे 82 मिनिटं चालेल. त्यानंतर, रात्री 12:22 वाजता ते संपेल. आंशिक ग्रहण रात्री 1:26 वाजता संपेल आणि पिनम्ब्रल ग्रहण (उपछाया चंद्र ग्रहण) रात्री 2:25 वाजता समाप्त होईल.
लाल रंग का येतो?
पूर्ण ग्रहणादरम्यान चंद्र पूर्णपणे गडद होण्याऐवजी लाल किंवा तांबूस रंगाचा (Blood Moon) दिसतो. डॉ. निरूज मोहन रामानुजम यांच्या मते, "यामागे रॅले स्कॅटरिंग नावाचं वैज्ञानिक कारण आहे. पृथ्वीच्या वातावरणातील धूळ निळ्या रंगाचा प्रकाश जास्त प्रमाणात विखुरते, तर लाल रंगाचा प्रकाश चंद्रापर्यंत पोहोचतो, ज्यामुळं चंद्र लाल दिसतो. हे दृश्य पृथ्वीवरील सर्व सूर्योदय आणि सूर्यास्तांच्या प्रकाशासारखं असतं".
खगोलशास्त्रज्ञांसाठी महत्त्व
खगोलशास्त्रज्ञ, विशेषतः वातावरणीय शास्त्रज्ञ, या घटनेच्या रंगाचं विश्लेषण करून वातावरणातील धूळ आणि एरोसोलची माहिती मिळवतात.
जागरूकता मोहिम
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍस्ट्रोफिजिक्स (IIA) नं देशभरात ग्रहण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केला आहेत, ज्यात प्रशिक्षण कार्यशाळा, पोस्टर वाटप आणि शाळांमध्ये व्याख्यानांचा समावेश आहे. बेंगळूरू, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि लडाखमध्ये हे कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
