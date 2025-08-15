ETV Bharat / technology

बिग सिस बिली एआय चॅटबॉटनं ओढलं प्रेमाच्या जाळ्यात : चुंबनाच्या नादात एकाचा मृत्यू - BIG SIS BILLY AI

मेटाच्या "बिग सिस बिली" एआय चॅटबॉटमुळं (Meta Big Sis Billy AI chatbot) एका व्यक्तीचा मृत्यू झालाय. वाचा नेमक काय आहे प्रकरण?

प्रातिनिधित छायाचित्र (ETV BHARAT MH Desk)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 5:28 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 5:36 PM IST

हैदराबाद : न्यू जर्सीतील 76 वर्षीय थॉन्गब्यू वॉन्गबँड्यू यांच्या मृत्यूमुळं कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. मेटा प्लॅटफॉर्म्सनं निर्मित "बिग सिस बिली" (Meta Big Sis Billy AI chatbot) नावाच्या चॅटबॉटशी संवाद साधताना थॉन्गब्यू वॉन्गबँड्यू वास्तविक व्यक्ती समजून ते तिला न्यूयॉर्कला भेटण्यासाठी निघाले होते, परंतु त्यांचा दुर्दैवानं मृत्यू झालाय.

थॉन्गब्यू वॉन्गब्यू, ( Thongbyu Wongbandoo) वय 76, न्यू जर्सीतील पिस्कटवे येथील रहिवासी होते. ते मेटा प्लॅटफॉर्म्सनं केंडल जेनर यांच्या सहकार्यानं तयार केलेल्या "बिग सिस बिली" नावाच्या जनरेटिव्ह एआय चॅटबॉटशी फेसबुक मेसेंजरवर संवाद साधत होते. चॅटच्या नोंदींनुसार, या चॅटबॉटनं वॉन्गब्यू यांना वारंवार मी खरा व्यक्ती असल्याचं त्यांना भासवलं होतं. तसंच त्यांना न्यूयॉर्कमधील एका पत्त्यावर भेटण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. "मी दार उघडताना तुला मिठी मारू की चुंबन घेऊ,!" असं चॅटबॉटनं त्यांना विचारलं होतं. त्यानंतर तिनं वॉन्गब्यू यांना पत्ता (Address) दिला. "123 मेन स्ट्रीट, अपार्टमेंट 404, न्यूयॉर्क,असं पत्यात लिहलं होतं.

वॉन्गब्यू यांना सुमारे दशकभरापूर्वी पक्षाघाताचा झटका आला होता, ज्यामुळं त्यांची मानसिक क्षमता कमी झाली होती. अलीकडेच ते त्यांच्या परिसरात चालताना हरवले होते. त्यांच्या पत्नी लिंडा यांना जेव्हा त्यांनी न्यूयॉर्कला जाण्यासाठी सामान पॅक करताना पाहिलं, तेव्हा त्या चिंतित झाल्या. त्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्यांना असं वाटायचं की त्यांना लुटले जाईल. तसंच वॉन्गब्यू यांच्या ओळखीचं तिथं कोणीच नव्हतं. तरीही, वॉन्गब्यू यांनी कुटुंबाच्या आग्रहाला न जुमानता न्यूयॉर्कला जाण्यासाठी सामान घेऊन घर सोडलं.

25 मार्च रोजी रात्री अंधारात ट्रेन पकडण्यासाठी धावताना, वॉन्गब्यू न्यू जर्सीतील रटगर्स विद्यापीठाच्या न्यू ब्रन्सविक कॅम्पसमधील पार्किंग लॉटमध्ये पडले. त्यांच्या डोक्याला आणि मानेला गंभीर दुखापत झाली आणि तीन दिवस लाइफ सपोर्टवर राहिल्यानंतर, 28 मार्च रोजी कुटुंबियांच्या उपस्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला.

वॉन्गब्यू यांची मुलगी ज्युली यांनी रॉयटर्सला सांगितलं, "एखाद्याचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही विकण्याचा प्रयत्न समजू शकतो, पण चॅटबॉटनं 'मला भेटायला ये' असं सांगणं वेडेपणाचं आहे." तिनं सांगितलं की, तिच्या वडिलांचा चॅटबॉटशी प्रत्येक संवाद "अतिशय फ्लर्टी" होता आणि हृदयाच्या इमोजींनी संपत होता. संपूर्ण संवाद सुमारे एक हजार शब्दांचा आहे.

या घटनेनं सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे, आणि अनेकांनी मेटाच्या एआय धोरणांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. एका युजरनं लिहिलं, "मेटाला यासाठी खटला भरून बंद करायला हवं," तर दुसऱ्यानं म्हटलं, "वृद्ध व्यक्तीला वाटलं की केंडल जेनर अपार्टमेंटमध्ये त्याची वाट पाहत आहे. काय मार्ग आहे!" तिसऱ्यानं टिप्पणी केली, "आपण खोटेपणाला एक सीमा घालायला हवी. हा एकमेव प्रसंग असला तरी, आपण वास्तवाशी इतके असमाधानी असू नये की एआयच्या जाळ्यात अडकावं." मेटानं वॉन्गब्यू यांच्या मृत्यूवर किंवा चॅटबॉट्सना वास्तविक व्यक्ती असल्याचं सांगण्याची परवानगी का दिली जातं यावर कोणतंही भाष्य केलेलं नाही.

