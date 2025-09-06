ETV Bharat / technology

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी; फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर लॉगिन करण्यास अडचण

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर लॉगिन करण्यात वापरकर्त्यांना अडचणी येत आहेत.

Facebook, Instagram
फेसबुक, इन्स्टाग्राम (Facebook, Instagram)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : नेपाळमध्ये सरकारनं नोंदणी न केलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यानं फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर ब्राउझरद्वारे लॉगिन करण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळं वापरकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तात्काळ बंदी लागू झाली असून, वापरकर्त्यांना "काहीतरी चूक झाली" किंवा "साइट उपलब्ध नाही" असे संदेश दिसत आहेत. यामुळं नेपाळी नागरिक, विशेषतः परदेशात राहणारे नेपाळी नागरिकांना आपल्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्यात समस्या निर्माण झाली आहे.

26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर
नेपाळ सरकारनं गुरुवारी 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी न केल्यानं बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नेपाळ टेलिकम्युनिकेशन प्राधिकरण, टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांनी यात सहभाग घेतला. सरकारनं सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोंदणीसाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता, जो बुधवारी मध्यरात्री संपला. मात्र, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (X), यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मनी नोंदणीसाठी कोणताही संपर्क साधलेला नाही.

वापरकर्त्यांनी फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर ब्राउझरद्वारे लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना ""ही साइट उपलब्ध नाही" किंवा "सफारी सर्व्हरशी कनेक्ट होऊ शकत नाही" असे संदेश दिसले. मोनिका मल्ला पदवीधर विद्यार्थ्यानं सांगितलं, "मी सफारी आणि गुगल क्रोमद्वारे फेसबुकवर लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते काम करत नाही. सध्या मोबाइल अॅप कार्यरत आहे, पण लवकरच तेही बंद होईल, अशी भीती आहे." रात्री 10:45 वाजेपर्यंत (नेपाळ वेळेनुसार) व्हॉट्सअॅप, ट्विटर आणि यूट्यूब कार्यरत होतं.

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर आणि संचार मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी नोंदणी न केलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहिराती आणि सामग्री प्रसारणावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला. 2020 मध्ये वकील बी.पी. गौतम, अनिता बजगैन आणि नेपाल केबल टेलिव्हिजन फेडरेशनचे सरचिटणीस मनोज गुरुंग यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्ती टेक प्रसाद धुंगाना आणि शांती सिंह थापा यांच्या खंडपीठानं या याचिकांवर एकत्र सुनावणी करून याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं निकाल दिला.

मंत्रालयानं स्पष्ट केलं की, ही बंदी देशभर लागू असेल आणि नोंदणी न केलेले कोणतेही प्लॅटफॉर्म नेपाळमध्ये कार्यरत राहू शकणार नाही. नोंदणी पूर्ण केल्यानंतरच प्लॅटफॉर्म पुन्हा कार्यान्वित होऊ शकतील. सध्या व्हायबर, टिकटॉक, वीटॉक आणि निंबझ यांनी नोंदणी केली आहे, तर टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरी नोंदणी प्रक्रियेत आहेत. मात्र, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मनी अद्याप नोंदणी सुरू केलेली नाही.

या बंदीमुळं परदेशात राहणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना आपल्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्यात अडचणी येत आहेत. एका ट्विटर वापरकर्त्यानं प्रश्न उपस्थित केला. "आजपासून परदेशात राहणारे नेपाळी आपल्या कुटुंबाशी कसं बोलणार?". सरकारनं स्पष्ट केलं की, प्लॅटफॉर्मनी मंत्रालयात नोंदणी करणे, नेपाळमध्ये संपर्क व्यक्ती नियुक्त करणे, स्थानिक तक्रारींसाठी अधिकारी नियुक्त करणे आणि नियमांचं पालन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं आवश्यक आहे.

Last Updated : September 6, 2025 at 1:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIAL MEDIA BANNED IN NEPALफेसबुकFACEBOOKINSTAGRAM26 SOCIAL MEDIA BAN IN NEPAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.