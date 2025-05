ETV Bharat / technology

2026 Kia EV9 नवीन नाईटफॉल एडिशनसादर : सुधारित रेंज आणि वैशिष्ट्ये - 2026 KIA EV9

2026 Kia EV9 ( Marques Brownlee X Account )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 31, 2025 at 4:51 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 5:01 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : Kia नं आपला फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक SUV, 2026 Kia EV9, अमेरिकेत सादर केली आहे, ज्यामध्ये सुधारित रेंज, नवीन वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक नाईटफॉल एडिशन समाविष्ट आहे. 2023 मध्ये प्रथम लाँच झालेल्या या SUV च्या तिसऱ्या मॉडेलमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. एकाच चार्जवर अधिक रेंज

2026 मॉडेलच्या काही व्हेरिएंट्सना आता पूर्वीपेक्षा अधिक रेंज मिळेल. अमेरिकेत EPA चाचणीनुसार रेंज दिली जाते, तर भारतात ARAI नियम लागू होतात, त्यामुळं आकडेवारीत थोडा फरक असू शकतो. तरीही, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, टॉप मॉडेल GT-Line ची रेंज 434 किमी वरून 450 किमी पर्यंत वाढली आहे. Wind आणि Land व्हेरिएंट्सची रेंज 455 किमी पर्यंत वाढली आहे, तर Long Range व्हेरिएंट 491 किमी पर्यंत धावू शकतं. Light SR मॉडेलमध्ये 76.1 kWh बॅटरी आहे, तर इतर व्हेरिएंट्समध्ये 99.8 kWh बॅटरी आहे. नवीन आणि स्टायलिश लूक EV9 आता अधिक आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. GT-Line व्हेरिएंटला दोन नवीन ड्युअल-टोन रंग मिळाले आहेत: Glacial White Pearl आणि Wolf Gray, ज्यामुळं ही SUV अधिक प्रीमियम दिसतेय. नवीन नाईटफॉल एडिशन

नाईटफॉल एडिशन Land व्हेरिएंटवर आधारित आहे आणि यात डिझाइनवर विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. यात नवीन Roadrider Brown रंग आणि ग्लॉस ब्लॅक फिनिशसह फ्रंट ग्रिल, ORVMs, रूफ रेल्स, डोअर साइड्स आणि स्किड प्लेट्स आहेत. याशिवाय, 20-इंच ग्लॉस ब्लॅक अलॉय व्हील्स तिला आणखी आकर्षक बनवतात. आतूनही शानदार अनुभव

नाईटफॉल एडिशनचं केबिन पूर्णपणे काळ्या रंगात आहे, ज्यात खास सीट अपहोल्स्ट्री, युनिक स्टिचिंग आणि काळं हेडलाइनर आहे. हे 6-सीटर आणि 7-सीटर लेआउटमध्ये उपलब्ध आहे. यातील ‘बूस्ट’ फंक्शन टॉर्क 600 Nm वरून 700 Nm पर्यंत वाढवतं, जे GT-Line सारखेच आहे. तिची एकूण पॉवर 379 hp आहे आणि ही SUV 0-100 किमी/तास 4.5 सेकंदात गाठते.

Last Updated : May 31, 2025 at 5:01 PM IST