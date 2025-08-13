हैदराबाद : येझदीनं भारतात आपल्या लोकप्रिय रोडस्टर मोटरसायकलची 2025 आवृत्ती लाँच केली आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत रु. 2.10 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. या नवीन आवृत्तीत कॉस्मेटिक बदलांसह अनेक नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत, परंतु यांत्रिक बाबींमध्ये कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. येझदी रोडस्टर आपल्या आकर्षक डिझाइन आणि दमदार कामगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. याशिवाय, येझदीनं 2025 च्या दिवाळीपर्यंत भारतभरात आपल्या विक्री आणि सेवा नेटवर्कचे 450 टच पॉइंट्सपर्यंत विस्तारण्याची योजना जाहीर केली आहे. चला, 2025 येझदी रोडस्टरच्या वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया...
2025 येझदी रोडस्टर वैशिष्ट्ये
2025 येझदी रोडस्टरमध्ये 334cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड अल्फा 2 इंजिन आहे, जे सहा-स्पीड गिअरबॉक्स आणि असिस्ट व स्लिपर क्लचसह कार्य करतं. हे इंजिन 29.6 बीएचपी पॉवर आणि 29.9 एनएम टॉर्क निर्माण करतं, ज्यामुळं रायडर्सना शक्तिशाली आणि स्मूथ रायडिंग अनुभव मिळतो. यांत्रिक दृष्ट्या, ही मोटरसायकल आपल्या पूर्वीच्या आवृत्तीप्रमाणेच आहे.
2025 येझदी रोडस्टर डिझाइन
2025 येझदी रोडस्टरचं डिझाइन मागील आवृत्तीप्रमाणेच आहे, परंतु नवीन रंग आणि कॉस्मेटिक हायलाइट्समुळं ती अधिक आकर्षक दिसते. यात गोलाकार एलईडी हेडलाइट, हायड्रोफॉर्म्ड हँडलबार, टिअरड्रॉप-आकाराचे टँक, काढता येणारी मागील सीट, टूरिंग व्हायझर, ट्विन-रॉड क्रॅश गार्ड्स आणि फ्रेम्ड स्लायडर्स यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. या मोटरसायकलची सीट उंची 795 मिमी आहे आणि व्हीलबेस 1440 मिमी आहे, ज्यामुळं ती रायडिंगसाठी आरामदायी आणि स्थिर आहे.
2025 येझदी रोडस्टर सुरक्षितता
सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून, यात कॉन्टिनेंटलचा ड्युअल-चॅनल एबीएस आहे, ज्यामध्ये 320 मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेक आणि 240 मिमी रिअर डिस्क ब्रेक आहेत. टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आणि ड्युअल रिअर शॉक्स स्थिरता आणि आरामासाठी कॅलिब्रेट केलेले आहेत. 795 मिमी सीट उंची आणि ऑप्टिमाइझ्ड ग्राउंड क्लीयरन्स यामुळं ही मोटरसायकल रस्त्यावर सुलभ हाताळणी प्रदान करते.
रंग आणि किंमत
2025 येझदी रोडस्टर पाच आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: शार्कस्किन ब्लू, स्मोक ग्रे, ब्लडरश मरून, सॅव्हेज ग्रीन आणि शॅडो ब्लॅक.
प्रत्येक रंग पर्यायाच्या सर्व एक्स-शोरूम किंमती खालीलप्रमाणे आहे.
- शार्कस्किन ब्लू:2,09,969 रु.
- स्मोक ग्रे:2,12,969 रु.
- ब्लडरश मरून:2,16,969 रु.
- सॅव्हेज ग्रीन:2,21,969 रु.
- शॅडो ब्लॅक:2,25,969 रु.
नेटवर्क विस्तार
येझदी आपल्या ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ब्रँडनं 2025 च्या दिवाळीपर्यंत भारतभरात 450 विक्री आणि सेवा टच पॉइंट्स स्थापन करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यामुळं ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी आणि देखभाल करणे अधिक सोयीचे होईल.
2025 येझदी रोडस्टर आपल्या रेट्रो-मॉडर्न डिझाइन, दमदार इंजिन आणि नवीन रंग पर्यायांसह भारतीय बाजारात एक आकर्षक पर्याय आहे. येझदीच्या विस्तार योजनांमुळं ग्राहकांना देशभरात सहज उपलब्धता आणि उत्तम सेवा मिळेल. जर तुम्ही स्टायलिश आणि शक्तिशाली मोटरसायकल शोधत असाल, तर 2025 येझदी रोडस्टर नक्कीच तुमच्या यादीत असावी.
हे वाचलंत का :