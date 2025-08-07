हैदराबाद : टायम्फ मोटरसायकल इंडियानं भारतीय बाजारपेठेत आपली नवीन मोटरसायकल थ्रक्सटन 400 लाँच केली आहे. ही मोटरसायकल 400 सीसी प्लॅटफॉर्मवर आधारित ब्रँडची सर्वात नवीन आहे. या कॅफे रेसरच्या लाँचिंगच्या वेळीच कंपनीनं 2025 मॉडेलच्या स्पीड 400 च्या किमतीतही सुधारणा केली आहे. स्पीड 400 ची किंमत 4,177 रुपयांनी वाढवून आता 2,50,551 रुपये (एक्स-शोरूम) झाली आहे, जी यापूर्वी 2.46 लाख रुपये होती. या किमतीत कोणतेही डिझाईन किंवा यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत. दुसरीकडं, नव्यानं लाँच झालेली थ्रक्सटन 400 ही 2.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत उपलब्ध आहे. ही मोटरसायकल टायम्फच्या 400 सीसी प्लॅटफॉर्मवरील पाचवी मोटरसायकल आहे.
टायम्फ स्पीड 400 मध्ये कोणतेही बदल न करता त्याच डिझाईन आणि रंग पर्याय कायम ठेवले आहेत. यामध्ये रेसिंग यलो, पर्ल मेटालिक व्हाईट, फॅंटम ब्लॅक आणि रेसिंग रेड या रंगांचा समावेश आहे. याशिवाय, यात समायोज्य (अॅडजस्टेबल) ब्रेक आणि क्लच लिव्हर्स देखील आहेत. स्पीड 400 मध्ये 398 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, जे 8,000 आरपीएमवर 39 एचपी पॉवर आणि 6,500 आरपीएमवर 37 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन सहा-स्पीड गिअरबॉक्स आणि अॅसिस्ट व स्लिपर क्लचसह जोडलेले आहे. ही मोटरसायकल हार्ले डेव्हिडसन एक्स400, केटीएम 390 ड्यूक यांसारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करतं.
दुसरीकडं, टायम्फ थ्रक्सटन 400 ही कॅफे रेसर शैलीतील मोटरसायकल आहे, जी 400 सीसी प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. यात स्पीड 400 प्रमाणेच 398 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, परंतु याला रीट्यून करून 42 एचपी पॉवर आणि 37 एनएम टॉर्क निर्माण करण्याची क्षमता देण्यात आली आहे. यामुळं ही मोटरसायकल अधिक शक्तिशाली आणि स्पोर्टी आहे. थ्रक्सटन 400 मध्ये कॅफे रेसर-विशिष्ट डिझाईन घटक आहेत, जसं की सेमी-फेअरिंग, क्लिप-ऑन हँडलबार्स, बार-एंड मिरर्स आणि रायडर ट्रायंगलमध्ये बदल, ज्यामुळं रायडिंगचा अनुभव अधिक स्पोर्टी आणि आकर्षक होतो.
टायम्फच्या 400 सीसी प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही पाचवी मोटरसायकल आहे. यापूर्वी कंपनीनं स्पीड 400, स्पीड टी4, स्क्रॅम्बलर 400 एक्स आणि स्क्रॅम्बलर 400 एक्ससी लाँच केल्या आहेत. थ्रक्सटन 400 चं डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये यामुळं ती तरुण रायडर्स आणि कॅफे रेसर शैलीच्या चाहत्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरते. या मोटरसायकलच्या लाँचमुळं टायम्फनं भारतीय बाजारपेठेतील आपली पकड आणखी मजबूत केली आहे.
टायम्फ मोटरसायकल इंडियानं थ्रक्सटन 400 च्या लाँचसह आपल्या 400 सीसी श्रेणीतील पोर्टफोलिओचा विस्तार केला आहे. स्पीड 400 च्या किमतीत वाढ झाली असली तरी त्याची वैशिष्ट्ये आणि कामगिरी कायम आहे. थ्रक्सटन 400 ची शक्तिशाली कामगिरी आणि कॅफे रेसर डिझाईन भारतीय रायडर्सना नक्कीच आवडेल. टायम्फचा हा नवीन ऑफरिंग बाजारात नवीन मानदंड स्थापित करेल, अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :