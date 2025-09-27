2025 सुझुकी व्ही स्ट्रॉम एसएक्स नवीन रंगांसह लॉंच, जाणून घ्या काय आहे खास?
2025 सुझुकी व्ही स्ट्रॉम एसएक्स नवीन रंगांसह लॉंच झालीय. चॅम्पियन यलो, ब्लू, व्हाइट पर्यायांसह 800 डीई-सारखा लूक मिळतोय.
Published : September 27, 2025 at 12:45 PM IST
हैदराबाद : सुझुकी मोटरसायकल इंडियानं व्ही स्ट्रॉम एसएक्स मॉडेलला नवीन रंग आणि डेकल्ससह अपडेट केलं आहे. यामुळं बाइकचा लूक ताजा आणि आकर्षक झाला असून, किंमत मात्र पूर्वीप्रमाणेच 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. हा अपडेट एडव्हेंचर उत्साहींसाठी खास आहे, ज्यात 800 डीई मॉडेलचा प्रभाव दिसतो.
व्ही स्ट्रॉम एसएक्स मॉडेल
सुझुकी मोटरसायकल इंडियानं 2025 च्या व्ही-स्ट्रॉम एसएक्स मॉडेलला नवीन रंग पर्याय आणि सौंदर्यपरिवर्तन देऊन बाजारात आणलं आहे. हा अपडेट दिवाळीसारख्या उत्सवकाळासाठी विशेष आहे, ज्यामुळं बाइकचं विक्रीचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन डेकल्स आणि रंग यामुळं बाइकचा एकूण लूक अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक झाला आहे, ज्यामुळं नवीन ग्राहकांची ओढ निर्माण होईल. महत्वाचं म्हणजे, याची किंमत पूर्वीप्रमाणेच 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली असून, यामुळं ही एडव्हेंचर बाइक मध्यमवर्गीय खरेदीदारांसाठी परवडणारी आहे.
रंग पर्याय
या अपडेटचं मुख्य आकर्षण म्हणजे नवीन रंग पर्याय. यात चॅम्पियन यलो नं. 2 विथ ग्लास स्पार्कल ब्लॅक हा रंग समाविष्ट आहे, जो सुझुकीच्या मोठ्या भाव व्ही स्ट्रॉम 800 डीईच्या सिग्नेचर कलरसारखा दिसतो. हा रंग बाइकला एक वेगळी ओळख देतो आणि एडव्हेंचर राइडर्सना त्याची ओढ वाढवतो. इतर रंग पर्यायांमध्ये पर्ल फ्रेश ब्लू विथ ग्लास स्पार्कल ब्लॅक, पर्ल ग्लेशियर व्हाइट विथ मेटॅलिक मॅट स्टेलर ब्लू आणि ग्लास स्पार्कल ब्लॅक यांचा समावेश आहे. यातील ब्लॅक व्हर्जन पूर्वीच्या ब्लॅक पेंट व्हर्जनची आठवण करून देतो, पण नवीन डेकल्समुळं तो अधिक ताजा आणि स्टायलिश दिसतो. हे डेकल्स बाइकच्या फेअरिंग्ज, टँक आणि साइड पॅनल्सवर ठेवले गेले असून, ते बाइकला एक एकसमान आणि डायनॅमिक लूक देतात.
व्ही-स्ट्रॉम एक्स्पेडिशनचं आयोजन
या अपडेटचा सुझुकीनं पहिल्या 'व्ही-स्ट्रॉम एक्स्पेडिशनचं आयोजन केले आहे, जे केवळ ग्राहकांसाठी आहे. हा एक्स्पेडिशन हिमालयातील रोमांचक रस्त्यांवर घेतला जाईल, ज्यामुळं व्ही-स्ट्रॉम एसएक्स च्या क्षमतेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल. हा उपक्रम ग्राहकांशी थेट जोडण्यासाठी एक उत्कृष्ट पाऊल आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, या दुचाकीत केवळ अपडेट आहेत. कोणतेही मेकॅनिकल बदल झालेले नाहीत. बाइक अजूनही 249 सीसी सिंगल-सिलिंडर, ऑइल-कूल्ड इंजिनवर चालते, जे कमाल 26.5 बीएचपी पॉवर आणि 22.2 एनएम टॉर्क उत्पन्न करतं. हे इंजिन सहा-स्पीड गिअरबॉक्सद्वारे जोडलं असून, तो शहरातील ट्रॅफिक आणि लांब पल्ल्याच्या राइडिंगसाठी आदर्श आहे. इंजिनची स्मूथनेस आणि कमी मेंटेनन्स ही या सेगमेंटमधील इतर बाइक्सपेक्षा वरचढ आहे.
रिअरवर मोनोशॉक सस्पेन्शन
हार्डवेअर विभागातही कोणताही बदल नाही. बाइक 19/17-इंच अॅलॉय व्हील सेटअपवर चालते, ज्यात फ्रंटवर टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि रिअरवर मोनोशॉक सस्पेन्शन आहे. हे सेटअप ऑफ-रोड आणि ऑन-रोड दोन्ही स्थितींमध्ये स्थिरता देते. ब्रेकिंगसाठी फ्रंट आणि रिअर दोन्हीवेळी सिंगल डिस्क ब्रेकसह ड्युअल-चॅनेल एबीएस आहे, ज्यामुळं सुरक्षितता सुनिश्चित होते. ही बाइक लांब प्रवासासाठी डिझाइन केली असल्यानं, तिचं व्हील साइज आणि सस्पेन्शन एडव्हेंचर राइडर्सच्या गरजा पूर्ण करतं.
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|इंजिन
|249 सीसी सिंगल-सिलिंडर, ऑइल-कूल्ड
|पॉवर
|26.5 बीएचपी
|टॉर्क
|22.2 एनएम
|ट्रान्समिशन
|6-स्पीड गिअरबॉक्स
|चाके
|19/17-इंच अॅलॉय व्हील्स
|सस्पेन्शन
|फ्रंट: टेलिस्कोपिक फोर्क्स; रिअर: मोनोशॉक
|ब्रेक्स
|फ्रंट व रिअर: सिंगल डिस्क; ड्युअल-चॅनेल एबीएस
|लाइटिंग
|एलईडी हेडलाइट आणि टेललाइट
|इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर
|पूर्ण डिजिटल, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी (कॉल्स, मेसेजेस, नेव्हिगेशन सूचना)
|इतर फीचर्स
|यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, रिअर लॅगेज रॅक
|रंग पर्याय
|चॅम्पियन यलो नं. 2 विथ ग्लास स्पार्कल ब्लॅक, पर्ल फ्रेश ब्लू विथ ग्लास स्पार्कल ब्लॅक, पर्ल ग्लेशियर व्हाइट विथ मेटॅलिक मॅट स्टेलर ब्लू, ग्लास स्पार्कल ब्लॅक
|किंमत
|1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
फीचर्समध्ये एलईडी हेडलाइट आणि टेललाइटमुळं नाइट राइडिंग सोपी होते, तर पूर्ण डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी देते. यामुळं कॉल्स, मेसेजेस आणि टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशनची सूचना मिळते, ज्यामुळं लांब राइडिंगमध्ये सोय होते. याशिवाय, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आणि रिअर लॅगेज रॅक हे अतिरिक्त फीचर्स आहेत, जे प्रवासादरम्यान उपयुक्त ठरतात. हे सर्व फीचर्स या किंमतीत स्पर्धात्मक आहेत आणि रॉयल एनफिल्ड हिमालयन किंवा केटीएम 390 एडव्हेंचरसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी तुलना करता येते. भारतीय बाजारात एडव्हेंचर बाइक्सचं प्रमाण वाढत असताना, व्ही-स्ट्रॉम एसएक्स हा अपडेट सुझुकीसाठी एक मजबूत पावल आहे. नवीन रंग आणि एक्स्पेडिशनमुळं ब्रँडची लोकप्रियता वाढेल. उत्साही राइडर्ससाठी ही बाइक एक परवडणारी आणि मजेदार पर्याय आहे.
