स्कोडा ऑक्टाविया आरएस 'या' तारखेला फक्त 100 युनिट्स होणार लॉंच

स्कोडा ऑटो इंडियानं 205 ऑक्टाविया आरएसची लॉंत तारीख जाहीर केली आहे. या कारचे फक्त 100 युनिट्स लॉंच होणार आहेत.

2025 Skoda Octavia RS
स्कोडा ऑक्टाविया आरएस (Skoda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 10:51 AM IST

हैदराबाद : चेक कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो इंडियानं भारतातील कारप्रेमींसाठी एक रोमांचक बातमी जाहीर केली आहे. नवीन 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस मॉडेल 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी भारतीय बाजारात लॉंच होणार असून, त्याच्या किंमतींची घोषणाही त्याच दिवशी केली जाईल. ही कार केवळ 100 युनिट्सपुरती मर्यादित असल्यानं तिची प्री-बुकिंग लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. 6 ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन बुकिंग सुरू होईल आणि 6 नोव्हेंबरपासून डिलिव्हरी सुरळीतपणे सुरू होईल. ही कार व्होल्क्सवॅगन गोल्फ जीटीआय सारखी परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड असून, तिची किंमत अंदाजे 50.91 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. युरोपियन डिझाइन आणि शक्तिशाली इंजिनसह ही कार स्कोडा इंडियासाठी हेलो मॉडेल ठरेल.

केवळ 100 युनिट्स
स्कोडा ऑटो इंडियानं एक मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. 2025 च्या स्कोडा ऑक्टाविया आरएस मॉडेलचं लॉंच 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार असून, त्याच वेळी तिच्या किंमतींची अधिकृत घोषणाही केली जाईल. कंपनीनं सांगितलं की, ही कार केवळ 100 युनिट्सपुरती भारतात आणली जाणार आहे, ज्यामुळं तिच्या मागणीत तुट पडेल अशी शक्यता आहे. स्कोडा इंडियाचे प्रवक्ते म्हणाले, "हे मॉडेल आमच्या ब्रँडच्या परफॉर्मन्स विरासतेचं प्रतीक आहे. भारतीय ग्राहकांना यूके-स्पेक व्हर्जनसारखीच अनुभूती मिळेल, पण काही खास बदलांसह."

बुकिंग आणि डिलिव्हरीचा तपशील
स्कोडा ऑटो इंडियानं स्पष्ट केलं की, सोमवार, 6 ऑक्टोबर 2025 पासून कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑक्टाविया आरएस साठी ऑर्डर बुकिंग सुरू होईल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल, ज्यामुळं ग्राहकांना सोयीचा अनुभव मिळेल. कंपनीला विश्वास आहे की, फक्त 100 युनिट्स असल्यान बुकिंग अवघ्या काही तासांत किंवा दिवसांत भरून येईल. लॉंचनंतर,17 ऑक्टोबरपासून किंमती जाहीर झाल्या की, बुकिंग प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. डिलिव्हरीची सुरुवात 6 नोव्हेंबर 2025 पासून होईल, ज्यामुळं दिवाळी सणांच्या तोंडावर ही कार मिळवणाऱ्यांना विशेष आनंद साजरा करता येईल. स्कोडा इंडियानं सांगितलं की, हे मर्यादित एडिशन मॉडेल असल्यानं, पहिल्या प्राधान्यावर बुकिंग केलेल्या ग्राहकांना प्राधान्य दिलं जाईल. याशिवाय, कंपनीकडून विशेष फायनान्सिंग स्कीम्स आणि एक्सेसरीज पॅकेजेसही जाहीर केले जाणार आहेत.

किंमतीची अपेक्षा
नवीन 2025 ऑक्टाविया आरएस च्या किंमतीबाबत अंदाज बांधताना, ती व्होल्क्सवॅगन गोल्फ जीटीआय शी तुलना करता येईल. सध्या गोल्फ जीटीआय ची किंमत भारतीय बाजारात 50.91 लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्याचप्रमाणे, ऑक्टाविया आरएस ची एक्स-शोरूम किंमत 50 लाखांपासून 55 लाखांपर्यंत असू शकते, अंस तज्ज्ञांचं मत आहे. ही कार स्कोडा इंडियासाठी एक हेलो मॉडल म्हणून उतरेल, ज्यामुळे ब्रँडची प्रतिमा अधिक मजबूत होईल. स्कोडा ऑक्टाविया सीरिज ही नेहमीच स्पोर्टी आणि प्रीमियम सेडान म्हणून ओळखली जाते, आणि आरएस व्हर्जन तिची परफॉर्मन्सची चढाई घेईल. किंमत जाहीर होण्यापूर्वीच, अनेक कार उत्साहींमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. हे मॉडेल आयातित असल्यानं, आयात शुल्क आणि स्थानिक अनुकूलन खर्चामुळं किंमत थोडी जास्त असू शकतं, पण त्याची वैशिष्ट्ये याची भरपाई करतील.

डॅशबोर्ड आणि इंटिरियरचे वैशिष्ट्य
स्कोडा ऑटो इंडियानं शेअर केलेल्या फोटोंनुसार, 2025 ऑक्टाविया आरएसचे डॅशबोर्ड अत्यंत प्रीमियम आणि टेक्नॉलॉजी-रिच आहे. डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक रोमांचक होईल. इंटिरियरमध्ये लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बियंट लाइटिंग आणि आरएस-ब्रँडेड फीचर्स असतील. हे डिझाइन यूके-स्पेक मॉडेलप्रमाणेच आहे, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अनुभूती मिळेल.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
नवीन ऑक्टाविया आरएसमध्ये यूके-स्पेक व्हर्जनप्रमाणेच ईए888 2.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन बसवले जाईल. हा इंजिन 261 बीएचपी पॉवर आणि 370 एनएम टॉर्क जनरेट करतो. याला 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन जोडलेलं आहे, जे पॉवर अगदीच फ्रंट व्हील्सपर्यंत पोहोचवते. ही कार 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तासाची स्पीड फक्त 6.4 सेकंदात गाठते, तर टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति तास आहे. हे आकडे तिला स्पोर्टी सेडानच्या श्रेणीत अग्रेसिव्ह बनवतात. मात्र, एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, यूके मॉडेलमध्ये उपलब्ध असलेले डायनामिक चेसिस कंट्रोल (डीसीसी) हे फीचर भारतीय व्हर्जनमध्ये उपलब्ध होणार नाही. डीसीसी सस्पेंशन डॅम्पिंग, स्टीयरिंग आणि ट्रान्समिशनमध्ये सतत बदल करून ड्रायव्हिंग बिहेवियर सुधारते. भारतीय रस्त्यांच्या परिस्थिती लक्षात घेते स्कोडानं हे फीचर काढलं असावे, ज्यामुळे कारची विश्वसनीयता वाढेल. स्कोडा ऑक्टाविया आरएस ही कार भारतीय बाजारात स्पोर्टी सेडान्सच्या स्पर्धेत मजबूत खेळाडू ठरेल. तिच्या लॉंचमुळं स्कोडा ब्रँडची विक्री वाढेल आणि कारप्रेमींना एक नवीन पर्याय मिळेल. हे मर्यादित युनिट्स असल्यानं, लवकर बुकिंग करण्याचा सल्ला कंपनी देत आहे.

