पृथ्वीला मिळाला एक नवा अर्ध चंद्र; सुमारे 60 वर्षांपासून फिरतोय पृथ्वीसोबत

खगोलशास्त्रज्ञांनी पृथ्वीजवळ एका अर्ध-चंद्र शोधलाय. नवीन संशोधनानुसार, हा लघुग्रह सुमारे 60 वर्षांपासून पृथ्वीसोबत आहे.

2025 PN7, quasi moon
2025 PN7, quasi moon (Nasa and canva)
Published : September 17, 2025 at 10:13 AM IST

हैदराबाद : नुकत्याच शोधलेल्या 2025 PN7 नावाच्या एका मंद प्रकाशणाऱ्या लघुग्रहानं खगोलशास्त्रज्ञांचं लक्ष वेधलंय. हा लघुग्रह पृथ्वीच्या जवळून सूर्याभोवती फिरत असून, गेल्या सत्तर वर्षांपासून आपल्या ग्रहासोबत प्रवास करत आहे. हा लघुग्रह एक “क्वासी-मून” म्हणून ओळखला जात आहे, जो पृथ्वीभोवती फिरत असल्यासारखा दिसतो, परंतु प्रत्यक्षात तो सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालतोय. 62 फूट रुंदीचा हा लघुग्रह चेल्याबिन्स्क उल्केपेक्षा लहान असून केवळ शक्तिशाली दुर्बिणींद्वारेच तो दिसू शकतो. याच्या शोधानं पृथ्वीच्या जवळील मंद प्रकाशणाऱ्या वस्तूंचा मागोवा घेण्याचं आव्हान पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.

quasi moon
जुलै 2025 मध्ये हवाई येथील पॅन-स्टार्स1 दुर्बिणीनं 2025 PN7 चा प्रथम शोध घेतला. हौशी खगोलशास्त्रज्ञ Adrien Coffinet यांनी प्रथम सूचित केलं की हा लघुग्रह पृथ्वीचा क्वासी-मून असू शकतो. त्यांच्या कक्षीय गणनांनुसार, हा लघुग्रह गेल्या 70 वर्षांपासून पृथ्वीच्या जवळ असून तो पुढील साठ वर्षे तो क्वासी-उपग्रहाच्या अवस्थेत राहू शकतो. हा आतापर्यंतचा सर्वात मंद आणि कमी काळ टिकणारा क्वासी-मून आहे, जो केवळ विशिष्ट वेळीच दुर्बिणींद्वारे दिसतो. त्याच्या मंद प्रकाशामुळं त्याचा शोध घेणं अत्यंत कठीण आहे, कारण त्याची दृश्यता कमी आहे आणि निरीक्षणाची वेळ मर्यादित आहे.

2025 PN7
क्वासी मून ही खगोलशास्त्रात एक विशेष संकल्पना आहे. हे लघुग्रह पृथ्वीभोवती फिरत नसले तरी त्यांच्या कक्षीय गतीमुळं ते पृथ्वीच्या जवळ राहतात आणि सूर्याभोवती फिरताना आपल्या ग्रहासोबत प्रवास करतात. आतापर्यंत सात क्वासी-मून शोधले गेले आहेत, आणि आणखी काही शोधले जाण्याची शक्यता आहे. व्हेरा सी. रुबिन वेधशाळेसारख्या भविष्यातील मोठ्या आकाश सर्वेक्षणांमुळं अशा आणखी वस्तूंचा शोध लागण्याची अपेक्षा आहे. या शोधांमुळं पृथ्वीच्या जवळील खगोलीय वस्तूंच्या गती आणि कक्षांचा अभ्यास करण्यास मदत होईल.

2025 PN7 हा लघुग्रह इतका लहान आणि मंद आहे की त्याचा शोध घेण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे आणि काळजीपूर्वक निरीक्षण आवश्यक आहे. खगोलशास्त्रज्ञांचं म्हणणे आहे की, अशा वस्तूंचा शोध घेण्यासाठी भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि मोठ्या प्रमाणावरील आकाश सर्वेक्षणे महत्त्वपूर्ण ठरतील. या शोधामुळं पृथ्वीच्या खगोलीय वातावरणात आणखी अशा जोड्या असलेल्या वस्तू असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळं खगोलशास्त्रातील संशोधनाला नवीन दिशा मिळेल.

क्वासी-चंद्र म्हणजे काय?
क्वासी-चंद्र हा असा खगोलीय पिंड आहे, जो थेट ग्रहाभोवती न फिरता, त्याच्याशी समान कक्षीय मार्ग सामायिक करतो. खरे चंद्र ग्रहापासून स्थिर अंतर राखतात, परंतु क्वासी-चंद्र सूर्य आणि ग्रहाच्या गुरुत्वाकर्षणामुळं जटिल मार्गाने फिरतात. हे लघुग्रह "हॉर्सशू" किंवा "टॅडपोल" सारख्या कक्षा घेतात, ज्यामुळं ते ग्रहाच्या मागे किंवा पुढं राहतात. पृथ्वीला 3753 क्रुइथने नावाचा एक क्वासी-चंद्र आहे, जो 1986 मध्ये शोधला गेला होता.

