महिंद्रा बोलेरो आणि बोलेरो निओ 2025: नवीन डिझाइन, अपग्रेडेड इंटीरियर आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह लाँच
महिंद्रा बोलेरो (Bolero Neo) आणि बोलेरो निओ 2025 (2025 Mahindra Bolero) नवीन डिझाइन, अपग्रेडेड इंटीरियर आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह लाँच झाल्या आहेत.
Published : October 7, 2025 at 10:11 AM IST
मुंबई : महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीनं भारतात आपल्या लोकप्रिय बोलेरो रेंजच्या 2025 आवृत्त्या लाँच केल्या आहेत. नवीन महिंद्रा बोलेरो (Bolero Neo) आणि बोलेरो निओ (2025 Mahindra Bolero) अनुक्रमे 7.99 लाख रुपये आणि 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत सादर करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही गाड्यांमध्ये बाह्य आणि आतील बाजूस अनेक बदल करण्यात आले असून, यांत्रिक बाबींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. महिंद्रानं लाँच दरम्यान सांगितलं की, बोलेरो मॉडेल्सनं आतापर्यंत 16.8 लाख युनिट्सची विक्री नोंदवली आहे, ज्यामुळं या वाहनांच्या लोकप्रियतेचा अंदाज येतो. नवीन डिझाइन, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि अपग्रेडेड इंटीरियरसह 2025 बोलेरो रेंज भारतीय बाजारपेठेत आपली मजबूत पकड कायम ठेवण्यास सज्ज आहे.
2025 महिंद्रा बोलेरो
2025 महिंद्रा बोलेरोमध्ये मागील आवृत्तीप्रमाणेच 1.5-लिटर mHawk75 डिझेल इंजिन आहे, जे 75 bhp पॉवर आणि 210 Nm टॉर्क जनरेट करतं. या इंजिनला मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह जोडण्यात आलं आहे. यांत्रिक बाबींमध्ये कोणताही बदल नसला तरी, बाह्य आणि आतील बदलांनी या वाहनाला अधिक आकर्षक बनवलं आहे.
बाह्य डिझाइन
महिंद्रा बोलेरोचं एकूण सिल्हौएट मागील मॉडेलप्रमाणेच आहे, परंतु नवीन पाच-स्लॅट ग्रिल, फॉग लॅम्प्स आणि नवीन डिझाइन केलेले अलॉय व्हील्स यामुळं त्याला आधुनिक लूक मिळाला आहे. विशेषतः, नवीन स्टेल्थ ब्लॅक रंगामुळं बोलेरोला आक्रमक आणि दमदार दिसतेय.
आतील बदल
बोलेरोच्या आतील बाजूस लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि मेश डिझाइनच्या सीट्ससह रिफ्रेश केले आहे, ज्यामुळं हवेचा प्रवाह सुधारतो. स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडिओ कंट्रोल्समुळं मूलभूत कार्ये हाताळणं सोपं झालं आहे. याशिवाय, 17.8 सेमी इन्फोटेनमेंट युनिट ड्रायव्हिंग अनुभवाला अधिक आनंददायी बनवतं. या बदलांमुळं बोलेरोचं केबिन अधिक प्रीमियम आणि आरामदायी बनलं आहे.
व्हेरिएंट्स आणि किंमत
2025 महिंद्रा बोलेरोमध्ये नवीन B8 व्हेरिएंट समाविष्ट करण्यात आले आहे, ज्याची किंमत 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. खालीलप्रमाणे व्हेरिएंट्स आणि त्यांच्या किंमती आहेत:
|New Bolero (Ex-Showroom)
|Variant
|Price
|Bolero B4
|₹ 7.99 Lakh
|Bolero B6
|₹ 8.69 Lakh
|Bolero B6(O)
|₹ 9.09 Lakh
|Bolero B8
|₹ 9.69 Lakh
2025 महिंद्रा बोलेरो निओ
2025 महिंद्रा बोलेरो निओमध्ये 1.5-लिटर mHawk डिझेल इंजिन आहे, जे 100 bhp पॉवर आणि 260 Nm टॉर्क जनरेट करतं. याला मॅन्युअल किंवा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्याय मिळतात. यांत्रिक बाबी मागील मॉडेलप्रमाणेच असल्या तरी बाह्य आणि आतील बदलांनी या वाहनाला नवीन ओळख दिली आहे.
बाह्य डिझाइन
बोलेरो निओच्या बाह्य बाजूस नवीन व्हर्टिकल स्लॅट्ससह ग्रिल आणि R16 अलॉय व्हील्स यांचा समावेश आहे. नवीन जीन ब्ल्यू रंगामुळं हे वाहन अधिक स्टायलिश दिसतं. हे बदल बोलेरो निओला आधुनिक आणि आकर्षक बनवतात, विशेषतः तरुण ग्राहकांसाठी या गाड्या उत्तम पर्याय ठरू शकतात.
आतील बदल
बोलेरो निओच्या आतील बाजूस लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि मेश पॅटर्नसह रिफ्रेश केलं आहे. टॉप-एंड व्हेरिएंटला लुनार ग्रे थीम मिळते, तर लोअर व्हेरिएंट्सना मोक बाउन थीम मिळते, ज्यामुळे केबिनला प्रीमियम अनुभव मिळतो. याशिवाय, रिव्हर्स कॅमेरा आणि 22.9 सेमी इन्फोटेनमेंट युनिट यामुळं ड्रायव्हिंग अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित बनलं आहे.
व्हेरिएंट्स आणि किंमत
2025 बोलेरो निओमध्ये नवीन N11 व्हेरिएंट समाविष्ट आहे. खालीलप्रमाणे व्हेरिएंट्स आणि त्यांच्या किंमती आहेत.
|New Bolero Neo (Ex-Showroom)
|Variant
|Price
|Bolero Neo N4
|₹ 8.49 Lakh
|Bolero Neo N8
|₹ 9.29 Lakh
|Bolero Neo N10
|₹ 9.79 Lakh
|Bolero Neo N11
|₹ 9.99 Lakh
राइडफ्लो तंत्रज्ञान
महिंद्रा बोलेरो आणि बोलेरो निओ 2025 मॉडेल्समध्ये राइडफ्लो तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे, जे सुधारित सस्पेंशन आर्किटेक्चरसह येत आहे. हे तंत्रज्ञान कोणत्याही भूप्रदेशावर स्थिरता आणि नियंत्रण सुनिश्चित करते, ज्यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी बनतो.
2025 महिंद्रा बोलेरो आणि बोलेरो निओच्या मुख्य वैशिष्ट्यांचा तपशील :
|वैशिष्ट्य
|महिंद्रा बोलेरो 2025
|महिंद्रा बोलेरो निओ 2025
|इंजिन
|1.5-लिटर mHawk75 डिझेल (75 bhp, 210 Nm)
|1.5-लिटर mHawk डिझेल (100 bhp, 260 Nm)
|ट्रान्समिशन
|मॅन्युअल
|मॅन्युअल / ऑटोमॅटिक
|बाह्य डिझाइन
|नवीन 5-स्लॅट ग्रिल, फॉग लॅम्प्स, नवीन अलॉय व्हील्स, स्टेल्थ ब्लॅक रंग
|नवीन व्हर्टिकल स्लॅट ग्रिल, R16 अलॉय व्हील्स, जीन ब्ल्यू रंग
|आतील डिझाइन
|लेदरेट अपहोल्स्ट्री, मेश डिझाइन सीट्स, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडिओ कंट्रोल्स
|लेदरेट अपहोल्स्ट्री, मेश डिझाइन सीट्स, लुनार ग्रे (टॉप-एंड) / मोक बाउन थीम
|इन्फोटेनमेंट युनिट
|17.8 सेमी
|22.9 सेमी
|सुरक्षा वैशिष्ट्ये
|राइडफ्लो तंत्रज्ञान (सुधारित सस्पेंशन आणि स्थिरता)
|राइडफ्लो तंत्रज्ञान, रिव्हर्स कॅमेरा (टॉप-एंड व्हेरिएंट)
|व्हेरिएंट्स
|B4, B6, B6 (O), B8
|N4, N8, N10, N11
|किंमत (एक्स-शोरूम)
|7.99 लाख ते 9.69 लाख रुपये
|8.49 लाख ते 9.99 लाख रुपये
2025 महिंद्रा बोलेरो आणि बोलेरो निओ नवीन डिझाइन, अपग्रेडेड इंटीरियर आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह भारतीय बाजारपेठेत दमदार पुनरागमन करत आहेत. स्टेल्थ ब्लॅक आणि जीन ब्ल्यू रंग, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, मोठं इन्फोटेनमेंट युनिट्स आणि राइडफ्लो तंत्रज्ञान यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं ही वाहने ग्राहकांसाठी अधिक आकर्षक बनली आहेत. बोलेरोच्या 16.8 लाख युनिट्सच्या विक्रीचा इतिहास आणि त्याची विश्वासार्हता यामुळं ही रेंज ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठेत आपलं स्थान कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे.
