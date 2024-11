ETV Bharat / technology

Tata Harrier आणि Tata Safari वर 2.75 लाखांची सूट, सुरक्षेत मिळालं 5 स्टार रेटिंग

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद discount on Tata Harrier and Safari : टाटा मोटर्सनं नोव्हेंबर 2024 साठी टाटा हॅरियर आणि टाटा सफारी एसयूव्हीवर 2.75 लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे. तसंच 2023 च्या मॉडेलवर 2.75 लाखांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे, तर 2024 च्या मॉडेलवर फक्त 25,000 रुपयांची सूट मिळेल.

टाटा हॅरियर आणि सफारी सवलत : टाटा मोटर्सनं हॅरियर आणि सफारी दोन नवीन कारला ADAS वैशिष्ट्यांसह अद्यतनित केलंय. आता कंपनीनं नोव्हेंबर 2024 साठी यावर 2.75 लाख रुपयांपर्यंत सूट जाहीर केलीय. तसंच 2023 च्या मॉडेलवर 2.75 लाखांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे, तर 2024 च्या मॉडेलवर फक्त 25,000 रुपयांची सूट मिळेल. या दोन्ही SUV सह, कंपनीनं आता लेन कीप असिस्ट आणि लेन सेंटरिंग असिस्ट सारखी वैशिष्ट्ये दिली आहेत. Safari आणि Harrier चे ग्राहक ज्यांच्याकडे Adventure Plus A, Fearless Plus आणि Accomplished Plus प्रकार आहेत ते जवळच्या Tata डीलरशिपला भेट देऊन त्यांची SUV अपडेट करू शकतात.

5-स्टार सुरक्षा रेटिंग : हॅरियर आणि टाटा सफारी यांना सप्टेंबर 2024 मध्ये भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्रामद्वारे घेण्यात आलेल्या क्रॅश चाचणीमध्ये 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळालंय. या दोन्ही SUV ची आधीच क्रॅश चाचणी झाली आहे. त्यानंतर ग्लोबल NCAP नं देखील त्यांना 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग दिलं असून सर्वोत्तम सुरक्षा रेटिंग आहे. टाटा हॅरियर आणि सफारी या दोन्ही वाहनांची बिल्ड गुणवत्ता मजबूत आहे. प्रौढांच्या सुरक्षिततेसाठी या वाहनांना 32 पैकी 30.08 गुण मिळाले आहेत. मुलांच्या सुरक्षेसाठी, या दोन्ही SUV ला 49 पैकी 44.54 गुण मिळाले आहेत, ज्यामुळं 5-स्टार रेटिंगमध्ये वाढ झालीय.

डिझाइन केलेले अलॉय व्हील्स : नवीन टाटा सफारी आणि हॅरियर फेसलिफ्टला एक नवीन रूप देण्यात आलं आहे. या दोन्हींना नवीन पॅरामेट्रिक लोखंडी जाळी, कनेक्ट केलेले एलईडी डीआरएल आणि संकलित एलईडी टेललाइट देण्यात आले आहेत. या दोन्हींसोबतच कंपनीनं पुन्हा डिझाइन केलेले अलॉय व्हील्स बसवले आहेत, ज्यामुळे ते आणखी आकर्षक झाले आहेत. तथापि, आम्ही बाह्यरेखा पाहिल्यास, ती जुन्या मॉडेलसारखीच दिसतेय.