2025 मधील 'हे' आहेत बेस्ट 10 कॅमेरा स्मार्टफोन

Best camera smartphones 2025 : 2025 मध्ये तुम्ही खरेदी करू शकता अशा सर्वोत्तम 10 कॅमेरा स्मार्टफोनची आज आपण माहिती घेऊया...

Published : October 12, 2025 at 7:01 AM IST

हैदराबाद : 2025 मध्ये कॅमेरा स्मार्टफोन्सनी फोटोग्राफीला नवे आयाम दिले आहेत. Xiaomi, Apple, Samsung आणि Google च्या टॉप फोन्सनी उत्कृष्ट छायाचित्रण आणि व्हिडिओचा अनुभव वापरकर्त्यांना दिलाय. आज आपण 2025 मधील 10 टॉप कॅमेरा स्मार्टफोनची माहिती घेऊयात...

  • 2025 चे टॉप 10 कॅमेरा स्मार्टफोन्स

Xiaomi 15 Ultra
2025 चा सर्वोत्तम कॅमेरा फोन आहे. हा स्मार्टफोन Leica-ट्यून केलेल्या लेन्सेस आणि 1-इंच प्राइमरी सेन्सरसह उत्कृष्ट इमेज क्वालिटी प्रदान करतो. सर्व प्रकारच्या फोटोग्राफीसाठी आदर्श तुम्ही या फोनचा नक्कीच विचार करू शकता.

Apple iPhone 16 Pro Max
व्यावसायिक व्हिडिओसाठी सर्वोत्तम iPhone 16 Pro Max पर्याय आहे. सिनेमॅटिक व्हिडिओ, ProRes आणि LOG रेकॉर्डिंग, तसंच 4K 120fps स्लो-मोशनसह तो उत्कृष्ट अनुभव तुम्हाला देतो.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra, 200MP मुख्य सेन्सर आणि 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्ससह येतो. हा स्मार्टफोन 5x ऑप्टिकल झूम आणि लांबच्या फोटोग्राफीसाठी सर्वोत्तम आहे.

Google Pixel 10 Pro XL
प्रगत कम्प्युटेशनल फोटोग्राफीसह, मॅन्युअल सेटिंग्जशिवाय Pixel 10 Pro XL मध्ये उत्कृष्ट फोटो काढता येतात. विशेषतः पोर्ट्रेट आणि कमी प्रकाशात तुम्ही काढलेले फोटो अप्रतिम येतात.

Honor Magic 7 Pro
सर्वाधिक रिझॉल्यूशनचा टेलिफोटो लेन्स आणि कमी प्रकाशात या फोनमध्ये तुम्हाला उत्कृष्ट छायाचित्र काढता येतं. रात्रीच् अंधारात देखील या स्मार्टफोनमध्ये तुम्हीला शक्तिशाली छायाचित्रण करता येतं.

OnePlus 13
OnePlus 13 मध्ये Hasselblad-ट्यून केलेला कॅमेरा आहे. जलद गतीचे स्पष्ट फोटो घेण्यात हा फोन माहीर आहे. मोशन ब्लरशिवाय स्टायलिश सेल्फी तुम्ही यात काढू शकता.

Xiaomi 15
कॉम्पॅक्ट आकारात फ्लॅगशिप-स्तरीय फोटो क्वालिटी तुम्हाला हवी असेल तर, तुम्ही Xiaomi 15 चा विचार नक्कीच करू शकता. Leica-ट्यून केलेले कॅमेरे आणि मजबूत बॅटरी लाइफसह हा फोन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

Samsung Galaxy Z Fold 7
200MP मुख्य सेन्सर आणि सुधारित अल्ट्रावाइड लेन्ससह, Samsung Galaxy Z Fold 7 अप्रतिम छायाचित्रण करतो. तुम्हाला फोल्डेबलमध्ये अष्टपैलू फोटोग्राफी करणारा कॅमेरा यात मिळतोय.

Sony Xperia 1 VII
छायाचित्रणाची आवड असणाऱ्यांसाठी हा फोन खास आहे. ड्युअल-टेलिफोटो ऑप्टिकल झूम आणि Sony Alpha कॅमेर्‍यांपासून प्रेरित मॅन्युअल कंट्रोल्ससह हा फोन येतो. यात काढलेले फोटो अतिशय सुंदर असतात.

Google Pixel 9a
मिड-रेंज किमतीत शक्तिशाली मुख्य आणि टेलिफोटो लेन्स, AI-पॉवर्ड एडिटिंग टूल्ससह उच्च-गुणवत्तेची इमेज प्रोसेसिंग तुम्हाला हवी असेल तर, तुम्ही Google Pixel 9a खरेदी करू शकता. यात तुम्हाला एडिटिंग टूल्ससह उच्चत्तम छायाचित्रण करता येतं.

स्मार्टफोनमुख्य वैशिष्ट्येप्राइमरी सेन्सरझूमविशेष वैशिष्ट्य
Xiaomi 15 UltraLeica-ट्यून लेन्सेस, 1-इंच सेन्सर, उत्कृष्ट इमेज क्वालिटी1-इंचमल्टी-लेन्स सेटअपसर्व प्रकारच्या फोटोग्राफीसाठी आदर्श
Apple iPhone 16 Pro Maxसिनेमॅटिक व्हिडिओ, ProRes, LOG, 4K 120fps स्लो-मोशनउच्च-रिझॉल्यूशन5x ऑप्टिकलव्यावसायिक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
Samsung Galaxy S25 Ultra200MP सेन्सर, 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो, अष्टपैलू फोटोग्राफी200MP5x ऑप्टिकललांबची स्पष्टता
Google Pixel 10 Pro XLकम्प्युटेशनल फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट आणि कमी प्रकाशात उत्कृष्टउच्च-रिझॉल्यूशनडिजिटल झूममॅन्युअल सेटिंग्जशिवाय उत्तम फोटो
Honor Magic 7 Proउच्च-रिझॉल्यूशन टेलिफोटो, उत्कृष्ट कमी प्रकाशातील कामगिरीउच्च-रिझॉल्यूशनटेलिफोटोरात्रीच्या फोटोग्राफीसाठी शक्तिशाली
OnePlus 13Hasselblad-ट्यून, जलद गतीचे फोटो, स्टायलिश सेल्फीउच्च-रिझॉल्यूशनडिजिटल झूममोशन ब्लरशिवाय स्पष्ट फोटो
Xiaomi 15Leica-ट्यून, कॉम्पॅक्ट डिझाइन, मजबूत बॅटरीउच्च-रिझॉल्यूशनमल्टी-लेन्स सेटअपफ्लॅगशिप क्वालिटी, छोटा आकार
Samsung Galaxy Z Fold 7200MP सेन्सर, सुधारित अल्ट्रावाइड, फोल्डेबल डिझाइन200MP5x ऑप्टिकलकॉम्पॅक्ट स्टुडिओ
Sony Xperia 1 VIIड्युअल-टेलिफोटो, मॅन्युअल कंट्रोल्स, Sony Alpha-प्रेरितउच्च-रिझॉल्यूशनड्युअल ऑप्टिकल झूमफोटोग्राफी उत्साहींसाठी
Google Pixel 9aAI-पॉवर्ड एडिटिंग, मिड-रेंज किमतीत शक्तिशाली लेन्सउच्च-रिझॉल्यूशनटेलिफोटोकिफायतशीर, उच्च-गुणवत्ता फोटो

