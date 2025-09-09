मास्तर जोमात, विद्यार्थी कोमात; विद्यादानाचं काम सोडून जिल्हा परिषदेचे शिक्षक मंत्र्यांच्या सेवेत!
विशेष म्हणजे ग्राम विकास विभागाच्या नियमानुसार, शिक्षकांची मंत्री कार्यालयात उसनवारी नियुक्ती करण्यास सक्त मनाई आहे.
मुंबई : राज्यात दीर्घकाळापासून शिक्षक भरती रखडल्यामुळं अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचा तुटवडा असताना, जिल्हा परिषद शाळांतील 20 हून अधिक शिक्षक विद्यादानाचं काम सोडून मंत्र्यांचे 'पीए' (स्वीय सहायक) म्हणून वावरत असल्याची धक्कादायक माहिती 'ईटीव्ही भारत'च्या हाती लागली आहे. कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांनी त्यांच्या कार्यालयात महाडमधील दोन शिक्षकांना (जि.प) उसनवारी तत्त्वावर 'पीए' म्हणून रुजू करून घेतलंय. याविषयी 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधीनं मंत्री भरत गोगावले यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी विविध मंत्र्यांकडे अशा 20 शिक्षकांच्या नियुक्त्या उसनवारी तत्त्वावर झाल्याची कबुली दिली. विशेष म्हणजे ग्राम विकास विभागाच्या नियमानुसार, शिक्षकांची मंत्री कार्यालयात उसनवारी नियुक्ती करण्यास सक्त मनाई आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी घेतला होता कठोर निर्णय : मंत्र्यांच्या आस्थापनेवरील खासगी सचिव (पीएस), विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) आणि स्वीय सहायक (पीए) यांच्या नियुक्त्यांमधील अनियमितता आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी कठोर निर्णय घेतला होता. मागील सरकारमधील काही अधिकारी, जे खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी किंवा स्वीय सहायक म्हणून नियुक्त होण्यासाठी मंत्रालयात प्रयत्नशील होते, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियुक्तीचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले. तसंच, प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उसनवारी नेमणुकींवर निर्बंध घालण्यात आले. मात्र, अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांना जणू केराची टोपली दाखवली आहे.
पगार शिक्षकाचा, सेवा मंत्र्यांची : रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी आपला मतदारसंघ असलेल्या महाडमधील दोन शिक्षकांना थेट स्वीय सहायक म्हणून उसनवारी तत्त्वावर नेमलं आहे. एकीकडे राज्यात शिक्षकांचा तुटवडा असताना, हे शिक्षक मात्र आपलं विद्यादानाचं पवित्र कार्य सोडून मंत्र्यांच्या मागेपुढे फिरण्यात धन्यता मानत आहेत. उसनवारी तत्त्वावर काम करत असल्यानं, त्यांचं वेतन हे मूळ विभागाला म्हणजेच जिल्हा परिषदेला द्यावं लागत आहे. याचा अर्थ मुलांना शिकवण्याचा पगार घेऊन, हे सर्व 20 शिक्षक मंत्र्यांची चाकरी करीत आहेत, ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचं दिसून येतं.
रितसर पत्रव्यवहार करून नियुक्ती - मंत्री भरत गोगावले : याविषयी रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधीनं संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितलं की, "केवळ माझ्या कार्यालयात नव्हे, तर विविध मंत्र्यांकडे अशा 20 शिक्षकांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत; तो भाग वेगळा आहे. पण मी रितसर पत्रव्यवहार करून या नियुक्त्या केलेल्या आहेत. चोरीछुपे काहीही केलेलं नाही. त्यात चुका असतील किंवा शिक्षकांना अशा प्रकारे उसनवारीवर घेता येत नसेल, तर आम्ही त्यांना परत पाठवू शकतो. त्यांच्यावाचून आमच्या कार्यालयाचं कामकाज थांबेल, असं नाही. ते आले म्हणूनच (इच्छा व्यक्त केली) त्यांना घेण्यात आलं. आम्हाला दुसरा स्टाफ मिळाला असता, तर आम्ही कशाला हे केलं असतं?", असंही मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितलं.
माहिती घेऊन कार्यवाही करतो - मंत्री जयकुमार गोरे : दरम्यान, हा विषय ग्रामविकास विभागाशी संबंधित असल्यानं 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधीनं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी याबाबत बोलताना जयकुमार गोरे यांनी, याप्रकरणी माहिती घेऊन कार्यवाही करतो, अशी प्रतिक्रिया दिली.
नियम काय सांगतो?
- मुख्यमंत्री कार्यालयात 146, तर उपमुख्यमंत्री कार्यालयात 72 अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करता येतात. कॅबिनेट आणि राज्य मंत्री कार्यालयात अनुक्रमे 15 आणि 13 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मर्यादा आहे.
- मंत्री कार्यालयाचा प्रमुख हा खासगी सचिव (पीएस) असतो. तो सरकारी सेवेतील असणे बंधनकारक असते. त्याची निवड मंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार मुख्यमंत्री करतात.
- मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री वगळता इतर मंत्र्यांना विशेष कार्य अधिकारी या पदावर खासगी व्यक्तीची नेमणूक करण्याची मुभा नसते.
- स्वीय सहायक (पीए) या पदावर सरकारी, तसंच खासगी व्यक्तीची नेमणूक कोणताही मंत्री करु शकतो.
पगार कोण देतो? : मंत्री कार्यालयात सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दोन प्रकारे करता येते. त्यात प्रतिनियुक्ती आणि उसनवारीच्या तत्त्वाचा समावेश होतो. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्याचा पगार त्या कार्यालयाचा कर्मचारी म्हणून काढला जातो. तर, उसनवारी तत्त्वावरील अधिकाऱ्यांचा पगार मूळ विभाग देतो, मात्र तो सेवा मंत्री कार्यालयात देत असतो.
