नांदेड : जिल्ह्यातील अर्धापूर इथले डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जाहीर झालाय. शिक्षण मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या यादीनुसार देशातील एकूण 45 शिक्षकांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात येणार आहे. यामध्ये डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन (जिल्हा परिषद हायस्कूल, अर्धापूर, नांदेड) सोनिया कपूर (ॲटोमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, मुंबई) डॉ संदीपान जगदाळे (दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर) या महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा समावेश आहे. डॉ शेख मोहम्मद हे 28 वर्षांपासून विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिनानिमित्त नवी दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांचं उल्लेखनीय कार्य : अल्पसंख्याक समाजात मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. त्यातच ग्रामीण भागात माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मुलगी आली की तिचं लग्न लावून देण्याची प्रथा आहे. डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांनी 'सुरक्षित शिक्षण तुमच्या दारी' हा उपक्रम राबवून गावापासून साडेतीन किलोमीटर लांब असलेल्या भागात भाडे तत्त्वावर शाळा केली. तिथं मुलींना शिक्षण देण्याचं काम केलं. या शाळेचं भाडं देखील त्यांनी स्वतःच्या पगारातून आणि काही मित्रांकडून दिलं. मुलींचं शिक्षण थांबू नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न करत 2 हजारांहून अधिक मुलींना शिक्षण दिलं. तसंच त्यांचा बालविवाह होण्यापासून वाचवून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं.
घरोघरी भेट देऊन पटवलं शिक्षणाचं महत्त्व : अल्पसंख्याक समाजामध्ये गरिबी असल्यानं शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. त्यात मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण खूपच कमी आहे. मुलगी शिकली तर सात पिढ्यांचा उद्धार करेल यासाठी त्यांनी घरोघरी जाऊन शिक्षणाचं महत्त्व पटवून दिलं. मागील तीन वर्षापासून अल्पसंख्याक मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅडचे वाटप करण्याचा उपक्रम देखील डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांनी राबवला आहे.
घरातून मिळालं बाळकडू : डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन पीएचडीधारक शिक्षक आहेत. त्यांच्या पत्नी, बहीण, आई-वडील आणि आजीदेखील शिक्षिका होत्या. वडील शेख हमीदुद्दीन, आई विखारुनीसाबेगम हे दोघे जिल्हा परिषद शाळेतून प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झालेत. बहीण शेख वहात नोशिन माध्यमिक शिक्षिका म्हणून जिल्हा परिषद शाळा येळेगाव इथं कार्यरत आहेत. तर पत्नी अकेला नदीम या देखील शिक्षिका आहेत. "55 वर्षांपूर्वी शिक्षणाचे धडे घरी दिल्यानं मी घडलो. मनापासून काम करण्याची जिद्द चिकाटी तसंच लोकांप्रती असलेला भाव लक्षात घेऊन काम करण्याकडं वळलो," अशी प्रतिक्रिया शेख मोहम्मद यांनी दिली.
डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांना मिळालाय राज्य पुरस्कार : राज्य पुरस्कारामध्ये डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांना तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते राज्य पुरस्कार मिळाला होता. तर त्यांची बहीण डॉ. शेख वहाद नोशिन आणि पत्नी आखेला नदीम यांनादेखील राज्य पुरस्कार मिळाला आहे. बालभारती या राज्य शासनाच्या पुस्तकासाठी त्यांनी स्वतः सहावी ते बारावीपर्यंतच्या पुस्तकात आपले लेख दिले आहेत. त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी अनेक पुरस्कार देखील मिळाले आहेत.
डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांनी मानले शासनाचे आभार : "2016 पूर्वी पुरस्कारांसाठी जिल्हा परिषदमार्फत काही ठराविक लोकांची नावं जात होती. परंतु, 2016 नंतर ही पद्धत ऑनलाईन झाली. सध्या त्याची योग्य पडताळणी करूनच पुरस्कार दिला जातो. त्यामुळं सर्वसामान्य घरातील शिक्षकांना देखील पुरस्कार मिळत आहेत. माझा हा पुरस्कार केवळ माझा नसून माझ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षकांचा, सर्व समाजाचा, अर्धापूर शाळेच्या शिक्षकांचा, मला मदत करणाऱ्यांचा आणि या शाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थिनीचा आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते मिळणारा पुरस्कार हा माझ्या जीवनातील सर्वात आनंदाचा क्षण आहे. यानंतर मला पंतप्रधान मोदी यांना भेटण्याची इच्छा आहे. यावेळी त्यांना माझ्या शाळेबद्दल माहिती देण्याची इच्छा आहे," असं म्हणत डॉ शेख मोहम्मद वकीउद्दीन यांनी शासनाचे आभार मानले.
