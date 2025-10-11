ETV Bharat / state

तरुणाई रंगली कुंचल्यात : मनपाच्या 'रंग दे नागपूर' भित्तीचित्र स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नागपूर महानगरपालिकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 'रंग दे नागपूर' भित्तीचित्र स्पर्धा घेतली जात आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या तरुण चित्रकारांचा त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

'रंग दे नागपूर' भित्तीचित्र स्पर्धा
'रंग दे नागपूर' भित्तीचित्र स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 8:35 PM IST

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने आयोजित 'रंग दे नागपूर' भित्तीचित्र स्पर्धेला महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या तरुण चित्रकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या तरुण चित्रकारांनी नागपूरच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व नागपुरातील वारसा स्थळांचा नीरी मार्ग व फ्रीडम पार्कच्या भिंतींवर कु़ंचल्याच्या रंगातून नागपूरचा वैभवशाली इतिहास जिवंत केला.

विशेष म्हणजे, चित्रकारांचा उत्साह वाढवत आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी आणि अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत यांनी फ्रीडम पार्क पुढील जुना मॉरेस कॉलेज टी पॉईंट ते मानस चौक दरम्यानच्या सीताबर्डी किल्ल्याच्या भिंतीवर सुरू असलेल्या स्पर्धास्थळी स्वतः चित्र रेखाटत स्पर्धेचं उद्घाटन केलं.

मनपा आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनात व अतिरिक्त आयुक्त पंत यांच्या देखरेखीत 'रंग दे नागपूर' या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या स्पर्धेला आजपासून सुरूवात झाली आहे. ११ व १२ ऑक्टोबर या दोन दिवसात चित्रकार भित्तीचित्रे पूर्ण करणार आहेत. या माध्यमातून मनपाच्या ७५ वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासाचे आणि भविष्याचे दर्शन घडवणे हा उपक्रमाचा उद्देश आहे.

१८ वर्षांवरील विद्यार्थी आणि व्यावसायिक अशा दोन गटात ही स्पर्धा घेण्यात येत असून, यात विद्यार्थी गटामध्ये बीएफए, एमएफए. एटीडी, जीडी फाईन आर्ट विद्यार्थी यांचा तर व्यावसायिक गटात हौशी चित्रकार आणि फाईन आर्टचे पदवीधर (उत्तीर्ण विद्यार्थी) यांचा समावेश आहे.

स्पर्धेत सहभागी होत नागपूरसह मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, चंद्रपूर व वर्धा या जिल्ह्यातून आलेल्या चित्रकारांनी आपल्या कलेचे प्रदर्शन केले. स्पर्धेत एकूण ११८ गटांनी प्रवेशिका दिल्या आहे. त्यापैकी ९२ जणांच्या प्रवेशिका मनपाने दिलेल्या संकल्पनेनुसार पात्र ठरल्या आहेत. प्रत्येक गटामध्ये ३ ते ५ चित्रकारांचा समावेश आहे. जवळपास तीनशेच्यावर चित्रकारांनी एकाचवेळी नागपुरातील या रंगोत्सवात सहभाग नोंदवला.

...अशा आहेत संकल्पना - रंग दे नागपूर स्पर्धेसाठी १) 'नागपूर ॲट ७५': अनेक दशकांतील वाढीचा आणि परिवर्तनाचा प्रवास, २) 'स्वच्छ, हरित आणि स्मार्ट नागपूर': स्वच्छता, हिरवळ आणि स्मार्ट सिटी विकास, ३) नागपूरची संस्कृती, इतिहास आणि वारसा आणि ४) 'नागपूर- द टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया' या चार संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

चित्रकला विद्यार्थ्यांचा उत्साह - दीक्षाभूमीजवळील सुंदरलाल राय मार्ग (नीरी मार्ग), सीताबर्डीतील फ्रीडम पार्क येथील भिंतीवर तरुण चित्रकारांनी भित्तीचित्रे काढण्यास सुरुवात केली. नीरी मार्गावर विद्यार्थी तर फ्रीडम पार्कवर हौशी तसंच व्यावसायिक चित्रकारांनी भित्तीचित्रे काढली.

नागपुरातील शासकीय चित्रकला महाविद्यालय, अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, महालक्ष्मी जगदंबा कॉलेज, नटराज आर्ट अँड कल्चर कॉलेज, धरमपेठ, ऑरटॉनिक संस्था मानेवाडा, शासकीय चित्रकला महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर या महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत भाग घेतला आहे. नागपुरातील शासकीय चित्रकला विद्यालय, नटराज आर्ट अँड कल्चर कॉलेजमधील प्राध्यपकांनी तसेच इतर हौशी चित्रकारांनी यात सहभाग घेतला.

आयुक्तांच्या हातात कुंचला - महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी व अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत यांनी स्पर्धा स्थळी भिंतीवर काढत असलेल्या भित्तीचित्र स्पर्धेतील स्पर्धकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी चित्रकारांच्या चित्रकलेचे कौतुक केले तसंच शुभेच्छा दिल्या. यावेळी आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी कुंचला हातात घेऊन फिरविला.

विशेष बक्षिसे - स्पर्धेतील विद्यार्थी गटातील विजेत्यांना १ लाख रुपयांचं पहिलं बक्षीस, ७५ हजार रुपयांचं दुसरं बक्षीस आणि ५० हजार रुपयांचं तिसरं बक्षीस दिलं जाणार आहे. तर व्यावसायिक गटातील विजेत्यांना १ लाख २५ हजारांचं पहिलं बक्षीस १ लाख रुपयांचं दुसरं बक्षीस आणि ७५ हजार रुपयांचं तिसरं बक्षीस दिलं जाणार आहे.

