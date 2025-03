ETV Bharat / state

'देवतारी त्याला कोण मारी': कुत्र्यापासून बचाव करताना तरुण पडला विहिरीत, तीन दिवसांनी मिळाली मदत अन् . . . - YOUTH FELL INTO WELL TO ESCAPE DOG

संपादित छायाचित्र ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : Mar 28, 2025, 5:22 PM IST