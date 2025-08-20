मुंबई : रस्त्यावरून चालताना किंवा वर्दळीच्या ठिकाणी हेडफोनचा वापर टाळा, असा सल्ला नेहमी दिला जातो. मात्र, बरेचजण त्याकडं दुर्लक्ष करताना दिसतात. असंच दुर्लक्ष करणं भांडुपमधील एका तरुणाच्या जीवावर बेतलं आहे. रस्त्यावर विजेच्या तारा खुल्या असल्यानं, त्या दिशेनं जाऊ नको, असा सल्ला पादचाऱ्यांनी दिला असताना, केवळ हेडफोनमुळं आवाज न पोहोचल्यानं वीजेचा झटका बसून या 17 वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. दीपक अजय रामलिंगम पिल्लाई, असं या तरुणाचं नाव आहे.
नेमकं काय घडलं? : मंगळवारी 19 ऑगस्टला मुसळधार पावसानं मुंबई ठप्प झाली, जीवनमान विस्कळीत झालं. अशावेळी तुफान पावसाचा सामना करीत घरी परतणाऱ्या दीपक पिल्लाईसोबत ही घटना घडली. सकाळी 11.30 च्या सुमारास कानात हेडफोन घालून तो भांडुपच्या एलबीएस मार्गावरून कंपाऊंडच्या दिशेनं जात होता. या मार्गावर महावितरणाची उच्चदाब वाहिनी खुली झाली आणि पाण्यासोबत संपर्कात आली. याबाबत पोलिसांनी स्थानिकांना सतर्क केलं होतं. मात्र, तिथं लावलेल्या फलकांकडे लक्ष न देता, दीपक कानात हेडफोन घालून वेगानं चालत सुटला. आसपासच्या लोकांनी त्याला जोरजोरात हाका मारत रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, हेडफोनमुळं आवाज ऐकू न गेल्यानं तो वीजप्रवाहयुक्त पाण्याशी संपर्कात आला आणि तीव्र झटक्यानं जागीच मृत्यूमुखी पावला.
14 ठिकाणी घरांची पडझड : मुसळधार पावसामुळं मंगळवारी मुंबईत 14 ठिकाणी घरांची पडझड झाली. मुंबई शहरात 4, पूर्व उपनगरात 7 आणि पश्चिम उपनगरात 3 पडझडीच्या घटनांची नोंद झाली. तर, 32 ठिकाणी शॉर्ट सर्किटच्या घटना घडल्या. जोरदार वाऱ्यांमुळे 93 ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली, अशी माहिती मुंबई पालिकेनं दिलीय.
कोकण किनारपट्टीला उंच लाटांचा इशारा : भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्रातर्फे मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी जिल्ह्यांना 19 ऑगस्ट रोजी सकाळी 5.30 ते २१ ऑगस्ट रोजी दुपारी 2.30 पर्यंत 3.4 ते 4.4 मीटर उंच लाटांचा इशारा देण्यात आला आहे. या कालावधीत समुद्राची स्थिती खवळलेली आणि ताशी 50-60 किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता असल्यानं मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात. समुद्राची धूप आणि उंच लाटांचे तडाखे समुद्र किनारी येण्याचा इशाराही देण्यात आलाय. राज्यात पुढील 24 तासांसाठी रायगड, पुणे घाट या भागात रेड अलर्ट देण्यात आलाय. तर नंदुरबार, नाशिक घाट, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुबई उपनगर, सातारा घाट, रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय.
मोनोरेलमधून 583 सुखरूप बाहेर काढले : वडाळा ते चेंबूरदरम्यान मैत्रीपार्क येथे मंगळवारी मोनोरेल बंद पडली असता अग्निशमन दलाच्या मदतीनं 583 प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं. सुर्यानगर, विक्रोळी व खिंडीपाडा, भांडूप येथील संभाव्य भूस्खलनाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या लोकांची तात्पुरती निवास व्यवस्था जवळच असणाऱ्या एसआरए इमारतींमध्ये करण्यात आली. त्यांच्याकरिता खानपान व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली, अशी माहिती मुंबई पालिकेनं दिलीय.
