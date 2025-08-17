ETV Bharat / state

नागपंचमीच्या दिवशी नागाचा वाढदिवस साजरा करणं पडलं महागात; 'वाघा'ला ठोकल्या बेड्या, पाहा व्हिडिओ - SNAKE BIRTHDAY

शिरपूर तालुक्यात एका तरुणानं नागपंचमीच्या दिवशी सापाचा वाढदिवस साजरा केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.

Youth Celebrate Sneak Birthday
सापाचा वाढदिवस (ETV Bharat Reporter)
Published : August 17, 2025 at 9:22 PM IST

धुळे : सोशल मीडियावर लाईक अन् व्हिव्यूज मिळवण्यासाठी तरुण-तरुणी नवीन कंटेट शोधत असतात. अनेक तरुण सापांसोबत (Sneak) खेळताना, त्यांना पकडतानाचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल करतात. असाच धक्कादायक प्रकार धुळ्यातील शिरपूर तालुक्यात घडला आहे. तरुणानं सापाचा वाढदिवस साजरा करुन तो व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर टाकला. याबाबत वन विभागानं तरुणावर गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक केली आहे. राज साहेबराव वाघ असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे, अशी माहिती वनरक्षक अधिकारी किरण गिरवले यांनी दिली.

सापाचा वाढदिवस केला साजरा : सोशल मीडियाच्या युगात लोक काहीही करतात, पण कधीकधी हा छंद त्यांना थेट तुरुंगाच्या उंबरठ्यावर घेऊन जातो. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात राहणाऱ्या एका तरुणानं चक्क सापाचा वाढदिवस (Sneak Birthday) साजरा करत रिल्स बनवत तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ नंतर वन विभागानं अखेर तरुणाला ताब्यात घेत तुरुंगात पाठवल्याची माहिती, वनरक्षक अधिकारी किरण गिरवले यांनी दिली

सापाचा वाढदिवस (ETV Bharat Reporter)


आरोपीला अटक: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचं नाव राज साहेबराव वाघ आहे, तो बोरेडी गावचा रहिवासी आहे. त्यानं २९ जुलै २०२५ रोजी नागपंचमीला गावाजवळ पकडलेल्या सापाचा वाढदिवस साजरा केला आणि नंतर त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला. ही बाब वन विभागाकडं पोहोचताच त्वरित कारवाई सुरू करण्यात आली. वनरक्षक किरण गिरवले आणि पथकानं छापा टाकून आरोपीला अटक केली. त्याच्या घरातून साप पकडण्यासाठी दोन प्लास्टिक बॉक्स आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. आरोपीविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या कलम ९ आणि ५१ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चौकशीदरम्यान, राज वाघ यानं, घरी सापाचा वाढदिवस साजरा केल्यानंतर त्याला जंगलात सोडलं, अशी कबुली दिली. सध्या, आरोपीला अटक करून शिरपूर न्यायालयात हजर करण्यात आलं आहे. न्यायालयानं त्याला दोन दिवसांची वन कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती, किरण गिरवले यांनी दिली.

