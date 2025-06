ETV Bharat / state

सिद्धगड किल्ल्यावरुन 1100 फूट खोल दरीत पडला गिर्यारोहक: तब्बल 48 तासानं सापडला मृतदेह - YOUNG TREKKER DEATH ON SIDDHAGAD

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 17, 2025 at 11:23 PM IST | Updated : June 18, 2025 at 12:47 AM IST 2 Min Read

ठाणे : गिर्यारोहकाच्या पथकातील नवीमुंबई तळोजा भागात राहणाऱ्या एका गिर्यारोहकाचा 1100 फूट खोल दरीत पडून मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या गिर्यारोहकाचा मृतदेह तब्बल 48 तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर दरीतून बाहेर काढण्यात स्थानिक गिर्यारोहकांना यश आलं. ही घटना मुरबाड तालुक्यातील सिद्धगड परिसरात घडली आहे. साईराज चव्हाण (वय 22) असं मृत गिर्यारोहकाचं नाव आहे. याप्रकरणी मुरबाड ग्रामीण तालुका पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करून पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान गीते यांनी दिली आहे. साईराज चव्हाण (Reporter) सिद्धगडावर ट्रेकिंगसाठी आले होते गिर्यारोहक : पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतक साईराज हा नवी मुंबईतील तळोजा भागात कुटुंबासह राहत होता. तो रविवारी सुट्टी असल्यानं आपल्या गिर्यारोहक असलेल्या 13 मित्रांच्या सोबत मुरबाड तालुक्यातील सिद्धगडावर ट्रेकिंगसाठी आला होता. मुरबाड पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या गिर्यारोहक पथकाकडं व्यावसायिक मार्गदर्शक नव्हता. त्यांच्याकडं योग्य ट्रेकिंग उपकरणं नव्हती. त्यातच घटनेच्या दिवशी किल्ल्यावर तेरा गिर्यारोहक (ट्रेकर्स) मार्ग चुकले होते. मात्र काही तासांनी ते सुरक्षितपणे गडावरून खाली उतरण्यात यशस्वी झाले. मात्र दुर्दैवानं, चव्हाण एका उंच कड्यावरून घसरला आणि 1100 फूट खोल दरीत असलेल्या खडकावर पडला. घटनेची माहिती मिळताच 20 मिनिटांत शोध आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं.

