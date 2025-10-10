ETV Bharat / state

छोटी मोठी वादळं उठली म्हणून पर्वत हलतो असं नाही, मंत्री योगेश कदम यांचे विरोधकांना सडेतोड प्रत्युत्तर

गुंड घायवळ याला दिल्याच्या प्रकरणात मंत्री योगेश कदम वादात सापडले आहेत. त्यांच्यावर आरोप शस्त्र परवानाहोत असताना त्यांनीही विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलय.

मंत्री योगेश कदम
मंत्री योगेश कदम (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - पुण्यातील गुंड घायवळ याला शस्त्र परवाना दिला, त्यामुळे सध्या मंत्री योगेश कदम हे वादात सापडले आहेत. यावरून त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप केले जाताहेत. याला आता मंत्री योगेश कदम यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रतिउत्तर दिल आहे. "२०१९ पासून माझी राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न काहीजण करत आले. तरीसुद्धा सच्च्या शिवसैनिकांच्या जोरावर मी निवडून आलो. सत्तेतला आमदार म्हणून जनतेच्या अपेक्षा माझ्याकडून वाढल्या. परंतु तेव्हादेखील ज्या विरोधकाला आम्ही पराभूत केलं, त्यालाच ताकद देण्याचं काम काहीजणांनी केलं. स्वतःच्या पक्षातील आमदाराला संपवण्याचा प्रयत्न काहीजण तेव्हापासूनच करत होते".

गलिच्छ राजकारण करण्याचे अनेक प्रकार - पुन्हा २०२४ च्या निवडणुकीत माझ्या कुटुंबीयांचा स्वतःच्या वैयक्तिक राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेण्याइतपत राजकारणाची पातळी घसरली गेली. मला पराभूत करण्यासाठी त्यांनी समाज, पैसा आणि जातीच्या आधारावर गलिच्छ राजकारण करण्याचे अनेक प्रकार केले. माझी वैयक्तिक बदनामी करण्याच्या हेतूने माझ्या खासगी आयुष्यातदेखील ढवळाढवळ करण्याचा काहीजणांनी प्रयत्न केला. तरीदेखील दुसऱ्यांदा जनतेने माझ्यावर विश्वास ठेवून मला निवडून दिले. माझ्या वरिष्ठ नेत्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवत मला मंत्रिपद दिले. साहजिकच, ज्यांना मला आमदार म्हणून पाहण्याचीही इच्छा नव्हती, त्यांना मी मंत्री झालो हे कसं बघवणार! असं पोस्टमध्ये कदम यांनी म्हटलं आहे.


नीचपणाचा कळस गाठला - गेल्या सहा वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना आजवर माझ्यावर कोणीही गुंड किंवा भ्रष्ट प्रवृत्तीचे समर्थन केल्याचे आरोप देखील करू शकले नाहीत. तरीसुद्धा काही ठराविक मंडळी माझी इमेज डॅमेज होण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत. दुसऱ्याची प्रतिमा मलिन करण्याच्या नादात, राजकारणात सक्रिय नसलेल्या माझ्या आईलादेखील या राजकारणात ओढून नीचपणाचा कळस गाठला गेला. व्यक्तीबद्दल मनात असलेला द्वेष काहीजणांना राजकारणात इतक्या खालच्या पातळीवर घेऊन येईल, अशी कल्पनादेखील केली नव्हती. असो, राजकारणात सर्वच गोष्टींचा ‘सामना’ करावा लागतोच. पण अशा राजकारणामुळे मी आजवर कधीच विचलित झालो नाही आणि यापुढेही होणार नाही. मी माझं काम, माझी जबाबदारी आणि माझं कर्तव्य प्रामाणिकपणे निभावत आहे आणि पुढेही तसंच निभावत राहणार आहे. शेवटी असंच म्हणावं वाटतं की, “छोटी मोठी वादळं उठली म्हणून पर्वत हलतो असं नाही.” असं प्रतिउत्तर मंत्री योगेश कदम यांनी विरोधकांना दिलं आहे.

हेही वाचा...

  1. गुंड पोसतात, बेकायदा शस्त्रे देतात, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांचा राजीनामा घ्या, अनिल परबांची मागणी
  2. 'विधिमंडळातील मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीनं गुंड निलेश घायवळच्या शस्त्र परवान्यासाठी शिफारस केली'; रामदास कदम यांचा गौप्यस्फोट
  3. ‘....तरीही योगेश कदम जजमेंट देतात तो कसा सज्जन आहे;’ गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात अनिल परबांचे गंभीर आरोप
  4. 'अनिल परबांनी मुद्दा उचलण्याआधीच 'सावली बार'चं लायसन्स जमा' : रामदास कदमांनी दिला इशारा

For All Latest Updates

TAGGED:

YOGESH KADAM REPLYयोगेश कदमघायवळशस्त्र परवानाYOGESH KADAM REPLY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.