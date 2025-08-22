सिंधुदुर्ग : आपल्याला जर भविष्य खराब करायचे नसेल तर अवैध गोष्टीपासून तरूण पिढीला लांब ठेवणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपलं काही खरं नाही. म्हणूनच पोलीस अवैध धंद्याना प्रोत्साहन देत असल्यामुळं काल कणकवलीतील मटका जुगार अड्ड्यावर आम्ही धाड टाकली. हा तर फक्त ट्रेलर होता, अजून पिक्चर बाकी आहे. आता या पुढं दर आठवड्याला धाड टाकेन," असा इशारा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिला. ते कणकवली शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी वेळीच सावध व्हावं : "अवैध धंद्यांना पाठबळ देणारे पोलीस अधिकारी असो महसूल अधिकारी असोत किंवा अन्य शासकीय कर्मचारी या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना आम्ही निलंबित करणार आहोत. त्यामुळं अवैध धंद्यांना पाठबळ देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी वेळीच सावध व्हावं," असा इशारा नितेश राणे यांनी दिला. तसंच, "मी पालकमंत्री पदाचा पदभार घेतल्यानंतर लगेचच जिल्ह्यातील मटका, जुगार, गांजा या अड्ड्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले होते. त्यासाठी मी नऊ महिन्याची संधी दिली. पण पोलीस प्रशासन कारवाई करत नसल्यानं मला धाड टाकावी लागली," असं नितेश राणे यांनी सांगितलं.
सर्वांवर आम्ही कारवाई करणार : "सावंतवाडी रेस्ट हाऊसच्या मागे सिगारेटमधून कोण गांजा विकतोय, कोण-कोण गांजा ओढतायेत. खारेपाटण चेकपोस्ट, कणकवलीतील हरकुळ बुद्रुक किंबहुना जिल्ह्यातील सर्वच भागात अवैध धंद्यांमध्ये कोण-कोण सहभागी आहेत. तसंच या व्यावसायिकांना जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कशी साथ देतेय, याची सर्व माहिती माझ्याकडे आहे. एवढेच नव्हे तर मीडियातील कुणाकुणाचे अवैध व्यावसायिकांशी लागेबांधे आहेत. याचीही मला माहिती आहे. वेळ आल्यावर या सर्वांवर आम्ही कारवाई करणार आहोत," असं नितेश राणे यांनी सांगितलं.
अवैध व्यवसाय कायमचे बंद करून टाकणार : "मी जिल्ह्यातील मटका, जुगार, गांजा या अवैध धंद्यांवर कारवाई करा, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यावेळी मला हप्ता मिळत नाही. हप्ता वाढवून पाहिजे असे अनेक आरोप झाले. पण मी गप्प राहिलो, कारण पोलिसांना कारवाईची संधी द्यायची होती. पण पोलिसांनी कारवाई केली नसल्यानं मला धाड टाकावी लागली. काल मटका अड्ड्यावर धाड टाकली आणि प्रत्येक आठवड्याला सर्व अवैध व्यावसायांवर धाडसत्र टाकून ते व्यवसाय कायमचे बंद करून टाकणार आहे," असंही नितेश राणे यांनी म्हटलं.
...अन्यथा युवा पिढी बाद झाल्याशिवाय राहणार नाही : याचबरोबर, "सिंधुदुर्गातील स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभाग, पोलीस, महसूल आणि इतर विभाग काय काय करतात. वाळू चोरी, गांजा, गोवा बनावटीची दारू यांना कोण पाठबळ देतंय, हे सर्व माहिती आहे. मी सगळ्यांना कारवाईसाठी वेळ देतोय. त्यांनी कारवाई करावी. कोणी सस्पेंड झाला तर मला दोष देऊ नका. नारायण राणे यांनी आपल्या कारकीर्दीत तरूणांना सुरक्षित ठेवलं. व्यसनांच्या आहारी जाऊ दिलं नाही. त्यांचाच मी मुलगा आहे, हे सर्व अवैध व्यावसायिकांनी लक्षात ठेवावं. पालकमंत्री, पत्रकार आणि इतर सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपली भूमिका चोख पार पाडायला हवी. अन्यथा युवा पिढी बाद झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे सर्व थांबविण्याची जबाबदारी तुम्हा-आम्हा सर्वांची आहे, " असं नितेश राणे यांनी सांगितलं.
