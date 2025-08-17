ETV Bharat / state

यवतमाळ जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे मोठं नुकसान; 230 घरांमध्ये शिरलं पुराचं पाणी, अन्नधान्याची नासाडी - FLOODING IN YAVATMAL DISTRICT

यवतमाळ जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. उमरखेड तालुक्यातील 17 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत.

major damage in Yavatmal district Due To Heavy rains
यवतमाळ जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे मोठं नुकसान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2025 at 10:15 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read

यवतमाळ : जिल्ह्यातील गेल्या दोन दिवसांच्या मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे अनेक ठिकाणचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. उमरखेड तालुक्यातील 230 घरांत पुराचं पाणी शिरल्यानं नागरिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालं आहे.

पावसाचं पाणी वाढल्यानं जिल्ह्यात अनेकठिकाणी रस्ते आणि पुलांवरून जलप्रवाह सुरू झाला. पुसदसह उमरखेड तालुक्यातील 20 रस्ते खबरदारी म्हणून वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलं आहेत. याशिवाय, इसापूर आणि बेंबळा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसंचय झाल्यामुळे बेंबळा धरणाचे 6 आणि इसापूर धरणाचे तीन दरवाजे उघडण्यात आले आहेत, अशी माहिती नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे मोठं नुकसान (ETV Bharat Reporter)

230 घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरून अतोनात नुकसान : उमरखेड तालुक्यातील 230 घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरून अतोनात नुकसान झालं आहे. यामध्ये सावळेश्वर येथील 20, चातारी येथील 130 आणि शिवाजीनगर-2 येथील 80 घरांचा समावेश आहे. पुराच्या पाण्यामुळे या घरांमधील अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली आहे. काही घरांची पडझड झाली असून गृहोपयोगी साहित्य, कपडे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचंही मोठं नुकसान झालं. या आपत्तीमुळे नागरिकांच्या जीवनावश्यक गोष्टींवर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यांना पुनर्वसनाच्या दृष्टीनं तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे.

उमरखेड तालुक्यातील 17 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद : उमरखेड तालुक्यातील मुसळधार पावसामुळे रस्ते आणि नाल्यांवरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून 17 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. यामध्ये चातारी-उंचवड, बिटरगाव-चिंचोली संगम, गांजेगाव-हिमायतनगर, देवसरी-हरडप, कोरटा-किनवट, ढाणकी-बिटरगाव, सोईट म.-ढाणकी, जेवली-मथुरानगर, धानोरा, मन्याळी-बिटरगाव, भवानी-वालतूर, ब्राह्मणगाव-चातारी, कोपरा बु.-चातारी, दराटी-शिवाजीनगर, सोनदाबी-बोरीवन, चिखली-किनवट, बिटरगाव-भोजनगर यांसारख्या रस्त्यांचा समावेश आहे. तसेच, पुसद तालुक्यातील शेंबाळपिंपरी-इसापूर, धानोरा-वडगाव आणि हिवळणी रस्ताही बंद करण्यात आला आहेत. या बंद रस्त्यांमुळे स्थानिक वाहतूक व्यवस्थेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

इसापूर आणि बेंबळा प्रकल्पाचे दरवाजे उघडले : पुसद तालुक्यातील इसापूर धरणात पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात जलसाठा झाला आहे. यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून 16 ऑगस्ट रोजी धरणाचे तीन दरवाजे 50 सेंटीमीटरनं उघडण्यात आली. यातून 4,988 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा विसर्ग होतो आहे. त्याचप्रमाणे, बाभूळगाव तालुक्यातील बेंबळा धरणाच्या 6 दरवाजे 13 ऑगस्ट रोजी रात्री 10 वाजता 25 सेंटीमीटरनं उघडण्यात आलं. यातून 126 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा विसर्ग होत आहे. या पाणी विसर्गामुळे परिसरातील नदी आणि नाल्यांमध्ये पाणी पातळी वाढली आहे. स्थानिक प्रशासन हे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

पूस नदीला पूर येण्याची शक्यता : गेल्या दोन दिवसांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुसद तालुक्यातील अप्पर पूस धरण 100 टक्के भरलं आहे. त्याच्या सांडव्यातून सध्या 27 सेंटीमीटर पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. हे धरण पूस नदीवर स्थित असल्यानं नदीला कुठल्याही क्षणी पूर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीकाठी राहणाऱ्या नागरिकांना प्रशासनाकडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे

August 17, 2025 at 11:28 AM IST

HEAVY RAINFALL IN YAVATMAL YAVATMAL ROAD CLOSED SEVERE FLOODING AND DAMAGE YAVATMAL यवतमाळ मुसळधार पाऊस FLOODING IN YAVATMAL DISTRICT

