पती-पत्नीमध्ये होणाऱ्या वादातून मुख्याध्यापिका पत्नीनं केली पतीची हत्या - YAVATMAL CRIME NEWS

मृत शिक्षक शंतनू देशमुख ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 21, 2025 at 2:26 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:40 PM IST

यवतमाळ : पतीबरोबर होणाऱ्या सततच्या वादाला कंटाळून मुख्याध्यापिका पत्नीनं शिक्षक पतीची हत्या केल्याची घटना यवतमाळमध्ये घडली आहे. पतीची हत्या केल्यानंतर मुख्याध्यापिका पत्नीनं शिकवणीसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीनं पतीचा मृतदेह जंगलात नेऊन पेटवल्याची खळबळजनक घटना मंगळवारी समोर आली. या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्याध्यापिका निधी शंतनू देशुमख हिला अटक केली आहे. तर, मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मदत करणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. रोजच्या वादातून सुटका मिळवण्यासाठी केली पतीची हत्या : शंतनू अरविंद देशमुख असं मृत शिक्षक पतीचं नाव आहे. तर निधी शंतनू देशमुख असं पतीची हत्या करणाऱ्या मुख्याध्यापिका पत्नीचं नाव आहे. शंतनू आणि निधी हे दोघेजण यवतमाळमधल्या एका इंग्रजी माध्यमातील शाळेत कार्यरत होते. शंतनू हे शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. तर, निधी शाळेत मुख्याध्यापिका पदावर कार्यरत होती. या दोघांमध्ये नेहमी वाद व्हायचा. पतीसोबत होणाऱ्या वादातून सुटका मिळवण्यासाठी निधीनं १३ मे रोजी रात्री पतीची हत्या केली. हत्या केल्यानंतर तिनं पतीचा मृतदेह रात्रभर घरीच ठेवला. दुसऱ्या दिवशी ती नेहमीप्रमाणे शाळेत गेली. पतीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तिनं विद्यार्थ्यांची मदत घ्यायचं ठरवलं. शिकवणीसाठी घरी येणाऱ्या इयत्ता नववीतील तीन विद्यार्थ्यांना तिनं विश्वासात घेत यासाठी तयार केलं. रात्री विद्यार्थ्यांच्या मदतीनं निधीनं शंतनूचा मृतदेह चौसाळाच्या जंगलात नेऊन फेकला. मृतदेहाची ओळख पटून आपली अडचण वाढू नये, यासाठी तिनं शंतनूचा मृतदेह पेटवला.

Last Updated : May 21, 2025 at 2:40 PM IST