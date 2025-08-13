ETV Bharat / state

१५ ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर बंदी घालणे चुकीचे असल्याचं मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलं आहे. काही नगरपालिकांच्या आदेशावरून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अजित पवार
अजित पवार (ETV Bharat File image)
By PTI

Published : August 13, 2025 at 5:03 PM IST

मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १५ ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने आणि मांस विक्री करणारी दुकाने बंद ठेवण्याच्या काही शहरांमधील प्रशासनाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी अशी बंदी घालणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे.

आषाढी एकादशी, महाशिवरात्री, महावीर जयंती अशा दिवशी श्रद्धेशी संबंधित संवेदनशीलता लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे निर्बंध लादले जातात, असं पवार म्हणाले. महाराष्ट्रात लोक शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्न खातात. ते म्हणाले, "अशी बंदी घालणं चुकीचं आहे. प्रमुख शहरांमध्ये विविध जाती आणि धर्माचे लोक राहतात. जर हा भावनिक मुद्दा असेल तर लोक एका दिवसासाठी असी बंदी स्वीकारतात. परंतु जर तुम्ही महाराष्ट्र दिन, स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी असे आदेश लावले तर ते कठीण आहे," असं पवार यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितलं.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेनं १५ आणि २० ऑगस्ट या दोन दिवशी - सणांच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या हद्दीतील मांस विक्री करणारी कत्तलखाने आणि दुकाने बंद ठेवण्याची घोषणा केली. १५ ऑगस्ट रोजी भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्माचा उत्सव साजरा करणारा हिंदू सण गोकुळ अष्टमी आणि २० ऑगस्ट रोजी जैन समुदायाचा 'पर्युषण पर्व' सुरू होण्याच्या निमित्ताने बंदचे आदेश देण्यात आले असल्याचं त्यात म्हटलं आहे.

या दोन दिवशी छत्रपती संभाजीनगर शहरात प्राण्यांची कत्तल आणि मांस विक्रीवर बंदी असेल, असं महापालिकेनं म्हटलं आहे आणि उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. मुंबईजवळील ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेनं (केडीएमसी) १५ ऑगस्ट रोजी मांस दुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हा आदेश आला आहे. मालेगाव महानगरपालिकेनंही असा आदेश जारी केल्याचं वृत्त आहे. शाकाहारी किंवा मांसाहारी अन्न सेवन हा त्यांचा विषय नसल्यामुळे केडीएमसी आयुक्तांना निलंबित करावं, असं शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"स्वातंत्र्यदिनी काय खावे आणि काय खाऊ नये हा आमचा निर्णय आहे. आम्ही मांसाहारी अन्न नक्कीच खाऊ. आयुक्तांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न सोडवावा," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केडीएमसीच्या बंदीचा निषेध करण्यासाठी मांसाहारी अन्न सेवन करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

