लेखक प्रदीप कोकरे, कवी सुरेश सावंत यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर

June 19, 2025

मुंबई : साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारांची बुधवारी घोषणा करण्यात आली. साहित्य अकादमीच्या वतीनं यंदा 24 भाषांसाठीचे ‘बाल साहित्य पुरस्कार’ आणि 23 भाषांसाठीचे ‘साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आले. यंदा दोन मराठी साहित्यिकांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मिळवले आहेत. कवी सुरेश सावंत यांच्या ‘आभाळमाया’ या कवितासंग्रहाला साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार तर लेखक प्रदीप कोकरे यांच्या ‘खोल खोल दुष्काळी डोळे’ या कादंबरीला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या पुरस्कारांबद्दल महाराष्ट्रभरातून दोन्ही साहित्यिकांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात मोलाची भर : या पुरस्काराबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही साहित्यिकांचं अभिनंदन केलं आहे. मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात मोलाची भर घालणाऱ्या प्रदीप कोकरे आणि सुरेश सावंत यांचं अभिनंदन करताना दोघांच्या साहित्य प्रवासाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुभेच्छा दिल्या. तसंच प्रदीप कोकरे, डॉ. सुरेश सावंत यांचं कौतुक करताना दोन्ही साहित्यिकांना मिळालेले साहित्य अकादमी पुरस्कार नव्या पिढीला मराठीकडं आकर्षित करतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. पहिल्याच पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार : "पहिल्याच पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा प्रतिष्ठेचा युवा पुरस्कार मिळणं आनंददायी गोष्ट वाटते. या पुरस्कारासोबत जबाबदारी येते, याचं भान आहे. लेखक म्हणून ती जबाबदारी स्वीकारून गांभीर्यानं पार पाडत राहीन. लेखक म्हणून जी जोखीम वाट्याला येते, तिच्याशी इमान राखीन. अभिजात मराठीला आपल्याच राज्यात सध्या परकेपणा आलेला आहे. आपल्या भाषेला जपण्याचं भान सकलजनांना येवो, असं यानिमित्तानं वाटतं," अशी प्रतिक्रिया लेखक प्रदीप कोकरे यांनी दिली.

