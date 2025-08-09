Essay Contest 2025

नदी प्रदूषण टाळण्यासाठी महिलांकडून धातूच्या गणेशमूर्तीचा जागर, वॉव ग्रुपचा उपक्रम - METAL GANESH IDOLS

नाशिकमध्ये नदी प्रदूषण टाळण्यासाठी महिलांकडून धातूच्या गणेशमूर्तीचा जागर करण्यात येत आहे. पीओपी तसंच केमिकलयुक्त रंगामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी वॉव ग्रुपच्या वतीनं हा प्रयत्न होतोय.

वॉव ग्रुपतर्फे धातूच्या गणेशमूर्तीसाठी प्रबोधन उपक्रम
वॉव ग्रुपतर्फे धातूच्या गणेशमूर्तीसाठी प्रबोधन उपक्रम (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 5:57 PM IST

नाशिक - यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरण पूरक व्हावा यासाठी नाशिक शहरातील महिलांनी वॉव ग्रुपच्या वतीने पुढाकार घेतला आहे. आरंभ पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव उपक्रमाच्या माध्यमातून घरोघरी धातूच्या मूर्तींची स्थापना करावी याबाबत जनजागृती केली जाते.

प्रदूषणमुक्त गणेशोत्सव - दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात भाविक प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींची स्थापना करतात. मात्र विसर्जनाच्या दिवशी या मूर्तींचं पावित्र्य धार्मिकदृष्ट्या जपलं जात नाही. यासाठी नाशिकच्या महिलांनी पुढाकार घेतला असून प्रदूषणमुक्त गणेशोत्सव व्हावा यासाठी त्यांचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आरंभ पर्यावरण पूरक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून घरोघरी धातूच्या मूर्तीची स्थापना करावी याबाबत जनजागृती केली जाते. गणेशोत्सवात आपण ज्या श्रद्धेने मूर्तीची स्थापना करतो. त्या श्रद्धेला पर्यावरणाच्या रक्षणाची जोड देण्याच्या प्रयत्न या उपक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. धातूची मूर्ती एक शाश्वत आणि प्रदूषणमुक्त पर्याय ठरत आहे. ही मूर्ती अनेक वर्ष वापरता येते. त्यामुळे दरवर्षी मूर्ती विकत घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मूर्ती विसर्जना ऐवजी सुपारीच्या रुपाने प्रतीकात्मक विसर्जन करावं असं आवाहन महिलांच्या वॉव ग्रुपच्या वतीने करण्यात येत आहे.

पीओपी तसंच केमिकलयुक्त रंगामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी वॉव ग्रुपचा प्रयत्न (ETV Bharat Reporter)

उपक्रमाला शासनाची साथ - शहरातील गोदावरी नदीचे संरक्षण ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. मूर्ती विसर्जनामुळे नद्यांमध्ये मिसळणारे पीओपी, केमिकल युक्त रंग, निर्माल्य आणि इतर अपायकारक घटकांमुळे जल प्रदूषण वाढते. आरंभ उपक्रम याला ठोस पर्याय असून अधिकाधिक नागरिकांनी धातूच्या गणेश मूर्तीची स्थापना करावी यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ आणि वॉव ग्रुपच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत.

वॉव ग्रुपतर्फे धातूच्या गणेशमूर्तीसाठी प्रबोधन उपक्रम
वॉव ग्रुपतर्फे धातूच्या गणेशमूर्तीसाठी प्रबोधन उपक्रम (ETV Bharat Reporter)



शाळा महाविद्यालय आणि सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृती - "नदीचे प्रदूषण टाळावे यासाठी महिलांच्या वॉव ग्रुपच्या वतीने आम्ही मागील वर्षीपासून धातूची गणेश मूर्ती स्थापन करावी असा संदेश देत आहोत. याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मागील वर्षी जवळपास 300 ते 350 भाविकांनी आपल्या घरी धातूच्या मूर्तीची स्थापना केली. यंदा आम्ही मागील एक महिन्यापासून जनजागृती करत आहोत. यासाठी औद्योगिक परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन नागरिकांना नदी प्रदूषण टाळावे यासाठी जनजागृती करत आहोत. यंदा जवळपास 3 हजार भाविक धातूच्या मूर्ती स्थापन करतील असा आम्हाला विश्वास आहे." असं वॉव ग्रुपच्या अध्यक्ष अश्विनी न्याहारकर यांनी सांगितलं.

जनजागृतीसाठी विद्यार्थी तयार
जनजागृतीसाठी विद्यार्थी तयार (ETV Bharat Reporter)

METAL GANESH IDOLSवॉव ग्रुपधातूच्या गणेशमूर्तीआरंभ पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

