जगातला सगळ्यात मोठा डिस्ट्रीब्युटेड सोलरचा प्रकल्प महाराष्ट्रात, एप्रिल 2026 पर्यंत काम पूर्ण होणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय राष्ट्रध्वजारोहण करण्यात आलं.

Chief Minister Devendra Fadnavis on the occasion of the 79th Independence Day, Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 2:44 PM IST

मुंबई : देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय राष्ट्रध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी, "ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्तानं भारतीय सेनेनं भारताची शक्ती काय आहे? हे संपूर्ण जगाला दाखवून दिलंय. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताच्या जवानांनी अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं सर्व दहशतवाद्यांचे तळ उद्धवस्त केले. नवीन भारत काय आहे? हे ऑपरेशन सिंदूरमुळं जगाला समजले, " असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

स्टार्टअप क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर : पुढं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "भारतामध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक येते, त्यापैकी चाळीस टक्के गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आलीय. या गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती राज्यामध्ये होतेय. वस्तुनिर्माण, आयात-निर्यात, स्टार्टअप क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. ही एक मोठी विकासाची घोडदौड सुरू आहे. तसंच उत्तम अशा प्रकारची शिक्षण व्यवस्था आणि शिक्षणाच्या व्यवस्थेसोबत मानव संसाधन विकसित करण्याकरता राज्यानं प्रयत्न सुरू केलेत. कौशल्य प्रशिक्षित मानव संसाधनाच्या माध्यमातून पुढच्या काळामध्ये महाराष्ट्र हा देशाच्या संपूर्ण विकास व्यवस्थेत योगदान देईल," असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

Chief Minister Devendra Fadnavis on the occasion of the 79th Independence Day, Mumbai
मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय राष्ट्रध्वजारोहण करण्यात आलं. (ETV Bharat Reporter)

शेतकऱ्यांना 12 तास दिवसाची वीज मिळणार : "महाराष्ट्रानं शेतकऱ्यांकरता मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज मिळाली पाहिजे, याकरता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत जगातला सगळ्यात मोठा डिस्ट्रीब्युटेड सोलरचा प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. हा प्रकल्प 2026 च्या डिसेंबरमध्ये पूर्ण झाल्यानंतर निश्चितपणे शेतकऱ्यांना 12 तास दिवसाची वीज मिळणार आहे. तसंच हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर 100 टक्के हरित वीज देणार महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होईल," असं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. सोबतच, "गडचिरोलीमध्ये काम करणाऱ्या पोलिसांनी जवळपास आता गडचिरोलीला नक्षलमुक्त, माओवादी मुक्त केलं आहे. गडचिरोली हे आता देशाचे नवीन स्टील हब म्हणून तयार होत आहे. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये देशातली सगळ्यात मोठी स्टीलची कॅपॅसिटी तयार होणार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र आणि भारत एक नवीन मेरिटाइम पॉवर होणार : "महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचे विविध प्रकल्प हाती घेतलेत. रस्ते, विमानतळसोबत वाढवण बंदरचे काम हाती घेतलंय. हे बंदर जगातलं दहाव्या क्रमांकाच्या पहिल्या दहा बंदरामध्ये आहे. यामुळं महाराष्ट्र आणि भारत एक नवीन मेरिटाइम पॉवर होणार आहे. याचबरोबर पुणे, मुंबई, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर या विमानतळांचे, नवीन विमानतळ बांधणं किंवा आधुनिकीकरण हे कार्यसुद्धा सुरु आहे. समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग यातून महामार्गांचं जाळं तयार करत आहोत. त्यासोबत एक हजार लोकसंख्येंपर्यंतच्या प्रत्येक गावांमध्ये काँक्रीटचा रस्ता नेण्याचा निर्णय घेण्यात आलं आहे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं आहे.

