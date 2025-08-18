छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - ऑपरेशन सिंदूरमध्ये कोण आपल्या बाजूने आणि कोण नाही हे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर आपले बलस्थान आणि अडचणी याचा लेखाजोखा तयार झाला असल्याचं मत भारताचे संरक्षण मंत्रालय माजी सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनोद खंदारे यांनी व्यक्त केलंय. ज्ञानयज्ञ फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या "ऑपरेशन सिंदूर, भारताचे न्यू नॉर्मल" या कार्यक्रमाला त्यांनी हजेरी लावली, त्यावेळी अनेक गोष्टींना उजाळा दिला. तिसरे महायुद्ध हे लढाई स्वरूपात होईल असे नाही, सायबर हल्ले हा युद्धाचाच एक प्रकार आहे आणि ते कधीच सुरू झाले आहेत. त्यासाठी आपण सतर्क राहावे लागेल, असंही त्यांनी सांगितले.
पाकिस्तानवर वेळ खर्च करायचा नाही : ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आल्यावर अनेक चर्चा झाल्या, विशेषतः युद्ध का थांबवलं यावर टीका टिप्पणी झाली. मात्र 2047 मध्ये नवीन मुलांच्या हातात विकसित देश देऊन जायचं आहे. पाकिस्तानसारख्या देशांसोबत युद्धात व्यस्त राहायचं की त्यांना अद्दल घडवून पुन्हा आपल्या कामाला लागायचं हे आपल्याला ठरवावं लागेल. जी चूक रशिया-युक्रेन देशातील युद्धात होत आहे, ती चूक आपल्याला करायची नाहीये. पाकिस्तानसारख्या राक्षसाला मारून दुसरा राक्षस जन्माला येणार नाही ते पण पाहावं लागेल. ऑपरेशन सिंदूरसारख्या चालू मोहिमेबद्दल अधिक बोलणार नाही, असं मत लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे यांनी व्यक्त केलंय.
न्यूक्लिअर वॉरपासून संरक्षण करण्याकडे विचार : न्यूक्लिअर युद्ध कधी होईल असं विचारलं जातं, पाकिस्तानसारखा मूर्ख शेजारी असला तर काहीही होऊ शकतं, आपण तयार राहायला हवं, असं मत लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनोद खंदारेंनी व्यक्त केलंय. कोणी हल्ला केला तर प्रतिहल्ला करून हवेत क्षेपणास्त्र निष्क्रिय करण्याचा पर्याय आहे. पण त्यापलीकडे जाऊन आपले नागरिक सुरक्षित राहतील त्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आताच आपण मॉक ड्रिल घेतले, त्यावेळी धक्कादायक प्रकार म्हणजे आमच्याकडे सायरन नाही, अशी उत्तरे मिळाली. सर्व भारतीय सैन्याने सोडले का? आम्ही सीमेवरच पाहू तुम्ही अंतर्गत तर पाहा, असं मत लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे यांनी व्यक्त केलंय.
चीनशी लढायला तेवढं ताकदवान व्हावं लागेल : आज चीनसोबत लढण्याच्या अनेक चर्चा होतात, मात्र त्यासाठी आपल्याला तेवढं ताकदवान व्हावं लागेल. नुसत सैन्य अद्ययावत किंवा सक्षम असून होणार नाही. आर्थिक बाजूनेदेखील तेवढंच भक्कम व्हावं लागणार आहे. चीनने किती प्रगती केली ते पाहा, ते काम करतात, तुम्हाला कोणी नाही म्हणलं काम करायला. आपल्या देशात गोंधळ जास्त आहे, वैयक्तिक फायदा अधिक पाहिला जातो. लढायचं असेल तर त्यांच्या इतकंच सर्व बाजूंनी ताकदवान व्हावं लागेल. आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व्हावं लागेल, असं मत लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे यांनी व्यक्त केलंय.
शाळांमध्ये शिक्षण गरजेचे : अनेक देशांमध्ये शाळेतील विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीबाबत सराव दिला जातो. ज्यामध्ये भूकंप, पूर, बॉम्बस्फोट यांसारख्या आपत्ती आल्यावर काय केले पाहिजे हे शिकवले जाते. एखाद्या ठिकाणची चांगली गोष्ट घेतली पाहिजे, त्यात वाद नाही. आपल्या शाळांमध्ये देखील आठवड्यातून एक दिवस असे प्रात्यक्षिक आणि प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. देशातील शिक्षक, वैज्ञानिक आपली संपत्ती आहे, त्याचे संरक्षण झाले पाहिजे, असं मतदेखील लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे यांनी व्यक्त केलंय.
क्षेपणास्त्र मागणी होत आहे, पण..: भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवल्यावर जे ब्रह्मोस्त्र सारखे क्षेपणास्त्र आपण वापरले, त्यांची मागणी इतर देशांकडून केली जाते. मात्र आपल्याशी प्रमाणिक कोण आणि अप्रामाणिक कोण हे पाहून निर्णय घ्यावा लागेल. आगामी काळात आपलेच क्षेपणास्त्र आपल्यावर उलटणार नाहीत, अशी काळजी घेऊनच सुरक्षा विभाग निर्णय घेईल, असंदेखील लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे यांनी सांगितलंय.
