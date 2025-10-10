ETV Bharat / state

जागतिक मानसिक आरोग्य दिन विशेष : केईएम रुग्णालयातील 'सखी वन स्टॉप सेंटर'द्वारे पीडित महिलांचं होतंय समुपदेशन

जागतिक मानसिक आरोग्य दिन हा दिवस पहिल्यांदा 1992 मध्ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ असोसिएशनच्या पुढाकारानं साजरा करण्यात आला.

Sakhi One Stop Center at KEM Hospital
केईएम रुग्णालयातील 'सखी वन स्टॉप सेंटर'द्वारे पीडित महिलांचं होतंय समुपदेशन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 8:15 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 8:54 PM IST

मुंबई : जागतिक मानसिक आरोग्य दिन दरवर्षी 10 ऑक्टोबर रोजी जगभरात साजरा केला जातो, असं म्हटल्यानंतर आश्चर्य वाटायला नको. तर खरंच जागतिक मानसिक आरोग्य दिन साजरा केला जातो. कारण, मानसिक आरोग्य ही सर्वाधिक महत्वाची पण तरीही सर्वाधिक दुर्लक्षित अशी बाब आहे. जागतिक मानसिक आरोग्य दिन हा दिवस पहिल्यांदा 1992 मध्ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ असोसिएशनच्या पुढाकारानं साजरा करण्यात आला. जगभरात दरवर्षी 8 लाख लोक मानसिक आरोग्याच्या समस्येमुळं आत्महत्या करत असल्याचं दिसून येत. ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. त्यामुळं या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ असोसिएशन दरवर्षी जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाच्या निमित्तानं जगभरात जनजागृती मोहीम राबवते. त्याच पार्श्वभूमीवर "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनीधींनी मुंबईतील केईएम रुग्णालयाच्या मानसोपचार विभाग आणि सखी वन स्टॉप सेंटर यांच्या अधिकाऱ्यांशी घरगुती हिंसाचार आणि महिलांचे मानसिक आरोग्य या विषयावर संवाद साधला.

महिलांना बोलतं करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतात : जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाच्या निमित्तानं "सखी वन स्टॉप सेंटर"बाबत अधिक माहिती जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचावी अशी अपेक्षा मानसोपचार विभागाच्या प्रमुख डॉ. अजिता नायक यांनी व्यक्त केली. "केईएम रुग्णालयात कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांना जेव्हा आणलं जातं, तेव्हा त्या मानसिक धक्क्यात असतात. कारण त्यांना बोलतं व्हायला किती महिने, वर्ष गेलेली असतात. हे तुम्ही आम्ही नाही सांगू शकत. कारण आपल्याच कुटुंबात आपला होत असलेला अपमान समाजाच्या आणि कुटुंब तुटेल या भीतीनं त्या वर्षानुवर्षे सहन करत आलेल्या असतात. सखीमध्ये येऊन बोलतं होण्याआधी त्यांनी बऱ्याच अपमानांना तोंड दिलेलं असू शकतं, " असं डॉ. अजिता नायक यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "पीडित महिलेनं किती धैर्य एकवटलं असेल, याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. या महिलांना बोलतं करण्यासाठी आम्हाला बरेच प्रयत्न करावे लागतात," असंही डॉ. अजिता नायक म्हणाल्या.

Sakhi One Stop Center at KEM Hospital
सखी वन स्टॉप सेंटर (ETV Bharat Reporter)

नाईलाजानं पोलीस स्टेशनपर्यंत यावं लागतं : दरम्यान, याची प्रशासनिक बाजू सांगताना मुंबई शहर जिल्हा महिला विकास आणि बालकल्याण विभाग अधिकारी शोभा शेलार यांनी सांगितलं की, "महिला अनेक महिने मारझोड, मानसिक शोषण सोसत राहतात. अगदी असह्य झाल्यानंतर महिलांना अगदी नाईलाजानं पोलीस स्टेशनपर्यंत यावं लागतं. पण तिथंही नवऱ्यावर कठोर कारवाई झाली तर काय? असा प्रश्न महिलांना पडलेला असतो. त्यामुळं त्याही परिस्थितीत त्या नवऱ्याला फक्त समज द्या, कारवाई करू नका, अशी गळ घालतात. आपला संसार आणि घर वाचावं, मुलांच्या भविष्याचा विचार करणं, त्या इतका अन्याय झालेला असतानाही सोडत नाहीत, हे बघून आश्चर्य वाटतं," असं शोभा शेलार यांनी म्हटलं.

महिला स्वतःच्या मानसिकतेतून बाहेर येत नाहीत : "केईएममध्ये सखी वन स्टॉप सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलेली संगीता (नाव बदललं आहे) हिला तिच्या मद्यपी नवऱ्यानं मध्यरात्री मारझोड करायला सुरुवात केली. आवाजानंतर कोणीतरी शेजाऱ्यानं पोलिसांना फोन करून कळवल्यामुळं पोलीस त्यांच्या चाळीत दाखल झाले. तिच्यासह तिच्या नवऱ्याला आधी पोलीस स्टेशनमध्ये आणले. त्यानंतर संगीताला उपचारासाठी सखी वन स्टॉप सेंटर इथं आणण्यात आलं. चेहऱ्यावर आणि शरिरावर इतरत्र मुका मर लागलेली संगीता भेदरलेली होतीच, पण आपली मुलं घरी एकटी आहेत. या विचारानं जास्त काळजीत होती. शिवाय तिला आपल्या नवऱ्याला तुरुंगात टाकतात की काय अशी भीती वाटत होती. त्यामुळं ती प्रचंड अस्वस्थ होती. पण सखी केंद्रात तिला शारीरिक उपचारासोबतच तिचं समुपदेशन करण्यात आलं आणि सकाळी लवकर तिला घरी सोडण्यात आलं. संगीतानं तक्रार देण्यास नकार दिल्यानं तिच्या नवऱ्याला समज देऊन सोडण्यात आलं. मात्र, अशा केसेसमध्ये पोलिसांना काय भूमिका घ्यावी, हे कळत नाही. महिलांच्या भावनिक होण्यामुळं त्यांच्या नवऱ्याला खरं तर योग्य तो धडा मिळत नाही. मात्र, यामध्ये सामाजिक परिस्थितीच अशी आहे की, महिला स्वतःच्या मानसिकतेतून बाहेर येत नाहीत," असं शोभा शेलार सांगतात.

तेजल खेडेकर, समुपदेशक (ETV Bharat Reporter)

कुटुंबाशी संवाद वाढवला पाहिजे : "प्रचंड वेगवान जीवनशैली, भयंकर स्पर्धा आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळं घरातील वयोवृद्धांसोबत कमी झालेला संवाद यासारख्या अनेक गोष्टींमुळं मानसिक तणाव वाढण्याचं प्रमाण वाढलं आहे, असं निरीक्षण सामाजिक संस्थांकडून नोंदवले जात आहे. विद्यार्थी असोत किंवा नोकरी करणारे तरुण, महिला असोत की तरुणी सर्वांनाच सध्या कोणत्या-ना-कोणत्या स्वरूपात मानसिक ताणातून जात आहेत, असे चित्र आहे," असं म्हणत केईएम रुग्णालयाच्या वन स्टॉप सेंटरच्या जिल्हा प्रशासक सुषमा गायकवाड यांनी यावर उपाय म्हणून कुटुंबाशी संवाद वाढवला पाहिजे असं सांगितलं. तसंच मित्र मैत्रिणी, आई, वडील, भाऊ बहीण आणि आजी-आजोबा हे खरे आपले समुपदेशक असतात, असंही सुषमा गायकवाड म्हणाल्या.

गरोदर अल्पवयीन मुली, ही एक वेगळीच समस्या : याचबरोबर, केईएममध्ये आणल्या जाणाऱ्या गरोदर अल्पवयीन मुली, ही एक वेगळीच समस्या असल्याचं सुषमा गायकवाड सांगतात. "या मुलींचे वय 14 ते 17 दरम्यान असतं. बरेचदा बलात्कार किंवा फूस लावून लग्नाच्या आमिषानं परराज्यातून पळवून आणलेल्या या मुली गरोदर राहिल्यानंतर त्यांना अक्षरशः रस्त्यावर सोडलं जातं. तसंच महिन्याला साधारण 10 ते 15 अशा अल्पवयीन मुली केईएममध्ये दाखल होतात," अशी धक्कादायक माहिती सुषमा गायकवाड यांनी दिली. मात्र, या मुलींना घरी परत पाठवायचं म्हटलं तरी त्यांचे घरचे लोक त्यांना घरात घेण्यास नकार देतात, असंही सुषमा गायकवाड यांनी सांगितलं.

District Women Empowerment Center, Mumbai City
जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्र, मुंबई शहर (ETV Bharat Reporter)

पैसे कमावण्याकडे लोकांचा ओढा : दरम्यान, समुपदेशक म्हणून काम करणाऱ्या तेजल खेडेकर या तरुणांमधील व्यसनाधीनता या विषयावर त्यांचं समुपदेशन करतात. तेजल खेडेकर यांच्या मते, "आपण आनंदी असण्यापेक्षा आनंदी दिसण्यावर लोकांचा भर आहे आणि हेच समस्येचं कारण आहे. पूर्वी आहे त्यामध्ये समाधान मानण्याची मानसिकता होती. मात्र, आता ती कमी होऊन जास्तीत जास्त आनंद हा पैसे कमावण्याकडे लोकांचा ओढा आहे. पण, आनंद म्हणजे फक्त पैसा नाही, हे त्यांना समजनं गरजेचं आहे. आपल्या मुलांना, आई-वडिलांना वेळ देणं, त्यांच्या आयुष्यात काय चाललं आहे, ते समजून घेणं आणि मी तुझ्याबरोबर आहे, हा धीर मुलांना मिळत राहणे अतिशय गरजेचं आहे," असं तेजल खेडेकर यांनी सांगितलं.

Last Updated : October 10, 2025 at 8:54 PM IST

जागतिक मानसिक आरोग्य दिनमुंबईसखी वन स्टॉप सेंटरकेईएम रुग्णालयWORLD MENTAL HEALTH DAY

