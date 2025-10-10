नागपुरात जागतिक दर्जाचे 'कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यात येणार, राज्य शासनाकडून स्पेनमधील फिरा बार्सिलोना कंपनीसोबत सामंजस्य करार
नागपूरमध्ये जागतिक दर्जाचे 'कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यात येणार आहे.. त्यासाठी राज्य शासनाकडून स्पेनमधील फिरा बार्सिलोना कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला.
Published : October 10, 2025 at 4:50 PM IST
मुंबई : महायुती सरकार आल्यापासून परदेशी गुंतवणूक आणि परदेशी करार यावर भर देत आहे. गेल्या आठवड्यात अनेक विदेशी कंपन्यासोबत राज्य सरकारने सामंजस्य करार केले आहेत. तर दुसरीकडे आता भारताने ब्रिटनसोबत अनेक सामंजस्य करार केल्याची घटना ताजी असताना आता नागपुरात सर्व सोयी सुविधांनीयुक्त जागतिक दर्जाचे 'कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यासाठी राज्य शासनाने स्पेन येथील फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिकार्ड झेपाटेरो यांनी सादरीकरण केले. वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी स्पेनचे भारतातील राजदूत जुआन अँटेनियो, फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिकार्ड झेपाटेरो, आदी उपस्थित होते.
जागेची योग्य निवड करण्याचे निर्देश - नागपुरातील भव्य दिव्य प्रस्तावित असलेले कन्व्हेन्शन सेंटर हे केवळ प्रदर्शनं, अन्य कार्यक्रमांसाठीच वापरात येणारे नसावे, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी हक्काचे व्यासपीठ असावे. या हेतूनं हे कन्व्हेन्शन सेंटर असावे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नागपूरचा इतिहास, नागपूरची परंपरा, नागपूरची संस्कृती या 'कन्व्हेन्शन सेंटर'च्या माध्यमातून येथे येणाऱ्या प्रत्येकाला समजली पाहिजे. अशा प्रकारचे हे कन्व्हेन्शन सेंटर बनवण्यात यावे. हे कन्व्हेन्शन सेंटर अत्यंत सुंदर, सुबक, आकर्षक, आधुनिक तंत्रज्ञानानेयुक्त आणि पर्यावरणपूरक वास्तूचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसंच 'कन्व्हेन्शन सेंटर'ची निवडण्यात येणारी जागा सर्व परिवहन सेवांनी उत्तमरित्या जुळलेली असावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
स्पेनला महाराष्ट्रात काम करायला आवडेल - दुसरीकडे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्यात चांगले संबंध आहेत. या करारामुळं दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत होतील आणि वाढतील, असा विश्वास स्पेनचे राजदूत जुआन अँटेनियो यांनी व्यक्त केला. भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहे. हे जगाने पाहिले आहे. याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली आहे. मुंबई ही भारत देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तसंच मुंबई हे भारताचेच नव्हे, तर दक्षिण आशियाचे 'पावर हाऊस' हळूहळू होत आहे. त्यामुळे मुंबई राजधानी असलेल्या महाराष्ट्रसोबत स्पेनला नक्कीच काम करायला आवडेल, अशा शब्दात स्पेनचे राजदूत जुआन अँटेनियो यांनी महाराष्ट्राचा गौरव केला. यावेळी जिल्हाधिकारी नागपूर आणि फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीसोबत सामंजस्य कराराचे आदान प्रदान करण्यात आले.
