कंपनीच्या मशिनवर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिहिणारा कामगार अटकेत; एटीएसनं केला तपास सुरू

उमर शेख ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 23, 2025 at 12:53 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 1:08 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या ज्योतिकाला अटक केल्यानंतर देशात अन्य काही ठिकाणी संशयास्पद लोकांना ताब्यात घेतल्याचं समोर आलं आहे. त्यातच छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एका कंपनीत काम करणाऱ्या युवकानं मशिनवर रंगानं पाकिस्तान जिंदाबाद असं लिहिल्याचं समोर आलय. त्याच्या या कृतीनंतर त्याच्यावर एमआयडीसी सिडको पोलिसांत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्याच्या घराची झडती घेतली असता, दोन सिमकार्ड आणि एटीएम कार्ड आढळली आहेत. त्यामुळं त्याचा कोणत्या संघटनेशी संबंध आहे का? याबाबत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. अशी घडली घटना : १९ मे रोजी उमर शेख गफार हा कंपनीत काम करत होता. रात्री ११ वाजता कंपनीतील सुजित तंदुरे यांनी सुरक्षा अधिकारी अशोक ढवळे यांना संपर्क करुन डिस्क असेम्ब्ली विभागातील इमेज मार्किंग मशीन क्रमांक ९५२ वर केशरी रंगानं 'पाकिस्तान जिंदाबाद' असं लिहिलंय असं सांगितलं. यानंतर हा प्रकार कंपनी व्यवस्थापकांना सांगण्यात आला. मात्र, अचानक मशिनवर लिहिलेला मजकूर पुसण्यात आला, त्यावर हा मजकूर कोणी पुसला याचा तपास करण्यात आला. त्यावेळी हे कृत्य शेख उमर यानं केल्याचं समोर आलं. याबाबत त्याला विचारणा केली असता, तो हसत म्हणाला "मी हे गंमत म्हणून केलं," असं उत्तर देत त्यानं अधिक माहिती सांगण्यास टाळाटाळ केली. एमआयडीसी सिडको पोलिसांत कंपनीतर्फे २२ मे रोजी तक्रार नोंदवण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच एटीएसच्या पथकानं पोलीस ठाण्यामध्ये उमरची चौकशी सुरू केली आहे. गुन्हा दाखल करुन घराची झडती : एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्यात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून शेख उमर याला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तपास केला असता त्याच्या मोबाईलमधून वेगवेगळ्या ऍपचा वापर केल्याचं समोर आलय. त्यामुळं तो कोणाच्या संपर्कात आहे का? याबाबत तपास करण्यात येत आहे. त्याच्या घराची जवळपास सहा तास झडती घेतली असता, त्यामध्ये दोन सिमकार्ड आणि चार ते पाच सिमकार्ड कव्हर, बँकेचं पासबुक सापडली आहेत. याबाबत तपासणी करत असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांनी दिली.

