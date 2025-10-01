तपोवनात शेणापासून लाकूड निर्मिती; कुष्ठ रुग्णांना रोजगाराचा नवा आधार!
मेळघाटातील आदिवासी बांधवांसाठी काम करणाऱ्या अमरावती शहरातील आधार फाउंडेशन या संस्थेच्यावतीनं या प्रकल्पासाठी मशीन उपलब्ध करून देण्यात आलीय.
अमरावती : शेणापासून लाकूड तयार करण्याचा विशेष प्रकल्प अमरावती शहरात कुष्ठ रुग्ण बांधवांच्या तपोवन संस्थेत सुरू झालाय. विशेष म्हणजे मेळघाटातील आदिवासी बांधवांसाठी काम करणाऱ्या अमरावती शहरातील आधार फाउंडेशन या संस्थेच्यावतीनं या प्रकल्पासाठी मशीन उपलब्ध करून देण्यात आलीय. या नव्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कुष्ठ रुग्णांना नव्या रोजगारासाठी मोठा आधार मिळालाय.
रोजगाराचा नवा आधार : "कुष्ठ रुग्ण बांधवांच्या सेवेसाठी दिवंगत डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन यांनी 1950 मध्ये विदर्भ महारोगी सेवा मंडळाची स्थापना केली. त्यानंतर 87 एकर जागेवर तपोवन या नावानं कुष्ठ रुग्णांसाठी वसाहत उभारली. शासनाची कुठलीही मदत तपोवनला मिळत नाही. आज याठिकाणी राहणारे कुष्ठ रुग्ण बांधव कापड निर्मिती, लाकडाच्या वस्तूंची निर्मिती हा व्यवसाय करतात. आता आधार फाउंडेशनच्यावतीनं शेणापासून लाकूड तयार करण्याची मशीन तपोवनाला मिळाल्यामुळं येथील कुष्ठ रुग्ण बांधवांना रोजगाराचा नवा आधार मिळाला," असं विदर्भ महारोगी संस्था तपोवनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. सुभाष गवई यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं.
गोशाळा परिसरात उभारला प्रकल्प : "तपोवन परिसरात एक एकर जागेवर गोशाळा आहे. या गोशाळेत 70 गायी आणि म्हशी आहेत. या गायी आणि म्हशींचं शेण हे शेणखत म्हणून शेतात वापरलं जायचं. आता या शेणापासून लाकूड तयार करण्याचा प्रकल्प गोशाळेत सुरू करण्यात आलाय. यामुळं या प्रकल्पासाठी लागणारं शेण या गोशाळा परिसरात उपलब्ध आहे," असं प्रा. डॉ. सुभाष गवई यांनी सांगितलं.
असा आहे प्रकल्प
- परिसरातील काडी कचरा, फर्निचर कामात तयार होणारा भुसा हा शेणात मिसळून हे मिश्रण मशीनमध्ये बारीक करून विशिष्ट आकारामधून ते बाहेर येतं.
- स्मशानात लागणाऱ्या लाकडांचा साचा, धार्मिक विधीसाठी लागणारं लाकूड आणि घरगुती तसंच हॉटेलमधील भट्ट्यांसाठी लागणारं लाकूड, अशा तीन प्रकारात शेणापासून लाकूड तयार होतं.
- मशीनमधून तयार होऊन येणारं हे लाकूड सुरुवातीला ओलं असतं. त्याला उन्हात सुकवलं जातं. सुकलेलं हे लाकूड छान पेट घेतं.
पर्यावरण संतुलनात मदत : "शेणाच्या लाकडांमुळं वृक्ष तोडीला आला बसणार आहे. आज हिंदू स्मशानभूमीत मोठ्या प्रमाणात लाकडांचा उपयोग होतो. त्या लाकडांऐवजी हे शेणापासून तयार झालेलं लाकूड वापरलं तर पर्यावरण संवर्धनात मोठी मदत होईल. अमरावती शहरातील सर्वात मोठी हिंदू स्मशानभूमी आणि किशोर नगर परिसरातील स्मशानभूमी संचालक मंडळासोबत आमचं बोलणं सुरू आहे. या दोन्ही स्मशानभूमीत हॉटेल व्यावसायिकांपेक्षा अर्ध्या दरात शेणाचे लाकूड दिलं जाईल. तसंच शेणापासून लाकूड तयार करण्याच्या प्रकल्पाचा आम्ही विचार करत असतानाच पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात मोलाचं कार्य करणाऱ्या आधार फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रदीप बाजड यांनी आम्हाला देणगी स्वरूपात हा प्रकल्प उभारून दिला आहे," असं देखील प्रा. डॉ. सुभाष गवई यांनी सांगितलं.
वृक्ष तोडीला आळा बसेल : "अमरावती शहराला त्यागाची वैभवशाली परंपरा लाभली आहे. दाजीसाहेब पटवर्धन यांनी कुष्ठ रुग्णांची सेवा करून तपोवनाला पवित्र केलंय. तपोवनातील कुष्ठ बांधवांसाठी मदतीचा हात म्हणून आमच्या संस्थेनं शेणापासून लाकूड तयार करणारी 80 हजार रुपये किमतीची मशीन देणगी स्वरूपात दिली. ही मशीन राजस्थानमधून आम्ही आणली आहे. हिंदू स्मशानभूमीत या शेणाच्या लाकडांचा उपयोग व्हावा, हा खरा उद्देश आहे. कुष्ठ रुग्णांना रोजगारासाठी नाव आधार मिळेल आणि यामाध्यमातून वृक्ष तोडीला आळा बसेल हाच आमचा प्रयत्न आणि उद्देश आहे, " असं आधार फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रदीप बाजड यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना स्पष्ट केलं.
