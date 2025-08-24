नागपूर - लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत काही महिलांनी बेकायदेशीरपणे घेतलेले लाभ महाराष्ट्र सरकार थांबवेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सांगितलं. या योजनेअंतर्गत मासिक लाभांचा दावा करणाऱ्या २६ लाखांहून अधिक लोकांची चौकशी सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "काही महिलांकडून बेकायदेशीरपणे दावा केला जात असलेला या योजनेचा लाभ थांबवला जाईल," असं मुख्यमंत्री पत्रकारांना म्हणाले.
लाडकी बहीण या योजनेमुळे २१ ते ६५ वयोगटातील प्रत्येक कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच त्यांच्या खात्यावर रोख रक्कम मिळण्याचा लाभ मिळू शकतो. तथापि, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला किंवा वयोगटाबाहेरील महिलांनी १,५०० रुपयांचे मासिक पेमेंट घेतल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितले होतं.
लाडकी बहीण योजनेच्या व्यापक अपात्रता आणि गैरवापराच्या संशयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या २६ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लक्ष्य करून मोठ्या प्रमाणात पडताळणी मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता पडताळणी होत आहे. त्या माध्यमातून अनेक महिला या योजनेचा गैरमार्गानं फायदा घेत असल्याचं समोर येत आहे. त्यामुळे आता या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा फायदा घेता येणार नाही.
यापूर्वीच अशा प्रकारे या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचं लक्षात आल्यानं, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तून बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागानं विशेष पडताळणी मोहीम हाती घेतली. त्याअंतर्गत आयकर विभागाच्या मदतीनं लाभार्थ्यांचं वार्षिक उत्पन्न तपासण्यात आलं. त्यानुसार, अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न आणि चारचाकी गाडी असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आलं. शिवाय, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी, जसं की संजय गांधी निराधार योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, 65 वर्षांहून अधिक वय, असे निकष लावून संबंधित लाभार्थ्यांना योजनेतून बाद ठरवण्यात आलं. याच पडताळणीत 2 हजार 652 महिला सरकारी सेवेत असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळं त्याचा अहवाल संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आला. त्यानुसार, सरकारी सेवेतील 1 हजार 189 महिलांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेतल्याचं निष्पन्न झालं असून, उर्वरित महिलांबाबतचा अहवाल प्रलंबित असल्याचं महिला आणि बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं 'ई-टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं होतं. त्यामुळे लवकरच यातून अनेक महिलांची गच्छंती होणार आहे.