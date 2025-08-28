नाशिक : ऋषी पंचमीनिमित्त हजारो महिलांनी नाशिकच्या रामकुंडावर गोदावरी नदीत स्नान करून पूजा करत सप्तऋषींप्रति आपली श्रद्धा अर्पण केली. महिलांनी केलेल्या गर्दीमुळं रामकुंडावर महिलांचा कुंभमेळा भरला का? असं चित्र निर्माण झालं होतं.
हजारो महिलांची रामकुंडावर गर्दी : भाद्रपद मासातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथीला ऋषिपंचमी म्हणतात. या दिवशी महिला व्रत करतात. हे व्रत कळत-नकळतपणे झालेल्या पापांचे दोष दूर करण्यासाठी केलं जातं. यावर्षी हे व्रत स्त्रियांकडून रजस्वला दोष निवारणार्थ अवस्थेत केलं जातं. या व्रतामध्ये मुख्यतः सप्तऋषी आणि अरुंधती यांचं पूजन केलं जातं. यामुळं याला ऋषिपंचमी असं म्हणतात. ऋषीपंचमीचे व्रत करणाऱ्या महिलांनी जमिनीवर पेरलेले कुठलंही अन्यधान्य त्या दिवशी खाऊ नयेत अशी मान्यता आहे. ऋषीपंचमीनिमित्त हजारो महिलांनी गुरूवारी पहाटेपासून नाशिकच्या रामकुंडावर गोदावरी नदीत स्नान, पूजा करत सप्तऋषींप्रति आपली श्रद्धा अर्पण केली.
दोष मुक्तीसाठी केलं जातं व्रत : "भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष मुहूर्तावर येणाऱ्या पंचमीला ऋषिपंचमीचं हे व्रत केलं जातं. गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी सप्तऋषींची पूजा केली जाते. हे व्रत जीवनात पाप नाश मुक्तीसाठी करण्यात येतं. तसंच हे व्रत केल्यास विवाहित महिलांची मनोकामना पूर्ण होते, अशी मान्यता आहे. महिला सप्तऋषींची विधीनुसार पूजा करून सुख, शांती, समृद्धी, धन-धान्य, संतती प्राप्तीची मनोकामना करतात. हळद, चंदन, फुलं आणि अक्षता यांचा अभिषेक करून क्षमायाचना केली जाते. अविवाहित महिलांसाठीही हे व्रत विशेष फलदायी मानलं जातं. तसंच या दिवशी गंगा स्नान करण्याला विशेष महत्त्व आहे," असं पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.
