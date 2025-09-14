पहिल्या बाळंतपणात जुळे तर तिसऱ्यावेळी महिलेनं दिला चक्क चार बाळांना जन्म!
तिसऱ्या बाळंतपणावेळी महिलेने चक्क चार बाळांना जन्म दिला आहे. प्रसुतीची ही अवघड शस्त्रक्रिया सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात झाली आहे.
सातारा : सातारा जिल्हा क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात शनिवारी एका महिलेनं तिसऱ्या बाळंतपणावेळी चक्क चार बाळांना जन्म दिला. त्यामध्ये तीन स्त्री आणि एका पुरूष जातीच्या अर्भकाचा समावेश आहे. जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाने ही अवघड शस्त्रक्रिया केली असून बाळंतीण सुखरूप आहेत. मात्र, नवजात शिशूंचं वजन कमी असल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं आहे.
डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न : प्रसुती झालेली महिला ही मूळची पुणे जिल्ह्यातील असून कामानिमित्त तिचे कुटुंबीय कोरेगाव तालुक्यात वास्तव्यास आहेत. गरोदर असल्याने ती जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल झाली होती. प्रसुती विभागाचे डॉ. सदाशिव देसाई, डॉ. तुषार मसराम, भूलतज्ञ डॉ. नीलम कदम, डॉ. दिपाली राठोड यांनी मिळून शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यामुळे ही अवघड प्रसूती यशस्वीरीत्या पार पडली. याबद्दल डॉक्टरांचे कौतुक होत आहे.
प्रसूती होती गुंतागुंतीची : मूळ पुणे जिल्ह्यातील सासवडची आणि सध्या कोरेगाव जि. सातारा येथे वास्तव्यास असणारी गरोदर महिला शुक्रवारी सायंकाळी सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल झाली. स्त्रीरोग विभागाच्या तज्ज्ञांनी तिची तपासणी केली असता गर्भाशयात चार अपत्ये असल्याचं निदर्शनाला आलं.
साताऱ्यात पहिल्यांदाच झाली अशी प्रसुती : डॉक्टरांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने शस्त्रक्रिया करून महिलेची प्रसुती केली. चारही बाळांचे वजन साधारण १२०० ते १६०० ग्रॅमच्या दरम्यान असल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं. तसेच महिलेला विशेष उपचार सेवा पुरवली. बाळंतीण आणि नवजात शिशू सध्या सुखरूप आहेत. अशी दुर्मिळ प्रसूती जिल्हा रुग्णालयात पहिल्यांदाच झाली असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
महिलेला पहिल्या बाळांतपणात झाले जुळे : संबंधित महिलेची यापूर्वी दोन बाळंतपणं झाली आहेत. पहिल्या बाळंतपणात तिला जुळे आणि दुसज्या बाळंतपणात एक मूल झाले होते. आता तिसऱ्या बाळंतपणामध्ये महिलेने पुन्हा चार बाळांना जन्म दिला आहे. पहिल्या प्रसुतीवेळी जुळे (एक मुलगा व एक मुलगी) झाले होते. दुसऱ्या वेळी एक मुलगी आणि आता तिसऱ्या वेळी तीन मुली आणि एका मुलाचा जन्म झाला आहे.
दुर्मिळ प्रसुतीचा प्रकार : "जगभरात यापूर्वी आश्चर्यकारक प्रसुती झाल्या आहेत. मोरोक्कोमध्ये महिलेनं ९ तर पाकिस्तानमध्ये ७ मुलांना जन्म दिला होता. पाच ते सात लाखांमध्ये अशी एखादी दुर्मिळ घटना घडते. साताऱ्यातील प्रकार हा तसाच आहे," अशी प्रतिक्रिया जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे आणि प्रसूती विभागाचे डॉ. सदाशिव देसाई यांनी दिली.
