मनमाड - मनमाड बस आगार हे अपघाताचे ठिकाण होत असून महिनाभरात या ठिकाणी दोन अपघात घडले. यात एक महिला ठार झाली तर आज एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. अपघातात या महिलेचे दोन्ही पाय गेले आहेत. लक्ष्मीबाई ताठे असं या महिलेचं नाव असून या महिलेला तत्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून मनमाड बस आगारात कोणत्याही प्रकारची सुरक्षितता बाळगली जात नाही, यामुळे येथे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे असा नागरिक आरोप करत आहेत. आगार प्रमुख यांनी याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
बस स्थानकाचं नुतनीकरण सुरू - मनमाड शहर मुख्य बस स्थानकाचं नुतनीकरण सुरू असून यामुळे अर्ध्या बस स्थानकातच एसटीचा कारभार सुरू आहे. त्यात पावसाळ्याचे दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणात चिखल आहे. यामुळे बस स्थानकात आलेल्या प्रवाशांना बसमध्ये बसण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते आहे. त्यात सामानाबरोबरच जवळील लहान मुलंही संभाळून जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे. यात एसटीचालक हे देखील मोठ्या बेदारकरपणे गाडी चालवतात. यामुळे अनेकदा अपघात झाले आहेत. गेल्या महिनाभरात या बस स्थानकावर दोन मोठे अपघात झाले. यात एक महिला जागीच ठार झाली तर आज मनमाड आगाराची बस रिव्हर्स घेताना झालेल्या अपघातात एका महिलेचे दोन्ही पाय बसखाली आले. यामुळे ही महिला गंभीर जखमी झाली असून तिला तत्काळ मनमाड उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. हा अपघात इतका भयंकर होता की, अपघाताच्या ठिकाणी रक्ताचे थारोळे साचले होते. सुरवातीला या महिलेला कोणीही मदत केली नाही. मग काही तरुणांनी गाडी आणून या महिलेला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं.
महिनाभरात दुसरी घटना प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात - मनमाड बस आगारात महिन्याभरात बसने अपघात होण्याची ही दुसरी घटना घडली असून मागे एक महिला ठार झाली. आज एका महिलेचे पाय गेले. मात्र आगार व्यवस्थापक यावर काहीच उपाययोजना करत नसल्याने प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुळात आपल्या बस आगारात येणाऱ्या प्रवाशांना सुरक्षा देण्याची जबाबदारी आगार व्यवस्थापक व प्रशासनाची आहे. मात्र प्रशासन काहीच करत नाही, अशी तक्रार प्रवासी करत आहेत. येणाऱ्या बसेस व्यवस्थित लावाव्यात किंवा या ठिकाणी वॉचमन नेमावा तसंच सुरक्षितता संदर्भात जनजागृती करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.