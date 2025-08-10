ठाणे : ठाणे महापालिका वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहभागी झाल्याचं पाहायला मिळालं. या मॅरेथॉनमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे पालिका मुख्यालय ते पाचपाखाडी येथील साईबाबा मंदिरापर्यंत मोठ्या उत्साहानं धावण्याचा आनंद घेतला. यादरम्यान एकनाथ शिंदे यांना धावताना पाहून स्पर्धकांमध्ये अनोखा उत्साह निर्माण झाल्याचं दिसून आलं. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आयुक्त सौरभ राव देखील सोबत होते. दरम्यान, या स्पर्धेत पुरुष गटात पुण्याच्या एएसआयच्या धर्मेंद्र यानं अव्वल स्थान पटकावलं. त्यानं 01 तास 07 मिनिटं आणि 41 सेकंद वेळेसह 21 किमीचं अंतर पार केलं. तर, महिला गटात नाशिकच्या रविना गायकवाड यांनी 01 तास 25 मिनिटं आणि 46 सेकंद वेळ घेत शर्यत पूर्ण केली. या स्पर्धेत सुमारे 25 हजार स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला. तर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के, माजी आमदार रवींद्र फाटक यांच्या हस्ते विजेत्या धावपटूंना गौरविण्यात आलं.
मॅरेथॉन स्पर्धा विविध 12 गटात : कोरोनापासून गेली पाच वर्षे खंडित झालेली ही स्पर्धा यंदा आबालवृद्धांच्या सहभागाने अत्यंत उत्साहात झाली. ठाणे महानगरपालिका आणि ठाणे जिल्हा हौशी अॅथलेटिक्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं होणाऱ्या 31 व्या वर्षा मॅरेथॉनचं रविवार सकाळी आयोजन करण्यात आलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुरुष गटाच्या तर लता शिंदे यांनी महिला गटाच्या स्पर्धेला झेंडा दाखवला. त्यानंतर, टप्प्याटप्यानं एकूण 12 गटातील स्पर्धांचा शुभारंभ महापालिका मुख्यालयासमोरील चौकातून करण्यात आला. 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्पर्धेत महिला आणि पुरुष गटात ज्येष्ठ नागरिक उत्साहानं सहभागी झाले होते. ठाणे वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धा विविध 12 गटात झाली. विजेत्यांना एकूण 10 लाख 38 हजार 900 रुपयांची रोख पारितोषिके देण्यात आली. मॅरेथॉन स्पर्धेतील विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकांमध्ये वाढ करण्यात आली. 21 कि.मी स्पर्धेतील विजेत्यास एक लाखांचे रोख पारितोषिक, सन्माचिन्ह, मेडल व प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले.
सरकारनं खेळाडूंना पाठबळ दिलंय - एकनाथ शिंदे : "खेलो इंडिया फिट इंडिया जसं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खेळाडूंसाठी प्राधान्य दिलं आहे. खेळाडूंना केंद्र सरकारनं पाठबळ दिलेलं आहे. तसंच राज्य सरकारनं देखील खेळाडूंना पाठबळ दिलेलं आहे, " अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. वर्षा मॅरेथॉनचं आयोजन ठाणे महापालिकेनं उत्कृष्ट केलं आहे. यामध्ये 25 हजार धावक सहभागी होत आहेत. या मॅरेथॉनमध्ये जिल्ह्यातून...जिल्ह्याच्या बाहेरून...सगळीकडून धावक येत असतात. टॅलेंट आहे, पोटेन्शिअल आहे, पण प्लॅटफॉर्मची गरज असते. म्हणून ठाणे महापालिका गेली 31 वर्ष या वर्षा मॅरेथॉनच्या माध्यमातून खेळाडूंना प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देत आहे. ही वर्षा मॅरेथॉन स्वर्गीय सतीश प्रधान यांनी सुरू केली. या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेल्या धावकांचा मी स्वागत करतो. स्पर्धा सुदृढ आरोग्यासाठी आहे. ठाणे बदलतंय आणि त्या बदलत्या ठाण्याबरोबर ठाण्यातील तरुणाईलाही उर्जा देण्याचे काम ही मॅरेथॉन करत आहे. म्हणूनच 'मॅरेथॉन ठाण्याची… उर्जा तरुणाईची' असं घोषवाक्य घेतलं आहे. तू धाव, तू धाव...घे क्षितिजाचा ठाव हे गाणंही अत्यंत प्रेरणादायी आहे," एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
ठाणे इंटरनल मेट्रोनं जोडणार : "सप्टेंबर अखेरपर्यंत मेट्रोची ट्रायल रन व्हावी, असा प्रयत्न आमचा आहे. या मेट्रोचा ट्रायल रन होईल. ती या वर्षअखेरीस सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे. मेट्रोचे जाळं एमएमआर क्षेत्रात मजबूत करत आहोत. जेणेकरून रस्त्यावर येणारी वाहतूक कमी होईल. लोक मेट्रोमध्ये प्रवास करतील. मुख्य मेट्रो आहे वडाळा ते ठाणे, ठाणे ते घोडबंदर दहिसर मीरा-भाईंदर आणि पुन्हा मुंबई, असा जो रस्ता आहे त्याला देखील आम्ही इंटरनल मेट्रोनं जोडणार आहोत. ठाण्याची इंटरनल मेट्रो मंजूर झाली आहे. पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ठाण्यातले जे नागरिक आहेत, त्यांना मेन मेट्रोशी जोडण्यासाठी ही इंटरनल मेट्रो खूप कामाला येणार आहे. आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि त्यांना एकच टास्क दिलेला आहे. या ठाण्यातली वाहतूक कोंडी दूर करणं. परवाच मी घोडबंदर गायमुख रस्त्याची पाहणी देखील केली आहे. काही काळानंतर ठाण्यातील वाहतूक कोंडी दूर झालेली दिसेल," असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
स्पर्धेचा निकाल
पुरुष खुला गट - अंतर 21 किमी
धर्मेंद्र, एसएसआय, पुणे
अंकुश हक्के, सांगली
कमलाकर देशमुख, नाशिक
बेलिअप्पा एपी, एसएसआय, पुणे
सचिन यादव, मुंबई उपनगर
राज तिवारी, मुंबई
इश्वर झिरवाल, नाशिक
धुलदेव घागरे, सांगली
अमोल अमुने, सोलापूर
सिद्धेश बर्जे, रत्नागिरी
महिला खुला गट - अंतर 21 किमी
रविना गायकवाड, नाशिक
आरती पवार, नाशिक
साक्षी जड्याल, रत्नागिरी
ऐश्वर्या खलाडकर, पुणे
रुक्मिणी भोरे, पालघर
अभिलाषा मोडेकर, पुणे
प्रियांका पैकाराव, ठाणे
प्रतिक्षा चोरमले, मुंबई
आंचल मारवा, मुंबई
उर्मिला बने, मुंबई
पुरुष, 18 वर्षावरील, 10 किमी
चैतन्य रुपनेर, सांगली
अतुल बरडे, नाशिक
वैभव शिंदे, नाशिक
आशुतोष यादव, मुंबई
प्रतिक डांगरे, पालघर
मन्नू सिंग, ठाणे
हितेश शिंदे, मुंबई
हर्षा चौहान, मुंबई
दत्ता आढाव, परभणी
सूरज झोरे, सातारा
महिला, 16 वर्षावरील, 10 किमी
साक्षी भंडारी, अहिल्यानगर
मानसी यादव, पुणे
रिनकी पवार, नाशिक
शेवंता पवार, धुळे
आरती भगत, नागपूर
मोनिका सिंग, मुंबई
प्रियांका कुपते
आदिती पाटील, ठाणे
प्रियांका देवरे, नाशिक
जयश्री कुंजरा, पालघर
मुले, 18 वर्षाखालील, 10 किमी
रोहित संगा
विवेक शाह
ओंकार सावंत
आदित्य यादव
कृष्णा जाधव
आशिष गौतम
अनुप प्रजापती
विघ्नेश पाटील
दुर्वेश पाटील
निशू शर्मा
मुले, 15 वर्षाखालील, 05 किमी
आशिष राजबर
रुद्र घाडगे
कयान चव्हाण
ओंकार भट
सर्वेश लावंड
आयान पिंजारी
आर्यन वेखंडे
हर्षवर्धन सुर्वे
रोहीत राठोड
प्रतिक खानसोळे
मुली, 15 वर्षाखालील, 05 किमी
अल्येस लोपेझ
अल्विना मॅट्स
श्रेया ओझा
जस्लीन शैजू
भक्ती कदम
बुर्शा शेख
मानसी कांबळे
नेहा हलगरे
वंशिका जंगम
प्रिती शहा
मुले, 12 वर्षाखालील, 03 किमी
आराध्य पाटील
रिधम साईल
पवन वर्मा
तेजप्रताप कुमार
जेकब मेयन
दक्ष दळवी
सार्थक यादव
अयन पांडे
मारुती वर्मा
अर्णव अडसुळ
मुली, 12 वर्षाखालील, 03 किमी
ओवी पाटील
जान्हवी गुंजाळ
अभिगेल गॅरजल
आहाना निरंकारी
रिया गोसावी
तन्मयी भोईर
स्तुती फातर्फेकर
अद्विका घोळे
अनन्या प्रसाद
अनघा भोईर
पुरुष - 60 वर्षांवरील, 01 किमी
नारायण कंदमवार
सुधाकर शिंदे
एकनाथ पाटील
अशोक भोगले
पुनाजी सातव
महिला - 60 वर्षांवरील, 01 किमी
आशा पाटील
रेखा ताम्हाणेकर
प्राची वाघ
शुभांगी भोगले
साधना दलाल
कॉर्पोरेट रन, अंतर 01 किमी
दिलीप शिंदे
प्रकाश साईल
स्मिता काजवे
हर्षल पाटील
श्रीकांत आंबाडे
