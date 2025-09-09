केंद्र सरकारच्या जीएसटी कपातीच्या निर्णयाचा खरंच लोकांना फायदा होणार? अर्थतज्ज्ञांनी काय म्हटलंय? वाचा सविस्तर...
केंद्र सरकारनं जीएसटी कपातीचा महत्वाचा निर्णय घेतलाय. याची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे.
Published : September 9, 2025 at 8:45 PM IST
मुंबई : केंद्र सरकारनं दिवाळीपूर्वी सामान्य लोकांसाठी एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. केंद्र सरकारनं जीएसटी कपातीचा महत्वाचा निर्णय घेतलाय. याची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. मात्र, जीएसटीत सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्राचे आहे. जीएसटी कपातीच्या निर्णयामुळं महाराष्ट्राकडून 9500 कोटींचं नुकसान होणार आहे. जीएसटी कपातीमुळं दैनंदिन वस्तू स्वस्त होणार आहेत, त्यामुळं याचा सामान्य लोकांना फायदा होईल, असं बोललं जातंय. तर याचा उद्योगांना फायदा होईल की ग्राहकांना? वस्तूचे दर कमी झाल्यामुळं मागणी वाढेल, परिणामी पुरवठा देखील वाढेल, या सर्वामुळं अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल का? असे अनेक प्रश्न याननिमित्तानं उपस्थित केले जातायेत, यासंदर्भात पाहूया...
चार स्लॅबऐवजी आता दोन स्लॅब : दरम्यान, जीएसटी सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत केंद्राची ही जीएसटी करात सर्वात मोठी सुधारणा असल्याचं बोललं जात आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर सुधारणेत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार स्लॅबऐवजी आता दोन स्लॅब करण्यात आलेत. 12 टक्के आणि 28 टक्के असे स्लॅब बंद करुन आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के कर करण्यात आले आहेत. ही नवीन करप्रणाली 22 सप्टेंबरपासून देशभर लागू करण्यात येणार आहे. या नवीन जीएसटी कर प्रणालीचा फायदा शेतकरी, सामान्य जनता, लहान व्यावसायिक, मध्यमवर्गीय आणि विद्यार्थी यांना होईल. तसंच अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळेल असं सरकारकडून सांगण्यात येतंय.
काय स्वस्त होणार?
- शेतकऱ्यांची उपकरणे स्वस्त होणार
- इलेक्ट्रॉनिक्स व घरगुती उपकरणंही स्वस्त होणार
- चार चाकी गाड्या खरेदी करणं स्वस्त होणार
- शिक्षणाशी संबंधित वस्तू करमुक्त होणार
- उपचार व विमाही परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार
सामान्यांना खरंच दिलासा? : दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटी सुधारणांबद्दल संकेत दिले होते. जीएसटी कर टक्केवारी कमी झाल्यानं त्याचा थेट फायदा छोटे व्यावसायिक, सामान्य लोकं, गृहिणी, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, विद्यार्थी यांना होणार आहे. केंद्र सरकारनं जीएसटी कर प्रणालीत सुधारणा केल्यामुळं सामान्य लोकांना दिलासा मिळाल्याचं बोललं जातंय. तसंच दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारनं लोकांना गिफ्ट दिलं आहे. "दैनंदिन वस्तुवर जीएसटी कपात झाली आहे. त्यामुळं वस्तुंच्या किंमती कमी होतील, याचा नक्कीच फायदा लोकांना होईल, हे खरंच दिवाळीपूर्वी सरकारने गिफ्ट दिलं आहे, असं दादरमधील कृष्णा सावंत यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे. तर "जरी जीएसटी कपात झाली तर दुसरीकडे महागाई कमी होत नाही, महागाई दिवसेंदिवस वाढतच आहे, महागाई, बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारचे हे काही गिफ्ट म्हणता येणार नाही", असं सायन येथे राहणारे रमेश पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलं आहे.
सरसकट जीएसटी रद्द व्हावा : दरम्यान, "सरकारनं जरी आता चार स्लॅब ऐवजी आता दोन स्लॅब आणले असले, आणि जीएसटी कपातीमुळं 94 हजार कोटी तोटा होत असल्याचं सरकार म्हणत असले तरी हे अन्य मार्गानं लोकांकडून कर उकळणार आहेत. मुळात जीवनावश्वयक वस्तुवर जीएसटी लागताच कामा नये, जीवनावश्वयक वस्तुवरील सरसकट जीएसटी रद्द व्हावा, अशी आमची मागणी आहे," असं अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. याचबरोबर, "सरकार म्हणतंय की, आम्ही श्रीमंत लोकांकडून जीएसटी कर किंवा अन्य कराच्या माध्यमातून पैसे वसूल करु, पण 140 करोडच्या देशात मध्यमवर्गीय आणि सामान्य लोकाचं प्रामाणिकपणे कर भरतात. श्रीमंत लोकं केवळ साडेतीन टक्केच कर भरतात आणि 97 टक्के लोकंही सामान्य किंवा मध्यमवर्गीय लोकं कर भरतात. त्यामुळं जीवनावश्यक वस्तूंवर जो जीएसटी लावला आहे, तो पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे, तरच लोकांना दिलासा मिळेल," असंही अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी म्हटलं आहे.
सरकार कॅग रिपोर्ट का देत नाही? : "जीएसटी करामुळं महाराष्ट्राकडून सरकारला 9500 कोटी रुपये मिळायचे. पण त्याबदल्यात केंद्र सरकार महाराष्ट्राला काय द्यायचे? हा खरा प्रश्न आहे. सरकार वरवर सांगतंय की जीएसटी कपात केली पण खरी वस्तुस्थिती आहे की, अनेक वस्तूंवरील कर कमी झालेच नाही आहेत. जीएसटी कपातीचा फायदा इन्शुरन्स कंपनीला होणार आहे. पण तो इन्शुरन्स घेणाऱ्या ग्राहकाला होणार नाही. पण जीएसटी कपातीमुळं वस्तूची मागणी वाढून परिणामी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकार जीएसटीच्या माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला 2 लाख कोटी जमा करते. एकीकडे सरकार म्हणतं की, जीएसटी कपात केली. पण दुसरीकडे जीएसटीचा नवीन 40 टक्के स्तर येणार आहे, त्याविषयी काही सरकार सांगत नाही. यामध्ये 48 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी सरकार लावणार आहे, यात चैनीच्या वस्तू, आरोग्याविषयक घातक वस्तूंवर सरकारकडून जीएसटी लावण्यात येणार आहे. मुळात सध्या एवढी महागाई आणि बेरोजगारी आहे. त्यामुळं जीवनावश्वयक वस्तुवर जीएसटी लागताच कामी नये. पूर्णपणे माफ केला पाहिजे, केवळ 9 किंवा 12 टक्केच जीएसटी ठेवला पाहिजे. दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी का लावला जात नाही? हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे जीएसटीबाबत केंद्र सरकार कॅग रिपोर्ट का देत नाही?, तो दिला पाहिजे," असाही सवाल अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा :