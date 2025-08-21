ETV Bharat / state

पर्यायी बाजारपेठ शोधणार, अमेरिकेला आव्हान देणार; मुख्यमंत्र्यांनी आखला अॅक्शन प्लॅन - CHIEF MINISTER DEVENDRA FADANVIS

'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत.

Chief Minister of the state Devendra Fadnavis
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 3:43 PM IST

1 Min Read

मुंबई : अमेरिकेनं भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरिफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता भारत देश आपली पावले टाकत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील त्याबाबत अॅक्शन प्लॅन आखला असून, आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेनं लादलेल्या टॅरिफला इष्टापत्तीत परावर्तित करण्याचं नियोजन त्यांनी केलंय. जागतिक आयात निर्यात धोरणाच्या अनुषंगानं करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस'मध्ये 100 बदल करावेत. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत.

स्वतंत्र 'वॉर रूम' स्थापन करणार : मुख्यमंत्री म्हणाले, 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस'साठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावा घेण्यात येईल. राज्यामध्ये खासगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर अशा पद्धतीचं औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे. यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा. त्यातून उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील, अशी व्यवस्था असावी. यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल.

राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया : उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावं. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत खालील यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी आणि सद्यस्थितीत असलेल्या उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच 'रिफॉर्म' करण्यात यावं, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

महाराष्ट्रात 'लँड बँके'ची निर्मिती होणार : उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी लँड बँकेची निर्मिती, भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार, पर्यावरणीय परवानगी 60 दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार, जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार, निर्यात वाढविण्यासाठी ' डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल' तयार करणार, समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्माणासाठी एक तालुका एक समूह विकास उपक्रम राबविणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचाः

मुंबई : अमेरिकेनं भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरिफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता भारत देश आपली पावले टाकत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील त्याबाबत अॅक्शन प्लॅन आखला असून, आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेनं लादलेल्या टॅरिफला इष्टापत्तीत परावर्तित करण्याचं नियोजन त्यांनी केलंय. जागतिक आयात निर्यात धोरणाच्या अनुषंगानं करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस'मध्ये 100 बदल करावेत. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत.

स्वतंत्र 'वॉर रूम' स्थापन करणार : मुख्यमंत्री म्हणाले, 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस'साठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावा घेण्यात येईल. राज्यामध्ये खासगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर अशा पद्धतीचं औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे. यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा. त्यातून उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील, अशी व्यवस्था असावी. यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल.

राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया : उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावं. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत खालील यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी आणि सद्यस्थितीत असलेल्या उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच 'रिफॉर्म' करण्यात यावं, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

महाराष्ट्रात 'लँड बँके'ची निर्मिती होणार : उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी लँड बँकेची निर्मिती, भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार, पर्यावरणीय परवानगी 60 दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार, जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार, निर्यात वाढविण्यासाठी ' डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल' तयार करणार, समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्माणासाठी एक तालुका एक समूह विकास उपक्रम राबविणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचाः

'बेस्ट' पतपेढीच्या पराभवावर राज ठाकरेंची एका वाक्यात प्रतिक्रिया; म्हणाले...

राज ठाकरेंशी भेटीआधी मुख्यमंत्री फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना फोन; कारण काय?

For All Latest Updates

TAGGED:

NARENDRA MODIDONALD TRUMPAMERICA TARIFFदेवेंद्र फडणवीसांचा अॅक्शन प्लॅनCHIEF MINISTER DEVENDRA FADANVIS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.