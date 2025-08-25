ETV Bharat / state

पालिकेतील 3 लाख कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार; मुंबई अध्यक्षपदी निवड होताच अमिट साटमांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलं - AMEET SATAM

मुंबई अध्यक्षपदाचं नियुक्तीपत्र स्विकारल्यानंतर आमित साटम यांनी सोमवारी (25 ऑगस्ट) माध्यमांशी संवाद साधला.

पालिकेतील 3 लाख कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार - अमित साटम (ETV Bharat Reporter)
Published : August 25, 2025 at 1:51 PM IST

मुंबई : पालिका निवडणूक जाहीर होण्याआधी मुंबईत राजकीय 'धुरळा' सुरू असताना, भाजपानं धक्कातंत्राचा अवलंब करत आमदार अमित साटम यांची मुंबईच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. भाजपाचा मुंबईतील आक्रमक चेहरा, अशी ओळख असलेल्या अमित साटम यांनी कोरोनाकाळातील भ्रष्ट्राचारावर पुस्तक काढून उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला अंगावर घेतलं होतं. आता मुंबई अध्यक्षपदी निवड होताच, मुंबई महापालिकेतील 3 लाख कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचा दावा करत त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना डिवचलं आहे.

3 लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार : मुंबई अध्यक्षपदाचं नियुक्तीपत्र स्विकारल्यानंतर आमित साटम यांनी सोमवारी (25 ऑगस्ट) माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, " 1997 ते 2022 पर्यंत मुंबई पालिकेत देशातील आजवरचा सर्वाधिक 3 लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार झाला आहे. पालिकेला या भ्रष्टाचारापासून मुक्त करण्याला आमचं प्राधान्य असेल. प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी भाजपा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. तसंच पंतप्रधान मोदींच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विकासाभिमुख, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी भाजपा कार्यकर्ते प्रत्येक मुंबईकरांच्या दारावर पोहोचून त्यांचे आशीर्वाद घेतील," असं आमदार अमित साटम यांनी म्हटलं आहे.

पालिकेवर महायुतीचा भगवा फडकवू : आपल्या प्राधान्यक्रमांविषयी माहिती देताना अमित साटम यांनी सांगितलं की, "पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि मुंबईकरांना हक्काचं घर देण्यासाठी प्राधान्य राहिल. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई शहराची ओळख बदलण्याचं षड्यंत्र रचलं जातंय. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेला सर्वाधिक महत्त्व दिलं जाईल. मुंबईकरांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. आम्ही मुंबई पालिकेवर महायुतीचा भगवा झेंडा फडकवण्यासाठी आणि महायुतीचा महापौर बसवण्यासाठी काम करू," असं अमित साटम यांनी सांगितलं.

ठाकरे बंधूंना बेस्टमधील निकालाची प्रतिमा पाठवणार - आशिष शेलार

  • मुंबई भाजपाचे मावळते अध्यक्ष आशिष शेलार यांनीही ठाकरे बंधूंना यावेळी डिवचलं. "बेस्ट कामगार पतसंस्थेच्या निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेच्या उत्कर्ष पॅनलचा दारुण पराभव झाला. मी ठाकरे बंधूंना या निवडणुकीच्या निकालाची फ्रेम करुन पाठवणार आहे. त्या फ्रेममध्ये फक्त भोपळा असेल," असा टोला आशिष शेलार यांनी लगावला.
  • राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपाविषयी बोलताना आशिष शेलार यांनी सांगितलं की, "राज यांचे पूत्र अमित ठाकरे माहीम मतदारसंघात पराभूत झाले. मग या निवडणुकीत उबाठाच्या महेश सावंत यांनी त्यांची मतं चोरली का? किंबहुना वरळीत मनसेचे संदीप देशपांडे यांच्या मतांची चोरी आदित्य ठाकरेंनी केली का? याचं उत्तर त्यांनी द्यावं."
  • याचबरोबर, "मुंबई पालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवरुन ठाकरे गटाकडून रडगाण्याचा बँड का वाजवला जात आहे? हिंमत असेल तर उबाठानं एकट्यानं लढून दाखवावं," असं आव्हानही आशिष शेलार यांनी दिलं.

