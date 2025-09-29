ETV Bharat / state

जिंकण्याची खात्री असलेल्याच जागा लढवणार; एकनाथ शिंदेंचं मुंबई महापालिका निवडणुकीबाबत सूचक वक्तव्य

केवळ संख्येसाठी जागा अडवण्याऐवजी निवडणूक योग्यतेवर (इलेक्टिव्ह मेरिट) लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय.

Mumbai Municipal Corporation Election
मुंबई महापालिका निवडणूक (Source- ETV Bharat)
मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीच्या जागावाटपाबाबत मोठं वक्तव्य केलंय. ज्या जागांवर विजयाची खात्री आहे, त्याच जागा लढवण्याचा निर्णय महायुती घेणार असून, केवळ संख्येसाठी जागा अडवण्याऐवजी निवडणूक योग्यतेवर (इलेक्टिव्ह मेरिट) लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय. मुंबई महापालिकेवर महायुतीचा भगवा झेंडा फडकावणं हेच आमचं मुख्य ध्येय असल्याचं त्यांनी सांगितले. मुंबईतील शिवसेना शाखाप्रमुखांच्या संवाद कार्यक्रमानंतर रविवारी रात्री आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

जागावाटपाबाबत लवकरच बैठक : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "जागावाटपाबाबत लवकरच महायुतीच्या समन्वयकांची बैठक होणार आहे. यामध्ये ज्या जागांवर विजयाची खात्री आहे, त्या जागा लढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. केवळ जागांची संख्या वाढवण्यासाठी जागा अडवणं योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक जागेचं इलेक्टिव्ह मेरिट तपासलं जाणार आहे." युतीतील सर्व पक्षांचा मान-सन्मान राखला जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलंय.

शाखाप्रमुख हा शिवसेनेचा कणा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असताना शिवसेनेनं मुंबईतील शाखाप्रमुखांशी संवाद साधण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. शिंदे यांनी यावेळी शाखाप्रमुखांचं महत्त्व अधोरेखित केलंय. "शाखाप्रमुख हा पक्षाचा कणा आहे. ते स्थानिक नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी सातत्यानं कार्यरत असतात. त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. आता सर्व शाखाप्रमुख निवडणुकीसाठी सज्ज झाले असून, मुंबई महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकवण्यासाठी ते उत्सुक आहेत," असं शिंदे म्हणाले.

विकासकामांवर जनतेचा विश्वास : शिंदे यांनी अडीच वर्षांत आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात येत असलेल्या विकासकामांचा उल्लेख केला. "मुंबई महापालिकेसाठी विविध विकास प्रकल्प राबवले गेले आहेत. या कामांच्या जोरावरच विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठं यश मिळालं. ही विकासकामे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यकर्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जनता आमच्या कामांवर विश्वास ठेवते आणि याच विश्वासाच्या जोरावर आम्ही मुंबई महापालिका निवडणुकीत यश मिळवू," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विरोधकांना योग्य ज्योतिषी मिळाला नाही : विरोधकांवर टीका करताना शिंदे म्हणाले, "विरोधकांना निवडणुकीत पराभव स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे ते ईव्हीएम, न्यायालय आणि निवडणूक आयोगावर आक्षेप घेतात. आमचं सरकार जाणार, मुख्यमंत्री निवडणुकीत पडणार, असं ते सातत्याने बोलत होते. पण त्यांना योग्य ज्योतिषी मिळाला नाही. जनतेनं आम्हाला पुन्हा निवडून दिलं आहे. विरोधकांना त्यांच्या भ्रमात राहू द्या, आम्ही महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत", असा टोला शिंदेंनी लगावला.

मुंबईत महायुतीचाच महापौर : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर महायुतीचाच महापौर असेल, असा दावा शिंदे यांनी केला. "कोणाला किती जागा मिळतील हे महत्त्वाचं नाही, तर मुंबई महापालिकेवर महायुतीचा भगवा झेंडा फडकवणं आणि महायुतीचा महापौर निवडून आणणं हे आमचं ध्येय आहे," असे त्यांनी सांगितलं. यासाठी कार्यकर्ते आणि पक्ष यंत्रणा पूर्णपणं सज्ज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

EKNATH SHINDEDEVENDRA FADANVISAJIT PAWARएकनाथ शिंदेMUMBAI CIVIC ELECTIONS

