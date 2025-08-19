मुंबई : पती-पत्नीप्रमाणं एकमेकांना पैसे किंवा मालमत्ता स्वरूपात दिलेल्या भेटवस्तूंवर आयकर आकारला जाऊ नये, अशी मागणी करत एका समलिंगी जोडप्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यावर राज्य सरकारला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण? : पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची भेटवस्तू मिळाल्यास त्यावर सरकारकडून आयकर लावला जातो. कारण ही भेटवस्तू म्हणजे तुमचं उत्पन्न समजलं जातं. कर चोरी रोखण्यासाठी सरकारकडून ही तरतूद करप्रणालीत करण्यात आलीय. मात्र, जर ही भेटवस्तू तुमचा नातलग अथवा जोडीदारानं दिलेली असल्यास त्यावर कर लागत नाही, अशी तरतूद आयकर कायद्यात केलेली आहे. मात्र, संबंधांना कायद्यानं मान्यता मिळूनही या तरतुदीचा लाभ अद्याप समलिंगी जोडप्यांना दिला जात नाहीय. त्यामुळे या तरतुदीचा लाभ समलिंगी जोडप्यांनाही मिळावा, अशी मागणी करत एका जोडप्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागितली.
सुनावणी 18 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब : या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेत संवैधानिक मुद्दा उपस्थित करण्यात आलाय, त्यामुळे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांना याप्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत नोटीस जारी करत, त्यांनीच याबाबत योग्य तो खुलासा करावा, असे निर्देश देत उच्च न्य्यालयाने सुनावणी 18 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.
समलिंगी जोडप्यांना आजही समानतेची वागणूक नाहीच : स्त्री व पुरुषाच्या नात्याला जोडीदार असल्याचं समजून कायद्यानं या दोघांतील व्यवहाराला भेटवस्तू मानून करमाफी दिली जाते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता मिळालेली असतानाही या तरतुदीचा लाभ समलिंगींना मात्र दिला जात नाही. हे संविधानानं दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करण्यासारखं आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केलाय. हा त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.
