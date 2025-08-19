ETV Bharat / state

समलिंगी जोडप्यांना इतर पती-पत्नीप्रमाणं करप्रणालीत मिळणारी सवलत का दिली जात नाही? उच्च न्यायालयात याचिका - BOMBAY HIGH COURT

आम्ही एकमेकांना दिलेल्या भेटवस्तूंवर कर आकारु नका, अशी मागणी करत समलिंगी जोडप्यानं दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.

same sex couple gift tax bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 1:31 PM IST

1 Min Read

मुंबई : पती-पत्नीप्रमाणं एकमेकांना पैसे किंवा मालमत्ता स्वरूपात दिलेल्या भेटवस्तूंवर आयकर आकारला जाऊ नये, अशी मागणी करत एका समलिंगी जोडप्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यावर राज्य सरकारला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण? : पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची भेटवस्तू मिळाल्यास त्यावर सरकारकडून आयकर लावला जातो. कारण ही भेटवस्तू म्हणजे तुमचं उत्पन्न समजलं जातं. कर चोरी रोखण्यासाठी सरकारकडून ही तरतूद करप्रणालीत करण्यात आलीय. मात्र, जर ही भेटवस्तू तुमचा नातलग अथवा जोडीदारानं दिलेली असल्यास त्यावर कर लागत नाही, अशी तरतूद आयकर कायद्यात केलेली आहे. मात्र, संबंधांना कायद्यानं मान्यता मिळूनही या तरतुदीचा लाभ अद्याप समलिंगी जोडप्यांना दिला जात नाहीय. त्यामुळे या तरतुदीचा लाभ समलिंगी जोडप्यांनाही मिळावा, अशी मागणी करत एका जोडप्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागितली.

सुनावणी 18 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब : या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेत संवैधानिक मुद्दा उपस्थित करण्यात आलाय, त्यामुळे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांना याप्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत नोटीस जारी करत, त्यांनीच याबाबत योग्य तो खुलासा करावा, असे निर्देश देत उच्च न्य्यालयाने सुनावणी 18 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

समलिंगी जोडप्यांना आजही समानतेची वागणूक नाहीच : स्त्री व पुरुषाच्या नात्याला जोडीदार असल्याचं समजून कायद्यानं या दोघांतील व्यवहाराला भेटवस्तू मानून करमाफी दिली जाते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता मिळालेली असतानाही या तरतुदीचा लाभ समलिंगींना मात्र दिला जात नाही. हे संविधानानं दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करण्यासारखं आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केलाय. हा त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.

हेही वाचा -

  1. सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं बदलला; न्यायालयातच ईव्हीएम उघडलं अन् केली मतमोजणी
  2. रेल्वे कशी चालवायची हे न्यायालय ठरवू शकत नाही; रेल्वे महाव्यवस्थापकांकडे दाद मागण्याचे निर्देश
  3. स्थानिक यंत्रणा निष्क्रिय असल्यानं दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न निर्माण झाला- सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई : पती-पत्नीप्रमाणं एकमेकांना पैसे किंवा मालमत्ता स्वरूपात दिलेल्या भेटवस्तूंवर आयकर आकारला जाऊ नये, अशी मागणी करत एका समलिंगी जोडप्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यावर राज्य सरकारला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण? : पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची भेटवस्तू मिळाल्यास त्यावर सरकारकडून आयकर लावला जातो. कारण ही भेटवस्तू म्हणजे तुमचं उत्पन्न समजलं जातं. कर चोरी रोखण्यासाठी सरकारकडून ही तरतूद करप्रणालीत करण्यात आलीय. मात्र, जर ही भेटवस्तू तुमचा नातलग अथवा जोडीदारानं दिलेली असल्यास त्यावर कर लागत नाही, अशी तरतूद आयकर कायद्यात केलेली आहे. मात्र, संबंधांना कायद्यानं मान्यता मिळूनही या तरतुदीचा लाभ अद्याप समलिंगी जोडप्यांना दिला जात नाहीय. त्यामुळे या तरतुदीचा लाभ समलिंगी जोडप्यांनाही मिळावा, अशी मागणी करत एका जोडप्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागितली.

सुनावणी 18 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब : या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेत संवैधानिक मुद्दा उपस्थित करण्यात आलाय, त्यामुळे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांना याप्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत नोटीस जारी करत, त्यांनीच याबाबत योग्य तो खुलासा करावा, असे निर्देश देत उच्च न्य्यालयाने सुनावणी 18 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

समलिंगी जोडप्यांना आजही समानतेची वागणूक नाहीच : स्त्री व पुरुषाच्या नात्याला जोडीदार असल्याचं समजून कायद्यानं या दोघांतील व्यवहाराला भेटवस्तू मानून करमाफी दिली जाते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता मिळालेली असतानाही या तरतुदीचा लाभ समलिंगींना मात्र दिला जात नाही. हे संविधानानं दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करण्यासारखं आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केलाय. हा त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.

हेही वाचा -

  1. सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं बदलला; न्यायालयातच ईव्हीएम उघडलं अन् केली मतमोजणी
  2. रेल्वे कशी चालवायची हे न्यायालय ठरवू शकत नाही; रेल्वे महाव्यवस्थापकांकडे दाद मागण्याचे निर्देश
  3. स्थानिक यंत्रणा निष्क्रिय असल्यानं दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न निर्माण झाला- सर्वोच्च न्यायालय

For All Latest Updates

TAGGED:

SAME SEX COUPLE GIFT TAXSAME SEX COUPLE PETITIONसमलिंगी जोडपे करप्रणाली सूटसमलिंगी जोडपे भेटवस्तू करBOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.